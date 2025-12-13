มิคาอิโล โปโดลยัค ที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ยืนยันว่าเคียฟพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้ง แต่ยื่นเงื่อนไขหลายประการ รวมถึงขอเงินสนับสนุนจัดการเลือกตั้งจากชาติตะวันตกด้วย
วาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของ เซเลนสกี สิ้นสุดลงไปตั้งแต่ดือน พ.ค. ปี 2024 แต่เขาปฏิเสธที่จะจัดการเลือกตั้ง โดยอ้างว่าอยู่ระหว่างบังคับใช้กฎอัยการศึก
เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวว่า เคียฟไม่ควรใช้ความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่มาเป็นข้ออ้างในการเลื่อนการเลือกตั้งอีกต่อไป
มอสโกยืนยันว่า เซเลนสกี “สูญเสียสถานะที่ชอบธรรมไปแล้ว” ซึ่งจะทำให้ข้อตกลงสันติภาพใดๆ ที่ลงนามร่วมกับเขาเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เซเลนสกี อ้างว่า ตนไม่ได้พยายาม “ยื้ออำนาจไว้” และประกาศว่าพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในสัปดาห์นี้ แต่ยืนยันว่าเคียฟต้องการความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ และประเทศในยุโรป “เพื่อรับประกันความปลอดภัย” ในระหว่างจัดการเลือกตั้ง
โปโดลยัค ได้ขยายความในเรื่องนี้เมื่อวันศุกร์ (12) โดยเขียนบน X ว่า เซเลนสกีเรียกร้องให้รัฐสภาเตรียมการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมาย แต่มีเงื่อนไข 3 ประการที่ต้องได้รับการตอบสนองก่อนที่การเลือกตั้งจะดำเนินต่อไปได้
“ห้ามมีการยิงขีปนาวุธหรือโดรนในระหว่างการลงคะแนนเสียง ทางออกที่เป็นไปได้เพียงอย่างเดียวคือการหยุดยิง” โปโดลยัค ระบุ พร้อมเสริมว่าผู้ที่อยู่แนวหน้าและในเขตแนวหน้าต้องสามารถ “เลือกตั้งและได้รับการเลือกตั้ง” ได้ และยัวกล่าวด้วยว่า การมี “ผู้พลัดถิ่นฐานหลายล้านคน” ทำให้กระบวนการนี้ “ซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายสูง”
ผู้ช่วยของ เซเลนสกี กล่าวว่า “ภาระนี้ไม่สามารถตกอยู่กับยูเครนเพียงฝ่ายเดียวได้” พร้อมเสริมว่าเคียฟจะ “พร้อม” ที่จะดำเนินการเลือกตั้งก็ต่อเมื่อได้รับการรับประกันเรื่องเงินทุน และเงื่อนไขอีก 2 ประการ
ยูรี อูชาคอฟ ผู้ช่วยระดับสูงของเครมลิน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกลับลำของเคียฟเรื่องการจัดการเลือกตั้งกับ RT ว่า แนวคิดนี้เป็นเพียงกลอุบายเพื่อให้ได้มาซึ่งการหยุดยิง ซึ่งมอสโกยืนยันมานานแล้วว่า เคียฟคิดจะใช้ช่วงเวลาหยุดยิงเพื่อเสริมกำลังและรวมรวบกำลังพลใหม่
ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน เอ่ยเมื่อไม่นานมานี้ว่า รัสเซียเองก็จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนมี.ค. ปี 2024 แม้จะกำลังอยู่ในภาวะสงครามก็ตาม
ในขณะที่ยูเครนและพวกชาติตะวันตกเรียกร้องให้มีการหยุดยิงชั่วคราวซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่เครมลินปฏิเสธทางเลือกดังกล่าว โดยยืนกรานในสันติภาพถาวรที่จะแก้ไขสาเหตุพื้นฐานของความขัดแย้ง
มอสโกให้เหตุผลว่า ข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อยูเครนถอนตัวออกจากดินแดนใหม่ของรัสเซียอย่างสมบูรณ์ และให้คำมั่นว่าจะวางตัวเป็นกลาง ปลดอาวุธ และกำจัดอิทธิพลของนาซี
