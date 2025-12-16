สื่อมะกันได้ทีจุดไฟ!เชื่อจีนใช้ศึกไทย-กัมพูชาเป็นสนามลองอาวุธ หลังไทยยึดจรวดทันสมัยได้กลางสมรภูมิ

ปฏิบัติการซินดูร์ จีนใช้โอกาสทดสอบอาวุธกับขีปนาวุธและเครื่องบินรบที่สร้างโดยรัสเซียและฝรั่งเศส คลังแสงของปากีสถานเต็มไปด้วยยุทโธปกรณ์ของปักกิ่ง และมันถูกใช้ทดสอบกับเครื่องบินรบราฟาลของอินเดียและระบบป้องกันขีปนาวุธ S-400 เช่นเดียวกับอื่นๆ ในความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาก็เช่นกัน มันมอบโอกาสให้จีนวิเคราะห์ว่าจรวดและขีปนาวุธของพวกเขา มีประสิทธิภาพแค่ไหนในการต่อกรกับยุทโธปกรณ์ของสหรัฐฯ ตามรายงานของนิตยสารเดอะวีค สื่อมวลชนที่มีสำนักงานในนิวยอร์ก
รายงานของดอะวีคระบุว่า ที่ผ่านๆมา หลังความขัดแย้งระหว่าง 2 ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลุกลามขึ้น กัมพูชาพึ่งพาการใช้งานปืนไรเฟิลและระบบจรวดปืนใหญ่ ในการสกัดกั้นกองทัพไทยที่มีแสนยานุภาพเหนือกว่า กัมพูชาพึ่งระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง PHL-03 ของจีน เช่นเดียวกับเครื่องยิงจรวด BM-21 ของรัสเซีย ในขณะที่เพื่อนบ้านที่ไม่เป็นมิตรกัน ส่งเครื่องบินรบขึ้นสู่ท้องฟ้า
เดอะวีค ระบุว่าจีนคือผู้จัดหาด้านกลาโหมรายสำคัญของกัมพูชามานานกว่า 2 ทศวรรษ และ PHL-03 ของพนมเปญถูกให้คำจำกัดความว่าเป็นภัยคุกคามหลักของไทย อาวุธชนิดนี้มอบศักยภาพโจมตีแนวลึกแก่กัมพูชา ในขณะที่มันสามารถพุ่งไปได้ไกลสุด 70 กิโลเมตร และมีรายงานว่า PHL-81 ของจีน เช่นดียวกับจรวดหลายลำกล้อง Type-90B ที่ติดตั้งบนรถบรรทุกก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนโจมตีของกัมพูชาในความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้น ทั้งนี้รายงานข่าวระบุว่าจรวดเหล่านี้ สามารถยิงเข้าใส่ดินแดนของไทย ด้วยพิสัยทำการสูงสุด 40 กิโลเมตร
รายงานของสื่อแห่งนี้ ระบุต่อว่าขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถี GAM-102LR รุ่น 5 ของจีน ถูกไทยยึดได้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ระหว่างที่ทหารไทยเข้ายึดเนิน 500 จากชาติเพื่อนบ้านในวันที่ 14 ธันวาคม ขีปนาวุธเหล่านี้สามารถใช้งานได้ทั้งหน่วยทหารราบหรือติดตั้งบนยานพาหนะสำหรับยิงแล้วเคลื่อนที่ ทั้งนี้กัมพูชาพึ่งพิงกระสุนนำร่องที่มีความแม่นยำพิสัยไกลนี้ ในความหวังชิงความได้เปรียบเหนือทหารไทย
ในขณะที่กัมพูชาพึ่งพายุทโธปกรณ์ที่ผลิตโดยจีน ในนั้นยังรวมไปถึงปืนใหญ่ Type 59-I และ Type 66 ทางไทยใช้เครื่องบินขีบไล่ F-16 ทำลายฐานที่มั่นต่างๆของศัตรู เครื่องบินเลห่านี้ใช้ระเบิด Mark 82 ที่ผลิตโดยสหรัฐฯติดตั้งระบบนำทางนำวิถีที่มีความแม่นยำ กำจัดปืนใหญ่และระบบยิงจรวดหลายลำกล้องที่จัดหาให้โดยจีน รายงานของเดอะวีคระบุ
(ที่มา:เดอะวีค)