อย่างดุ!บรรดาสมาชิกสภาหญิงเม็กซิโกทะเลาะเดือด เปิดศึกกระชากผมกันบนโพเดียม(ชมคลิป)

สมาชิกสภาฯหญิงกลุ่มหนึ่ง ในสภาคองเกรสของเมืองเม็กซิโก ซิตี เปิดศึกกระทบกระทั่งลงมือลงมือกันเมื่อวันจันทร์(15ธ.ค.) ระหว่างการอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิรูปหน่วยงานตรวจสอบฝ่ายบริหารเมือง ที่มีการออกอากาศสดทางโทรทัศน์
เหตุกระทบกระทั่งเกิดขึ้นหลังกลุ่มส.ส.หญิงจากพรรค National Action Party (PAN) พรรคฝ่ายขวา บุกขึ้นไปยังโพเดียมกลาง เพื่อประท้วงคัดค้านพฤติกรรมของพรรค Morena พรรคฝ่ายซ้าย ที่ครองเสียงข้างมาก ที่พวกเธอกล่าวหาว่าละเมิดกฎระเบียบของรัฐสภา
ตามรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่น ศึกอภิปรายครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปหน่วยงานกำกับดูแลความโปร่งใสของรัฐบาลเมือง
วิดีโอจากเหตุการณ์ พบเห็นสมาชิกสภาหญิงอย่างน้อย 5 ราย จากทั้ง 5 พรรรค โต้เถียงกันอย่างดุเดือด มีการใช้ศอกดัน ตบตีและดึงผมอีกฝ่าย ในขณะที่เหล่าสมาชิกสภาของพรรค Morena พยายามใช้กำลังดึงสมาชิกจากพรรค PAN ลงจากโพเดียม แม้อีกฝ่ายปฏิเสธ
"เรายึดโพเดียมอย่างสันติ ไม่ได้แตะต้องใคร แต่พวกกลุ่มสมาชิกรัฐสภาเสียงข้างมากและพันธมิตร พยายามทวงคืนการควบคุมโพเดียมผ่านความรุนแรง" อันเดีส อาตายเด ผู้ช่วยส.ส.พรรค PAN กล่าวระหว่างแถลงข่าวหลังเกิดเตหุ
นางสาวดาเนียล อัลวาเรซ หนึ่งในสมาชิกสภาพรรค PAN ที่ขึ้นไปอยู่บนโพเดียม บอกกับพวกผู้สื่อข่าวว่า "นี่ไม่ใช่แค่หยาบคาย ไม่ใช่แค่ก้าวร้าว แต่มันยังเป็นเรื่องน่าสมเพชสำหรับพรรคการเมืองเสียงข้างมากที่ปกครองเมืองแห่งนี้"
ตามหลังเหตุกระทบกระทั่ง บรรดาสมาชิกสภาของพรรค PAN ลุกออกจากห้องประชุม และสมาชิกพรรค Morena ที่ครองเสียงข้างมาก กลับมาเปิดอภิปรายกันต่อโดยไม่มีพรรคฝ่ายค้านเข้าร่วมด้วย "สิ่งที่เรากังวลอย่างมากก็คือ พรรคฝ่ายค้านดำเนินการอย่างเป็นระบบเลือกใช้หนทางแห่งความรุนแรงแทนการอภิปรายโต้เถียง" โฆษกพรรค Morena ให้สัมภาษณ์กับเอเอฟพี
(ที่มา:สเตรทไทม์ส)