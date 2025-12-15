โพลรอยเตอร์/อิปซอสชี้ “ปชช.อเมริกัน” เชื่อว่า “ทรัมป์” รู้พฤติกรรมความผิดละเมิดทางเพศเด็กของ “เจฟฟรีย์ เอฟสตีน” หลังเดโมแครตปล่อยหลักฐานเด็ดเพิ่มมัดตัว

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – โพลรอยเตอร์/อิปซอสล่าสุดระบุ ชาวอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อว่ารัฐบาลประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังปกปิดข้อมูลความผิดอดีตมหาเศรษฐีละเมิดทางเพศเด็กอื้อฉาว เจฟฟรีย์ เอปสตีน รวมถึงประเด็นการเสียชีวิตของเขาในเรือนจำแมนแฮตตันเมื่อปี 2019 และความสัมพันธ์ระหว่างเอปสตีนและเพื่อนมหาเศรษฐี คนดัง และนักการเมือง รวมสมาชิกราชวงศ์
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันอาทิตย์(14 ธ.ค)ว่า โพลรอยเตอร์/อิปซอส (Reuters/Ipsos poll) ล่าสุดพบว่า ประชาชนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่เชื่อในคำอ้างของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ว่าเขาไม่ทราบถึงการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวเด็กสาวรุ่นเพื่อละเมิดทางเพศของเพื่อนมหาเศรษฐีวอลสตรีท เจฟฟรีย์ เอปสตีน(Jeffrey Epstein)ที่คบหากันมานานหลายสิบปี
เกิดขึ้นหลังสมาชิกพรรคเดโมแครตได้เผยแพร่เอกสารชุดล่าสุดจากแฟ้มลับเอปสตีน(Epstein Files)ที่อื้อฉาวปรากฎเป็นภาพเอปสตีนถ่ายร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ และคนอื่นๆที่มีอิทธิพลในแวดวงการเมืองสหรัฐฯทั้งอดีตประธานาธิบดีอังกฤษ บิล คลินตัน อดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดีทรัมป์สมัยแรก สตีฟ แบนนอน (Steve Bannon) มหาเศรษฐีอังกฤษ ริชาร์ด แบรนสัน (Richard Branson)
โพลสอบถามชาวอเมริกันว่าเชื่อหรือไม่ที่ ทรัมป์ไม่รู้ระแคระคายถึงการกระทำผิดของเอปสตีนก่อนที่เรื่องฉาวจะแดงขึ้นมา
มีถึง 60% ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าไม่เชื่อว่าทรัมป์จะไม่รู้ และมีเพียงแค่ 18% ที่เชื่อว่าผู้นำสหรัฐฯจะไม่รู้เรื่อง
โพลชี้ว่า 3 -1 ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ น่าจะรู้บางอย่าง
โพลรอยเตอร์/อิปซอสระบุว่า พบว่าในกลุ่มผู้สนับสนุนของพรรครีพับลิกันฐานเสียงของทรัมป์ พบว่ามีราว 39% นั้นคิดว่าผู้นำสหรัฐฯน่าจะรู้เรื่อง แต่อีกราว 34% ไม่คิดว่าผู้นำสหรัฐฯจะรู้เกี่ยวกับความผิดของเอปสตีน
อย่างไรก็ตามมาจนถึงเวลานี้ถึงแม้ผู้นำสหรัฐฯจะมีรูปปรากฎในแฟ้มลับอื้อฉาวแต่เขายังไม่ได้ถูกกล่าวหากระทำผิดเกี่ยวข้องกับคดีเอปสตีน
รอยเตอร์รายงานว่า ทรีมป์เป็นผู้ทำให้ทฤษฎีสมคบคิดแพร่ไปทั่วเกี่ยวกับเจฟฟรีย์ เอปสตีนก่อนที่เขาจะกลับเข้าสู่ทำเนียบขาวในการเลือกตั้งปลายปี 2024 โดยมีผู้สนับสนุนชื่อดังของเขาได้ออกมากล่าวหาว่า รัฐบาลทรัมป์กำลังพยายามปกปิดความลับดำมืดของเจฟฟรีย์ เอปสตีน
โพลรอยเตอร์/อิปซอสจัดทำสำรวจทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 3 ธ.ค - วันที่ 8 ธ.ค ที่ผ่านมาโดยมีค่าความผิดพลาดอยู่ที่ +/- 2 สำหรับกลุ่มผู้ใหญ่และ+/- 2-3 สำหรับกลุ่มอื่น โดยทำการสำรวจมีผู้เข้าร่วมเป็นพลเมืองสหรัฐฯกลุ่มผู้ใหญ่จำนวน 4,434 คน
โพลชี้ไปว่าความสงสัยเกิดขึ้นถึงบทบาทของรัฐบาลทรัมป์ที่มีต่อคดีเอปสตีน
ราว 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามรวม 56% ผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเชื่อว่า รัฐบาลทรัมป์กำลังซ่อนข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเอปสตีนที่ถูกระบุว่าเป็นการฆ่าตัวตายภายในเรือนจำแมนแฮตตันปี 2019 ระหว่างรอการไต่สวนทางศาลข้อหาค้าประเวณี
รอยเตอร์ชี้ว่า โพลพบว่ามีสูงถึง 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามรวมถึง 62% ผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกัน คิดว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังซุกซ่อนข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนที่อาจร่วมความผิดในการกระทำละเมิดทางเพศกับวัยรุ่นที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ