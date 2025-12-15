จุดยืนชัด!ฝรั่งเศสนั่งไม่ติดหนุน'อันวาร์'พยายามหยุดยิง ร้องไทย-กัมพูชา'กลับสู่ปฏิญญาสันติภาพ

ฝรั่งเศสสนับสนุนความพยายามต่างๆนานาของ อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในนั้นรวมถึงเสียงเรียกร้องของเขาสำหรับข้อตกลงหยุดยิงในทันทีระหว่างกัมพูชาและไทย และกลับสู่ปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์
สำนักข่าวแคมโบเดียเนสส์ รายงานระบุว่าในถ้อยแถลงที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม กระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศของฝรั่งเศส แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุปะทะที่กำลังลุกลามบานปลายระหว่างไทยและกัมพูชา
"เรายินดีต่อความพยายามของมาเลเซีย ประธานอาเซียน ในการกลับสู่การพูดคุยสันติภาพระหว่าง 2 ประเทศ" ถ้อยแถลงระบุ พร้อมบอกว่าฝรั่งเศสสนับสนุนอย่างแข็งขันให้ทั้ง 2 ฝ่ายยุติความเป็นปรปักษ์โดยปราศจากความล่าช้าใดๆ และกลับสู่การเจรจา
นอกจากนี้แล้วกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศของฝรั่งเศส ยังเรียกร้องทั้ง 2 ฝ่ายดำเนินการตามกรอบบทบัญญัติของปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ หาทางออกในข้อพิพาทด้วยสันติวิธี ตามรายงานของแคมโบเดียเนสส์
(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์)