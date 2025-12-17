เขมรเล่นกันเอง!โอดแท็กซี่กัมพูชาโก่งราคาเกือบ10เท่า ซ้ำเติมผู้คนอพยพหนีความขัดแย้งกับไทย

ท่ามกลางการสู้รบที่ลากยาวระหว่างกัมพูชาและไทย ประชาชนจำนวนมากที่พยายามหลบหนีออกจากโซนขัดแย้ง พบว่าตนเองต้องจ่ายค่าแท็กซี่แพงเกินจริงหลายเท่า เพื่อเดินทางไปยังพื้นที่ปลอดภัย ตามรายงานของเว็บไซต์ข่าวขแมร์ไทม์ส เมื่อวันพุธ(17ธ.ค.)
ขแมร์ไทม์ส รายงาน ชาวบ้านพากันคร่ำครวญว่าพวกคนขับแท็กซี่ไม่ควรขึ้นค่าบริการในช่วงเวลาเช่นนี้ เนื่องจากพวกเขายากจนและแค่ต้องการหลบหนีการโจมตีของไทย โดยมีเพียงเสื้อที่ใส่ติดตัวไปเท่านั้น
Kim Sreyneth วัย 39 ปี หนึ่งผู้ไร้ถิ่นฐานจากเกาะกง เปิดเผยว่าชาวบ้านจำนวนมากต้องหลบหนีออกจากที่พักอาศัยสืบเนื่องจากกระสุนปืนใหญ่ของไทย เธอและครอบครัวจำเป็นต้องเดินทางออกจากเกาะกงไปพักกับญาติๆในพนมเปญ
เธออ้างว่าตนเองและญาติต้องเสียเงินคนละ 100 ดอลลาร์(ราว 3,100 บาท) สำหรับค่าบริการแท็กซี่จากจังหวัดเกาะกงไปยังกรุงพนมเปญ "ปกติแล้ว ฉันเสียเงินแค่ 60,000 เรียล(ราว 470 บาท) สำหรับเดินทางจากเกาะกงไปยังพนมเปญ" Sreyneth เผย "แต่ฉันจำเป็นต้องจ่ายเงิน 100 ดอลลาร์ สำหรับนั่งแท็กซี่จากเกาะกงไปยังพนมเปญ มันแพงมากๆ แต่ฉันไม่มีทางเลือก เพราะฉันกลัวระเบิดของไทย"
Keo Narim ผู้โดยสารอีกคนวัย 43 ปี เผยว่าต้องจ่ายเงินให้กับคนขับแท็กซี่ 80 ดอลลาร์(ราว 2,500 บาท) สำหรับโดยสารจากกาะกงไปยังพนมเปญ เขาบอกว่ามันแพงมาก แต่จำเป็นต้องจ่าย เพื่อไปให้ถึงสถานที่ปลอดภัยในเมืองหลวง
"เวลานี้ประเทศของเรากำลังต่อสู้อย่างโหดร้ายกับไทย บริษัทขนส่งเอกชนหรือคนขับรถแท็กซี่ไม่ควรเพิ่มค่าบริการสำหรับคนไร้ถิ่นฐาน" เขากล่าว "พวกเขาควรเห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลือประชาชนที่หลบหนีสงคราม และความรุนแรงของทหารสยาม"
Chev Bunny วัย 45 ปี คนขับแท็กซี่ซึ่งขนส่งพวกผู้โดยสารจากเกาะกงมายังพนมเปญ อ้างว่ามีการปรับขึ้นค่าโดยสารเฉพาะกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกับชาวจีน "เพราะพวกเขามีเงินมากมาย" แต่สำหรับชาวกัมพูชาแล้ว มีการคิดค่าบริการในราคาปกติ
"สำหรับคนจีน ค่าแท็กซี่อยู่ที่คนละ 100 ดอลลาร์ ถึง 150 ดอลลาร์(ราว 3,150 บาท ถึง 4,700 บาท) แต่สำหรับชาวกัมพูชา คิดค่าบริการคนละ 16 ดอลลาร์(ราว 504 บาท)" เขากล่าว "แต่ในกรณีชาวกัมพูชาที่ประสงค์เหมาคัน หรือนั่งเพียงคนเดียวหรือไปเฉพาะกับเพื่อนๆ ค่าบริการอยู่ที่ 150 ดอลลาร์ ถึง 200 ดอลลาร์ต่อวัน(ราว 4,700 บาท ถึง 6,300 บาท) หรือทริปเที่ยวเดียวจากเกาะกงไปยังพนมเปญ"
เขาอ้างว่าพวกที่ส่งเสียงคร่ำครวญเกี่ยวกับค่าบริการที่แพงลิ่วนั้น ทั้งหมดใช้บริการขนส่ง "แท็กซี่หรู" ซึ่งมีไว้บริการชาวจีน
ท่ามกลางเหตุปะทะตามแนวชายแดน เขาชี้ว่าประชาชนอยากใช้บริการแท็กซี่มากกว่ารถบัส เนื่องจากมีความรวดเร็วมากกว่า
Pou Chhoeun วัย 47 ปี คนขับแท็กซี่อีกคน เผยว่านับตั้งแต่การสู้รบปะทุขึ้นตามแนวชายแดนในวันที่ 7 ธันวาคม ชาวกัมพูชาจำนวนมากตามจังหวัดต่างๆที่อยู่ติดกับไทย ได้เคลื่อนย้ายไปยังกรุงพนมเปญ หรือที่อื่นๆที่อยู่ห่างไกลจากความขัดแย้ง ทำให้เขามีรายได้ราว 200 ดอลลาร์ถึง 300 ดอลลาร์ต่อวัน(ประมาณ 6,300 บาท ถึง 9,400 บาท) จากการนำส่งคนเหล่านี้
Phan Rim โฆษกกระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง ระบุว่าทางกระทรวงฯจะตรวจสอบคำร้องเรียนเกี่ยวกับค่าแท็กซี่ที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ ท่ามกลางเหตุปะทะตามแนวชายแดน เขาเรียกร้องคนขับแท็กซี่อย่าปรับขึ้นค่าบริการในช่วงเวลานี้
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)