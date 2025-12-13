พายุถล่มตะวันออกกลาง! “พายุไบรอน” เข้ากาซาดับ 14 หลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันทำบ้านเรือนและเตนท์อาศัยพักพิงจำนวนมากเสียหาย

เอเจนซีส์ – กระทรวงมหาดไทยและความมั่นคงกาซาแถลงมีผู้เสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า 14 คนรวมผู้หญิงและเด็กนับตั้งแต่วันพุธ(10 ธ.ค)เนื่องมาจากฤทธิ์พายุไบรอน(Storm Byron)ที่ส่งทั้งฝนตกลงมาอย่างหนักและลมพัดแรงเข้าดินแดนปาเลสไตน์ส่งผลทำให้บ้านพัง เตนท์ผู้อพยพเสียหายและเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
อัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์รายงานวันนี้(12 ธ.ค)ว่า บ้านเรือน กำแพง และเตนท์จำนวนมากในเขตฉนวนกาซาพังนับตั้งแต่พายุไบรอน (Storm Byron)พัดขึ้นฝั่งส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตไปภายใน 24 ช.มนับตั้งแต่วันพุธ(10)อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 14 ราย
ในจำนวนนี้มีเด็ก 3 คนเสียชีวิตจากภาวะตัวเย็นเกิน(hypothermia)
ชาวปาเลสไตน์ที่อ่อนระโหยโรยแรงจากสงครามกาซาที่ยืดเยื้อมีเพียงความสามารถน้อยนิดในการเตรียมตัวรับมือสภาพอากาศเลวร้ายในเขตฉนวนกาซา
ด้านโฆษกฮามาส ฮาเซม คัสเซม (Hazem Qassem) กล่าวผ่านแถลงการณ์ถึงผลกระทบหลังพายุไบรอนพัดเข้าว่า มีบ้านเรือนพังทลายและมีผู้เสียชีวิตในกาซานั้นเป็นการต่อเนื่องของสงครามแห่งการทำลายล้าง และถือเป็นความล้มเหลวของประชาคมโลกในการให้ความช่วยเหลือแก่เขตฉนวนกาซา
“บ้านเรือนที่โดนถล่มระหว่างเกิดสงครามแห่งการทำลายล้างในเขตฉนวนกาซาเกิดพังทลายไปตามๆกันด้วยฤทธิ์ของพายุและส่งผลทำให้เกิดการเสียชีวิต สะท้อนไปถึงขอบเขตอย่างไม่คาดฝันของภัยพิบัติทางมนุษยธรรมที่ถูกทิ้งไว้โดยสงครามพวกอาชญากรไซออนนิสต์”
โฆษกฮามาสเสริมต่อในแถลงการณ์ว่า มีการเสียชีวิตเนื่องมาจากเตนท์โดนน้ำท่วมฉับพลัน
พร้อมได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนมีภาคปฎิบัติที่จริงจังเพื่อการทำให้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี้ยุติและให้ปัจจัยที่จำเป็นสำหรับที่พักพิง พร้อมกับย้ำว่าสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่เข้าสู่เขตฉนวนกาซานี้ไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำและไม่สามารถปกป้องจากสภาพอากาศเลวร้ายทั้งฝนหรืออากาศหนาว
หนึ่งในผู้ประสบภัยคือ ลาเมีย อับเดล เดเยม (Lamiaa Abdel Dayem) ที่พลัดถิ่นจากบ้านของตัวเองที่ เบต ฮานูน (Beit Hanoon) ให้สัมภาษณ์อัลญะซีเราะฮ์ว่า “เมื่อเวลาราว 01.00 น. ลูกของดิฉันได้บอกกับดิฉันเขาเปียกโชกไปด้วยน้ำ”
และเสริมว่า “สามีของดิฉันตื่นขึ้นมาและพบว่าพวกเราเปียกปอน พวกเราไม่สามารถรักษาสิ่งใดไว้ได้ ไม่มีอาหาร ไม่มีเสื้อผ้า ไม่มีผ้าห่ม ไม่มีอะไรทั้งนั้น”
ด้านอนาโดลูของตุรกีรายงานว่า IOM องค์การโยกย้ายถิ่นฐานสหประชาชาติ IOM กล่าวผ่านแถลงการณ์ในวันศุกร์(12)ว่า พายุไบรอนส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมในกรีซและเกาะไซปรัสก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เขตฉนวนกาซาเมื่อช่วงต้นของสัปดาห์นี้ได้ขึ้นฝังและทำศูนย์ผู้อพยพมากมายเกิดน้ำท่วมและส่งผลทำให้ผู้พลัดถิ่นปาเลสไตน์เกือบ 795,000 คนตกอยู่ในความเสี่ยง