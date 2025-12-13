พ่อพระก็มา! 'ฮุน เซน' แนะรัฐบาลระงับการเดินทางข้ามชายแดนไทย-กัมพูชา หวั่นพลเรือนสองฝ่ายได้รับอันตรายจาก 'อาวุธของไทย'

สมเด็จ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์เฟซบุ๊กแนะรัฐบาลระงับการเดินทางข้ามชายแดนไทย-กัมพูชา หวั่นพลเรือนสองฝ่ายได้รับอันตรายจากอาวุธของไทย
เพจเฟซบุ๊กสมเด็จ ฮุน เซน มีการโพสต์ข้อความระบุว่า:
"พี่น้องชนร่วมชาติที่เคารพรัก!
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา กองทัพไทยได้บุกรุกและสังหารประชาชนชาวกัมพูชาอย่างไม่เลือกหน้าและไม่เลือกสถานที่ต่างๆ แม้กระทั่งสะพาน ถนน โรงเรียน และวัด พวกเขาใช้ปืนใหญ่ เครื่องบินทำลาย แก๊สพิษ และมีการใช้ระเบิดคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่ รวมถึงบริเวณที่พลเมืองไทยอาศัยและทำงานอยู่ในกัมพูชา
ในสถานการณ์เช่นนี้ ในฐานะประธานวุฒิสภา ประธานองคมนตรี และประธานพรรครัฐบาล ข้าพเจ้าขอเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลให้พิจารณาระงับการเดินทางข้ามพรมแดนของพลเมืองกัมพูชาและไทยทั้งหมด พลเมืองกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยในขณะนี้ต้องอาศัยและทำงานในประเทศไทยต่อไป และพลเมืองไทยที่อาศัยและทำงานในกัมพูชาในขณะนี้ต้องอยู่ในกัมพูชาต่อไปจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างสมบูรณ์
มาตรการนี้มีขึ้นเพื่อรับรองความปลอดภัยของพลเมืองกัมพูชาและไทยมิให้ได้รับอันตรายระหว่างเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเดินทางข้ามพรมแดน
ขอให้ประชาชนกัมพูชาที่กำลังอยู่ในประเทศไทยและประชาชนไทยโปรดเข้าใจ
ขอให้รัฐบาลกัมพูชาช่วยคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชนไทยที่กำลังอาศัยอยู่ในกัมพูชา อย่าให้ได้รับอันตรายจากกระสุนปืน ระเบิด หรือแก๊สพิษของไทย"
ที่มา: เฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia