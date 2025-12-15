ทรัมป์เดือดจัด!ส่งฝูงบินF-16บินว่อนเหนือน่านฟ้าซีเรีย หลังทหาร-พลเมืองสหรัฐฯถูกซุ่มยิงเสียชีวิต

สหรัฐฯส่งฝูงบินเอฟ-16ของกองทัพอากาศ บินว่อนเหนือน่านฟ้าตอนกลางของซีเรีย ในความเคลื่อนไหวสำแดงกำลัง ตามหลังมือปืนรายหนึ่งที่เชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลาม(ไอเอส) ก่อเหตุซุ่มสังหารทหารสหรัฐฯ 2 นายและพลเมืองอเมริการายหนึ่ง เมื่อวันเสาร์(13ธ.ค.) ที่ผ่านมา
ทรัมป์ เขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่า "มันจะเป็นการแก้แค้นหนักหน่วงรุนแรงมากๆ" สำหรับสิ่งที่เขาให้คำจำกัดความว่าเป็น "การโจมตีของพวกไอเอสเล่นงานสหรัฐฯและซีเรีย ในพื้นที่ที่อันตรายมากๆของซีเรีย"
ข้อมูลเบื้องต้นที่รวบรวมโดยพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯบ่งชี้ว่ามือปืนเป็นอดีตสมาชิกกองกำลังด้านความมั่นคงของซีเรียที่ถูกไล่ออกหรือไม่ก็อยู่ในกระบวนการปลดออก สืบเนื่องจากต้องสงสัยมีความเกี่ยวข้องกับไอเอส เจ้าหน้าที่สหรัฐฯเปิดเผยกับนิตยสาร Air & Space Forces Magazine
การโจมตีเกิดขึ้นใกล้เมืองพัลมีรา ทางภาคกลางของซีเรีย โดยนอกจากผู้เสียชีวิตข้างต้นแล้ว ยังมีทหารอเมริกาได้รับบาดเจ็บอีก 3 นาย โดยกำลังพลเหล่านั้นเป็นสมาชิกของกองกำลังป้องกันชาติไอโอวา
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ซึ่งกำกับดูแลกองกำลังในภูมิภาคดังกล่าว บอกว่าเหตุโจมตีเป็น "ผลลัพธ์ของการซุ่มยิงโดยมือปืนไอเอสที่ดำเนินการเพียงคนเดียว" และมือปืนคนดังกล่าวถูกปลิดชีพแล้ว อย่างไรก็ตามยังไม่มีใครออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุโจมตีครั้งนี้
ทอม บาร์รัค ทูตพิเศษของอเมริกาด้านซีเรียและสำนักข่าวซานา สื่อมวลชนแห่งรัฐของซีเรีย ระบุว่ากำลังพลของสหรัฐฯเหล่านี้ถูกโจมตีขณะกำลังทำการลาดตระเวนร่วมกับกองกำลังซีเรีย ซึ่งทำให้สมาชิกกองกำลังความมั่นคงซีเรียได้รับบาดเจ็บ 2 นายเช่นกัน
พีธ เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ ว่ามือปืนถูกปลิดชีพ "โดยกองกำลังคู่หู" ดูเหมือนเป็นการบ่งชี้ว่ากองกำลังความมั่นคงซีเรียเป็นคนลงมือกำจัดมือโจมตีรายดังกล่าว "ขอจงรู้ไว้ ถ้าพวกแกเล็งเป้าเล่นงานชาวอเมริกา ไม่ว่าจะที่ไหนในโลก พวกแกจะใช้ชีวิตและความเชื่อที่เหลืออยู่ท่ามกลางความหวาดวิตก ด้วยที่รู้ว่าอเมริกาจะไล่ล่าพวกแก ตามหาพวกแกจนพบและสังหารพวกแกอย่างไร้ความปรานี"
สหรัฐฯส่งทหารเข้าประจำการในซีเรียหลายร้อยนาย ส่วนหนึ่งในกองกำลังพันธมิตรสู้รบกับพวกไอเอส ลดลงจากระดับราวๆ 2,000 นายเมื่อ 1 ปีก่อน
ดามัสกัส ปรับปรุงความสัมพันธ์กับตะวันตก ตามหลังการล่มสลายของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัดซาส เมื่อปีที่แล้ว จากการใช้กำลังโค่นอำนาจโดย อาห์เมด อัล-ชารา ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ผู้ซึ่งเดินทางเยือนทำเนียบขาวเมื่อเดือนที่แล้ว
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯแสวงหาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลใหม่ซีเรียเช่นกัน และการโจมตีของมือปืนในเหตุการณ์นี้ถูกพวกนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่า เป็นความพยายามปั่นป่วนความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ชาติ
(ที่มา:airandspaceforces)