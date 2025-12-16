ไต้หวันโวกองทัพจะสามารถ 'ตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว' หาก 'จีน' บุกโจมตีแบบฉับพลัน

กระทรวงกลาโหมของไต้หวันระบุในรายงานต่อสมาชิกรัฐสภาว่า กองทัพไต้หวันสามารถตอบโต้การโจมตีอย่างฉับพลันจากจีนได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกหน่วยสามารถปฏิบัติการภายใต้ระบบบัญชาการแบบกระจายอำนาจโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากเบื้องบน
ไต้หวันซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย และถูกปักกิ่งอ้างว่าเป็นดินแดนของตนเอง ได้เตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า จีนอาจพยายามเปลี่ยนการฝึกซ้อมทางทหารตามปกติไปสู่การรบจริงอย่างกะทันหัน เพื่อที่จะจู่โจมไต้หวันและนานาชาติที่ให้การสนับสนุนแบบไม่ให้ทันตั้งตัว
กองทัพจีนปฏิบัติการอยู่รอบเกาะไต้หวันเกือบทุกวัน ซึ่งไทเปชี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการก่อกวนและกดดันใน "พื้นที่สีเทา" ที่ไม่ถึงขั้นสู้รบจริง แต่มีจุดประสงค์เพื่อทำให้กองทัพไต้หวันอ่อนล้าจากการที่ต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา
กระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุในรายงานว่า ความถี่และขนาดของกิจกรรมทางทหารของจีนเพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึง "การลาดตระเวนเพื่อเตรียมความพร้อมรบร่วม" ที่ดำเนินการเป็นประจำ
กระทรวงกลาโหมระบุเพิ่มเติมว่า กองทัพมีแนวทางปฏิบัติมาตรฐานในการยกระดับการเตรียมพร้อมรบในกรณีที่การฝึกซ้อมของจีนเปลี่ยนจากการฝึกซ้อมไปสู่ "สงคราม"
"หากศัตรูโจมตีอย่างกะทันหัน ทุกหน่วยจะต้องดำเนินการควบคุมแบบกระจายอำนาจโดยไม่ต้องรอคำสั่ง และปฏิบัติภารกิจการรบของตนภายใต้โหมดการบังคับบัญชาแบบกระจายอำนาจ" กระทรวงระบุ โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เวลลิงตัน กู้ มีกำหนดตอบคำถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ในวันพุธ (17)
กระทรวงกลาโหมไต้หวันยังระบุเพิ่มเติมว่า จีนได้ฝึกซ้อมวิธีการโจมตีไต้หวัน โดยมีการส่งเรือรบออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก และลงไปทางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
"พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่เคยละทิ้งการใช้กำลังเพื่อผนวกไต้หวัน และยังคงเพิ่มความเข้มข้นของการฝึกร่วมกันระหว่างเหล่าทัพ โดยเปลี่ยนจากการฝึกซ้อมทางทหารอย่างเดียวไปเป็นการฝึกซ้อมแบบหลายเหล่าทัพที่เน้นการรบจริงเป็นประจำ"
ทางการไต้หวันปฏิเสธข้ออ้างเรื่องอธิปไตยของปักกิ่ง โดยกล่าวว่ามีเพียงประชาชนชาวไต้หวันเท่านั้นที่จะตัดสินอนาคตของตนเองได้
เมื่อวันจันทร์ที่ (15) กระทรวงกลาโหมของจีนระบุว่า ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ ของไต้หวันกำลัง "โหมกระพือข่าว" ภัยคุกคามจากจีน และ "ปลุกปั่นความวิตกกังวลเรื่องสงคราม"
"เราหวังว่าประชาชนชาวไต้หวันส่วนใหญ่จะตระหนักอย่างชัดเจนถึงอันตราย และความเป็นอันตรายอย่างยิ่งของการที่ฝ่ายบริหารของ ไล่ ชิงเต๋อ กำลังเตรียมทำสงครามเพื่อแสวงหาเอกราชอย่างบ้าคลั่ง" กระทรวงกลาโหมจีนระบุในถ้อยแถลง
ที่มา: รอยเตอร์