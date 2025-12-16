ขนลุก! มอสสาดเชื่อ “หน่วยปิศาจ 910” ของฮิซบอลเลาะห์อยู่เบื้องหลังกราดยิงหาดบอนไดดับ 16 ศพรวมพระแรบไบยิวฉลองเทศกาลฮานุกกะห์

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – สื่อยิวรายงานว่า เจ้าหน้าที่อิสราเอลเชื่อว่าการโจมตีหาดบอนไดชื่อดังวันอาทิตย์(14 ธ.ค)ที่มีผู้เสียชีวิต 16 ศพนั้นอาจมีหน่วยปิศาจ 910 ของฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอยู่เบื้องหลัง ชี้เป้าไปที่เตหะรานเป็นผู้ต้องสงสัยหลักหลังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาความเชื่อมโยงกับ ฮิซบอลเลาะห์ ฮามาส และกลุ่มก่อการร้าย Lashkar-e-Taiba ของปากีสถาน
เดลีเอ็กซเพรสของอังกฤษรายงานวันนี้(15 ธ.ค)ว่า เหตุกราดยิงหาดบอนได(Bondi Beach)วันอาทิตย์(14) ที่มีการจัดงานเทศกาลฮานุกกะห์ (Hanukkah) เฉลิมฉลองแสงแห่งความหวังของชาวยิวทั่วโลกกลายเป็นเหตุกราดยิงครั้งร้ายแรงที่สุดของออสเตรเลียในรอบหลายสิบปี อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียยังไม่มีการยืนยันต่อสาธารณะถึงการมีชาวต่างชาติเกี่ยวข้องในการโจมตี
ทั้งนี้รอยเตอร์รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 16 คนรวมเด็กหญิงอายุ 10 ปี พระแรบไบยิว และมือปืน 1 คนที่ร่วมก่อเหตุสะเทือนขวัญ ส่งผลทำให้คณะรัฐมนตรีออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีแอนโธนี อัลบานิส ต้องการให้มีกฎหมายการครอบครองอาวุธปืนเข้มงวดมากขึ้น ขณะที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ออกมาตำหนิอัลบานิสว่า การรับรองปาเลสไตน์ในฐานะรัฐจะยิ่งทำให้มีการต่อต้านชาวยิวทั่วโลกมากขึ้น
อย่างไรก็ตามสื่ออิสราเอลรายงานว่า แหล่งข่าวกรองมอสสาดชี้ไปถึงการวางแผนที่ชาญฉลาดนั้นชี้ไปว่าอาจเป็นผลงานของหน่วยปิศาจ 910 ของฮิซบอลเลาะห์ โดยแหล่งข่าวกรองลับอิสราเอลได้เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์เดลีเทเลกราฟของอังกฤษว่า เหตุโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นดูชาญฉลาดและวางแผนมาดีที่บ่งบอกว่าอาจเป็นฝีมือกองกำลังปฎิบัติการภายนอกของฮิซบอลเลาะห์ หน่วย 910
การเชื่อมโยงอิหร่านต่อการโจมตีนั้นเกิดขึ้นตามหลังรูปแบบของแผนก่อการร้ายและการโจมตีในออสเตรเลียเมื่อไม่นานมานี้
เพราะเมื่อตุลาคมล่าสุด หน่วยข่าวกรองลับมอสสาดของอิสราเอลเปิดเผยว่า ประสบความสำเร็จสามารถขวางการโจมตีก่อการร้ายนับสิบทั่วโลกโดยที่มีชาวยิวและชาวอิสราเอลเป็นเป้าหมายมาตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค ปี 2023 ในประเทศต่างๆรวม กรีซ เยอรมัน เบลเยียม สวีเดน และออสเตรเลีย
และเมื่อสิงหาคม แคนเบอราออกคำสั่งขับเอกอัครราชทูตอิหร่านออกนอกประเทศหลังพบเตหะรานได้สั่งการโจมตีเป้าหมายชาวยิวในเมืองซิดนีย์และเมืองเมลเบิร์น รวมการถึงการลอบวางเพลิงคาเฟในซิดนีย์เมื่อตุลาคมปี 2024 และที่โบสถ์ยิวในเมืองเมลเบิร์นในธันวาคม
องค์การข่าวกรองความมั่นคงออสเตรเลีย ASIO (Australian Security Intelligence Organisation) แถลงในเวลานั้นว่าเหตุโจมตีชาวยิวเหล่านี้มีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม IRGC อยู่เบื้องหลัง
เดลีเอ็กซเพรสรายงานต่อว่า โรเนน โซโลมอน (Ronen Solomon) ผู้เชี่ยวชาญข่าวกรองอิสราเอลด้านฮิซบอลเลาะห์ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่า มือปืนก่อเหตุสามารถผ่านการรักษาความปลอดภัย รวบรวมข้อมูลเป้าหมายและวางแผนการโจมตีอย่างละเอียด เขาเตือนว่าหากการสอบสวนพบว่าอิหร่านหรือฮิซบอลเลาะห์ยิ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้น
แต่ทว่า แดนนี ซิตริโนวิคซ์ (Danny Citrinowicz) ผู้เชี่ยวชาญด้านอิหร่านประจำสถาบันคการศึกษาความมั่นคงแห่งชาติในอิสราเอล INSS (Institute of National Security Studies )เตือนในการให้สัมภาษณ์กับเดลีเทเลกราฟว่า ยังเร็วเกินไปที่จะด่วนสรุปแต่ยอมรับว่าทั้งอิหร่านและฮิซบอลเลาะห์นั้นเป็นผู้ต้องสงสัยหลักจากความเคลื่อนไหวเมื่อไม่นานมานี้ในแดนดาวน์อันเดอร์
แหล่งข่าวมอสสาดอิสราเอลเปิดเผยกับเดลีเทเลกราฟว่า เจ้าหน้าที่เปิดกว้างแต่ทว่า ปฎิบัติการดูเหมือนมีรัฐให้การหนุนหลังเมื่อดูจากระดับขององค์กรและการใช้อาวุธยิงระยะไกลก่อเหตุ โดยชี้ว่าเป็นการวางแผนที่ดีมากเมื่อดูไปถึงจำนวนกระสุนและอาวุธยิงระยะไกล