พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ชื่อดังของฝรั่งเศสสั่งปิดกะทันหันหลัง “สหภาพพนง.” รวมตัวสไตรก์ผละงานทำนักท่องเที่ยวบ่นอุบ

เอเอฟพี – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ชื่อดังของฝรั่งเศสปิดตัวรอบใหม่วันจันทร์(15 ธ.ค)ที่ไม่ใช่เพราะโดนโจรกรรมของล้ำค่าแต่สหภาพพนักงานพิพิธภัณฑ์ผละงานรวมตัวอยู่ด้านนอกบริเวณปิรามิดแก้วสัญลักษณ์ปิดทางเข้าออกพร้อมถือป้ายประท้วง
เอเอฟพีรายงานวันนี้(15 ธ.ค)ว่า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์(Louvre)ชื่อดังกลางกรุงปารีสในวันจันทร์(15)ต้องยอมยกธงขาวปิดการบริการกะทันหันโดยมีข้อความประกาศที่ปิดไว้ด้านนอกเพื่อแจ้งต่อนักท่องเที่ยวมีใจความว่า
“เนื่องมาจากการประท้วงผละงาน ทำให้ทางพิพิธภัณฑ์ไม่สามารถเปิดให้บริการได้วันนี้”
การสั่งปิดพิพิธภัณฑ์สร้างความดีใจให้แก่สมาชิกสหภาพแรงงานจำนวนหลายสิบคนที่อยู่ใกล้ “พวกเราชนะ! พวกเราชนะ” เสียงตะโกนดังออกมาจากสมาชิกสหภาพแรงงาน
เอเอฟพีรายงานงานว่า การผละงานได้รับการสนับสนุนในวงกว้างจากเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ สหภาพแรงงานเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์อ้าง โดยนอกเหนือจากพนักงานต้อนรับและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วยังรวมถึงระดับภัณฑารักษ์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เอกสารโบราณ ในจำนวนพนักงานพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ทั้งหมดราว 2,200 คน
ด้าน เอลีซ มุลเลอร์ Elise Muller) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑ์ลูฟร์เปิดเผยกับนักข่าวว่า “พวกเราโกรธ” และเสริมว่า “พวกเราไม่เห็นด้วยกับหนทางที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ถูกจัดการ”
ทั้งนี้การสไตรก์เกิดขึ้นเกือบ 2 เดือนหลังพิพิธภัณฑ์ลูฟร์กลายเป็นข่าวดังไปทั่วที่โดนโจรบุกโจรกรรมฟ้าผ่าชุดเครื่องประดับนโปเลียนมูลค่า 102 ล้านดอลลาร์หายไปในระยะเวลาที่สั้นมาก
และเหตุการณ์โจรกรรมอุกอาจนี้ทำให้การจัดการบริหารพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ถูกตรวจสอบและรวมไปถึงผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ โลรองซ์ เดส์ การ์ส (Laurence des Cars) ที่นั่งไม่ติด
เอเอฟพีรายงานว่า และยังเป็นการแสดงถึงความไม่พอใจในกลุ่มเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ โดยตัวแทนสหภาพแรงงานกล่าวว่า พวกเขาได้เตือนมาเป็นเวลาหลายปีเกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนพนักงานและสภาพภายในพิพิธภัณฑ์ซึ่งเคยเป็นอดีตพระราชวังที่ต้องการซ่อมบำรุง
สหภาพแรงงานฝรั่งเศสชื่อดัง CGT และ CFDT กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า มีพนักงานราว 400 คนลงมติเอกฉันท์ให้ทำการผละงานระหว่างการประชุมในวันจันทร์(15)
และการตัดสินใจที่ว่าจะดำเนินการหยุดผละงานต่อหรือไม่จะเกิดขึ้นในวันพุธ(17)คาดจะทำให้เกิดการติดขัดครั้งใหญ่ในช่วงเวลาที่ใกล้เทศกาลวันหยุดสิ้นปี โดยพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ปิดให้บริการตามปกติในวันอังคาร(16) ช
“ผมรู้สึกผิดหวังมากเพราะพิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็นเหตุผลหลักสำหรับการมาเที่ยวกรุงปารีสของพวกเรา เพราะพวกเราต้องการชมภาพโมนาลิซา” มินชู คิม (Minsoo Kim) ชาวเกาหลีใต้วัย 37 ปีที่เดินทางมาจากกรุงโซลพร้อมภรรยาเพื่อมาฮันนีมูนฉลองแต่งงานที่ฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับเอเอฟพี
เขาเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนที่ต้องฝ่าสภาพอากาศหนาวจัดตั้งความหวังจะได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์แต่กลับต้องผิดหวังกลับไปหลังเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ขวางไว้ไม่ให้เข้า