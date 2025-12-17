ระทึกขวัญ! จนท.ศุลกากรสหรัฐฯยิงปืนรัวใส่ “คนขับรถเบนซ์” ที่สนามบิน JFK ต่อหน้าต่อตาผู้โดยสารระหว่าง ฮ. บินวนเหนือฟ้า

เอเจนซีส์ – เสียงปืนดังขึ้นที่อากาศยานนานาชาติ JFK เมื่อช่วงเช้ามืดวันอังคาร(16 ธ.ค) หลังเจ้าหน้าที่ศุลกากรและปกป้องพรมแดนสหรัฐฯ CBP ถึงขั้นใช้อาวุธปืนยิงไปที่คนขับรถเบนซ์ต่อหน้าต่อตาบรรดาผู้โดยสารในสนามบินท่ามกลางความตกใจ พบรถคันหนึ่งโดนยิงแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บระหว่างเฮลิคอปเตอร์บินวนเหนือท้องฟ้า
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันอังคาร(16 ธ.ค)ว่า ตำรวจท่าอากาศยานนานาชาติ JFK แถลงว่ากำลังสอบสวนเหตุที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจของเจ้าของรถ 2 คันที่เกิดในอุบัติเหตุทางจราจร
เสียงปืนดังขึ้นที่สนามบิน JFK เมื่อช่วงเช้ามืดวันอังคาร(16)หลังเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐฯที่กำลังอยู่ระหว่างการปฎิบัติหน้าที่ใช้ปืนยิงคนขับรถเบนซ์ใกล้เทอร์มินอล 8 ของสนามบินเมื่อเวลา 04.48 น. และพบว่ามีรถคันหนึ่งโดนยิงแต่ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บอ้างอิงจาก เอบีซี 7ของสหรัฐฯ
ตามรายงานระบุว่า ตำรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรและปกป้องพรมแดนสหรัฐฯ CBP ที่อ้างว่าโดนทำร้ายโดยคนขับรถอีกคันระหว่างเกิดการเฉี่ยวชนบนถนนไฮเวย์
และเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐฯยอมรับว่า ใช้ปืนประจำตำตัวยิงออกไปไม่กี่ครั้งระหว่างเกิดเหตุ
เดลีเมลรายงานว่า ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวถึงใช้อาวุธปืนยิงออกไป แต่ทว่าเหตุที่เกิดขึ้นกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนของการท่าอากาศยาน JFK
ทั้งนี้เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการจราจรติดขัดบนถนนไฮเวย์แวน วิคค์(Van Wyck) และทำให้นักขับทั้งหลายต่างต้องใช้ถนนได้เพียงแค่เลนเดียวที่จะเข้าสู่ท่าอากาศยาน
สื่ออังกฤษชี้ว่า ระหว่างเหตุการณ์พบมีเฮลิคอปเตอร์หลายลำพบบินวนเหนือสนามบิน JFK หลังเหตุยิงเกิดบนทางด่วนด้านนอกสนามบิน