ไม่ยี่หระ!เขมรเมินไทยเล็งจำกัดอาณาเขตน่านน้ำ เย้ยปิดอ่าวไทยละเมิดอนุสัญญาUN

โฆษกกระทรวงกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งของกัมพูชา ระบุกัมพูชามีความหลากหลายและมีท่าเรือสินค้าทางทะเลที่เชื่อมต่อกัน ที่มีศักยภาพและมีอิสระ ตามกฎหมายสากล รายงานของ kampucheathmey ระบุ ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นตามหลังสิ่งที่พวกเขากล่าวหาว่า ไทย ขู่ปิดการขนส่งสินค้าทางทะเลผ่านอ่าวไทยไปยังกัมพูชา ซึ่งถือเป็นการละเมิดอนุสัญญาฉบับหนึ่งของสหประชาชาติ
รายงานของ kampucheathmey กล่าวหาว่าไทยกำลังใช้ข้ออ้างต่างๆนานา สนับสนุนความทะเยอทะยานอันก้าวร้าว โหมกระพือสงครามและยกระดับความขัดแย้งกับกัมพูชา โดยที่ล่าสุดไทยขู่ปิดการขนส่งสินค้าทางทะเลผ่านอ่าวไทยไปยังกัมพูชา
Phon Rim โฆษกกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งของกัมพูชา เน้นย้ำว่า "กัมพูชาที่ไม่ใช่เด็กที่กำลังถูกรังแก กัมพูชาได้ขบคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว และพร้อมตอบโต้ในทุกหนทางต่อการทำสงครามและเจตนาขยายความขัดแย้งของไทย"
kampucheathmey ระบุว่าเมื่อวันอาทิตย์(14ธ.ค.) กองบัญชาการกองทัพไทยออกคำสั่งปิดเส้นทางเดินเรือทางทะเล เพื่อขัดขวางการขนส่งเชื้อเพลิงและสินค้าทางยุทธศาสตร์อื่นๆเข้าสู่กัมพูชา
อย่างไรก็ตามทาง Phon Rim ระบุว่า "อ่าวไทย" ไม่ใช่ของไทยแต่เพียงผู้เดียว และความเคลื่อนไหวนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวร้าวของไทยที่มีต่อประเทศอื่นๆที่ใช้น่านน้ำร่วมกัน อย่างเช่นกัมพูชา, เวียดนามและมาเลเซีย
"การที่ไทยจะตัดสินใจปิดน่านน้ำนี้โดยสิ้นเชิง ขัดขวางการขนส่งสินค้า ยาและสินค้าพลเรือนที่จำเป็นอื่นๆ จะก่ออันตรายร้ายแรงแก่ประชาชนพลเรือน ซึ่งมันอาจถูกพิจารณาว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายมุษยธรรมระหว่างประเทศ" เขากล่าว
"ถ้าไทยปิดทั่วทั้งอ่าว มันจะเป็นการละเมิดอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล(UNCLOS) ของสหประชาชาติ ซึ่งอนุมัติให้ทุกประเทศมีสิทธิเสรีภาพในการล่องเรือผ่านน่านน้ำสากลและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศอื่นๆ" เขากล่าว
รายงานของ kampucheathmey ระบุว่าอ่าวไทยเป็นน่านน้ำสากลที่มีเขตแดน 4 ชาติ ประกอบด้วยไทย, กัมพูชา, เวียดนามและมาเลเซีย เพราะฉะนั้น ไทย จึงไม่มีสิทธิ์จำกัดการล่องเรือและปิดน่านน้ำโดยสิ้นเชิง เกินกว่าเขตน่านน้ำ 22 กิโลเมตรของประเทศตนเอง
kampucheathmey อ้างว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของอ่าวไทยคือเขตเศรษฐกิจจำเพาะ หรือน่านน้ำสากล รัฐใดรัฐหนึ่งไม่มีสิทธิ์ปิดการล่องเรือในพื้นที่เหล่านี้โดยสิ้นเชิง
(ที่มา:kampucheathmey)