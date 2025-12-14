ระทึก! มือปืนบุกกราดยิงงานฉลองเทศกาลปีใหม่ยิว “ฮานุกกะห์” กลางหาดบอนได นครซิดนีย์ ดับ 12 เจ็บ 29 ตำรวจชี้เป็นก่อการร้าย

เอเอเฟพี/เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - มือปืน 2 คนมากับมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์เปิดฉากยิงหาดบอนได(Bondi Beach)ชื่อดังที่สวยงามของเมืองซิดนีย์ในวันอาทิตย์(14 ธ.ค.)ระหว่างงานเทศกาลฉลองปีใหม่ยิว “ฮานุกกะห์” สังหารไป 12 คนและบาดเจ็บอีก 29 คนสร้างความแตกตื่นที่เห็นศพเรียงรายกลางชายหาด ล่าสุดตำรวจออสเตรเลียประกาศเป็นคดีก่อการร้าย
เอเอฟพีรายงานวันอาทิตย์(14 ธ.ค)ว่า งานเทศกาลประจำปี ชานุกะห์ริมทะเล (Chanukah by the Sea) ที่เป็นงานเฉลิมฉลองเทศกาลคล้ายวันปีใหม่ของชาวยิวไม่ต่างจากวันคริสต์มาสของชาวคริสต์ที่มีชื่อว่าวันฮานุกกะห์ (Hanukkah) นั้นมีการวางแผนจัดไว้ที่หาดบอนได(Bondi Beach)ชื่อดังของเมืองซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ในบ่ายวันอาทิตย์(14)
แต่ทว่าการโจมตีไม่คาดฝันนี้เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียยังไม่ยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับความเกลียดชังชาวยิวหรือไม่
ทั้งนี้อ้างอิงจากบริติชเคาน์ซิลของไทยที่ได้อธิบายว่า ฮานุกกะห์ (Hanukkah) เป็นเทศกาลเฉลิมช่วงสิ้นปีของชาวยิว คล้าย ๆ คริสต์มาสของผู้นับถือคริสต์ แต่เป็นการเฉลิมฉลองอิสรภาพ และความเคารพต่อผู้วีรบุรุษที่ล่วงลับ เทศกาลมีความยาว 8 วัน แต่ละวันชาวยิวจะจุดเทียน เมโนราห์ แต่ละเล่ม ทานอาหารร่วมกัน และมอบของขวัญให้คนในครอบครัว
หนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนของอังกฤษพบว่า ผู้เสียชีวิตเพิ่มจาก 9 รายเป็น 12 รายล่าสุด และบาดเจ็บจาก 11 คนเป็น 29 คน ตำรวจสั่งให้เป็นคดีก่อการร้าย
ด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบานิส ออกแถลงการณ์มีใจความว่า
“ที่เกิดเหตุในบอนไดน่าตกใจและหดหู่ ทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินอยู่ในพื้นที่กำลังทำงานเพื่อช่วยชีวิต ความคิดคำนึงจองผมอยู่กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบ”
และเสริมว่า “ผมเพิ่งพูดกับผู้บัญชาการตำรวจออสเตรเลีย AFP และนายกรัฐมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ พวกเรากำลังทำงานร่วมกับตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส NSW และให้การอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมหลังมีการยืนยันเข้ามา”
และย้ำไปยังประชาชนออสเตรเลียในพื้นที่ว่า “ผมขอเรียกร้องให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ติดตามข้อมูลจากตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์”
ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย เพนนี หว่อง (Penny Wong) แถลงยืนกรานชัดเจนว่า "ก่อการร้าย การกีดกันยิว ความรุนแรงและความเกลียดชังจะไม่สามารถอยู่ในออสเตรเลียได้"
เอเอฟพีรายงานต่อว่า หนึ่งในมือปืนที่มีทั้งหมด 2 คนถูกวิสามัญส่วนอีกคนอยู่ในขั้นสาหัส โดยในเวลานี้ยังไม่มีการเปิดเผยถึงแรงจูงใจการก่อเหตุ
อ้างอิงจากเดอะการ์เดียน พบว่ามือปืนก่อเหตุใช้ปืนยาวเป็นอาวุธ และเวลานี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนเชื่อว่ามีระเบิดซุกอยู่ในรถ แต่ยังเร็วเกินไปที่จะสันนิษฐานว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุมาจากที่ใด
ฝูงชนต่างหลบหนีจากหาดบอนดีที่เกิดเหตุทางตะวันออกของเมืองซิดนีย์ที่ดึงดูดคนจำนวนมากทั้งนักโต้คลื่น นักว่ายน้ำและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์
เอเอฟพีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินได้รับแจ้งรายงานการกราดยิงครั้งแรกเมื่อเวลา 018.45 น.ตามเวลาท้องถิ่น อ้างอิงจากแถลงการณ์ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์
ประธานาธิบดีอิสราเอล ไอแซค เฮอร์ซอก (Isaac Herzog) ออกมาประณามการโจมตีอย่างป่าเถื่อนต่อชาวยิวและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียเพิ่มมาตรการต่อสู้กับการกีดกันชาวยิว