เซเลนสกีเซ็ง “ทรัมป์” สั่งให้ถอนทหารยูเครนจากดอนบาสสร้าง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ประเคนปูติน “รึตเตอร์” เตือนดุนาโตเสี่ยงตกเป็นเป้า “รัสเซีย” รุกรานต่อจากเคียฟภายใน 5 ปี

เอเจนซีส์ - ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ไม่เห็นด้วยแผนสันติภาพทรัมป์หลังทำเนียบขาวสั่งต้องถอนทหารยูเครนจากเขตควบคุมในดอนบาสเพื่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบไร้หลักประกัน ด้านเลขาธิการใหญ่นาโต มาร์ค รึตเตอร์ เตือนภัยชาติสมาชิกนาโตเสี่ยงตกเป็นเป้าภัยรุกรายเชื่อพร้อมภายใน 5 ปี
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(12 ธ.ค) ผู้นำยูเครนชี้ว่า แผนสันติภาพทำเนียบขาวที่ต้องเสียดอนบาสเพื่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ยุติธรรมหากปราศจากการเห็นด้วยจากมอสโกว่าจะไม่บุกยึดด้วยกำลังทหาร
ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกีชี้ว่า ตามแผนของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะมีการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นในพื้นที่ดอนบาสในส่วนการควบคุมของยูเครนและต้องการให้เคียฟถอนกำลังทหารออกไป
บ่ายวันพฤหัสบดี(11) ประธานาธิบดีเซเลนสกีได้หารือทางไกลวิดีโอคอลร่วมกับผู้นำ 30 ชาติภายใต้กลุ่มพันธมิตรแห่งความมุ่งมั่น(coalition of the willing) โดยที่ไม่มีทรัมป์เข้าร่วม
เซเลนสกีเผยในวันนั้นว่า หลังก่อนหน้าทำเนียบขาวต้อการให้เคียฟสละดอนบาสให้รัสเซียที่ยูเครนปฎิสธ และส่งผลให้ทำเนียบขาวเปลี่ยนแผนหันมาสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ควบคุมของยูเครนในดอนบาสแทนโดยที่ทหารยูเครนต้องถอนออกและทหารรัสเซียต้องไม่รุกคืบ
ในการให้สัมภาษณ์ประธานาธิบดีเซเลนสกีแถลงกับนักข่าวว่า “ใครจะเป็นผู้ปกครองดินแดนนี้ที่พวกเขากำลังเรียกว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” หรือ “เขตปลอดทหาร” พวกเขาไม่รู้”
การให้สัมภาษณ์ที่กรุงเคียฟ ผู้นำยูเครนกล่าวว่าแผนไม่เป็นธรรมกับยูเครนว่าทหารรัสเซียจะไม่ลุกคืบมาในทันทีที่ทหารยูเครนถอนหากปราศจากการรับรองที่แน่นหนา
พร้อมชี้ว่า หากยูเครนเห็นด้วยต่อแผนประนีประนอนนี้จำเป็นต้องมีการเลือกตั้งหรือการลงประชามติเพื่อการให้สัตยาบัน มีเพียงประชาชนยูเครนเท่านั้นที่สามารถตัดสินต่อการยกดินแดนได้
แต่ทว่าในยุโรปเกิดความวิตกต่อการรุกคืบรัสเซียในยูเครน ที่กรุงเบอร์ลิน เลขาธิการใหญ่นาโต มาร์ค รึตเตอร์ วันพฤหัสบดี(11) กล่าวว่าหากเปิดโอกาสให้รัสเซียสามารถลุกคืบได้ในยูเครนจะเชื่อว่าการเกิดสงครามขึ้นในยุโรปจะเป็นความจริง
รึตเตอร์เตือนต่อว่า อ้างอิงจาก CNN ของสหรัฐฯ ประเทศสมาชิกนาโตอาจเป็นเป้าหมายต่อไปของรัสเซีย พร้อมกับเรียกร้องให้มีการเพิ่งบประมาณทางการทหารเพื่อป้องกันสงครามที่คล้ายกับที่เคยเห็นในอดีต
“รัสเซียได้นำสงครามกลับคืนสู่ยุโรปและพวกเราต้องเตรียมพร้อมกับสงครามใหญ่ที่ปู่และทวดของพวกเราได้เผชิญมา”
ในคำเตือนรึตเตอร์กล่าวว่ารัสเซียคาดจะมีความพร้อมในการใช้กำลังทหารต่อนาโตได้ภายใน 5 ปี