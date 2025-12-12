ฮือฮา!! "นิตยสารไทม์ส" ขึ้นปก "กลุ่มสถาปนิกแห่ง AI" เป็นบุคคลแห่งปี ยกให้ปี 2025 ถือเป็นปีปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนโลก

เอเจนซีส์ - นิตยสารไทม์สได้ยกย่องให้กลุ่มสถาปนิกแห่ง AI เป็นบุคคลของปีที่มีรายชื่อบุคคลมีชื่อในแวดวงเทคโนโลยี 8 คนได้แก่เจนเซน หวงแห่ง Nvidia มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์กแห่งเมตา อีลอน มัสก์แห่งแพลตฟอร์ม X แซม อัลต์แมน แห่ง ChatGpt และเฟยเฟย ลี (Fei-Fei Li) ผู้ทรงอิทธิพลแห่ง AI
บีบีซีของอังกฤษรายงานวานนี้(11 ธ.ค)ว่า แทนที่จะเป็นบุคคลคนเดียวที่ได้รับการยกย่องตามปกติ แต่ในปีนี้นิตยสารไทม์สวันพฤหัสบดี(11)ประกาศขึ้นปกกลุ่มสถาปนิกแห่ง AI เป็นบุคคลแห่งปี ยกให้ปี 2025 ถือเป็นปีปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนโลก
โดยเป็นกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดของโลกปัญญาประดิษฐ์จำนวน 8 คนได้แก่ เจนเซน หวงแห่ง Nvidia มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์กแห่งเมตา อีลอน มัสก์แห่งแพลตฟอร์ม X แซม อัลต์แมน แห่ง ChatGpt ซีอีโอบริษัท AMD ลิซ่า ซู (Lisa Su) และผู้นำแล็บ AI ของกูเกิล เซอร์ เดมิส ฮาสซาบิส (Sir Demis Hassabis) และเฟยเฟย ลี (Fei-Fei Li) ผู้ทรงอิทธิพลแห่ง AI จากสถาบัน AI (Human-Centered AI Institute) และดาริโอ อาโมเดอี (Dario Amodei) จากบริษัท AI ของสหรัฐฯ Anthropic
อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ยูเอสเอทูเดย์ของสหรัฐฯระบุว่า นิตยสารไทม์สกล่าวว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนโลกของเราในปี 2025 ทั้งในด้านใหม่และน่าทึ่งและบางครั้งในหนทางที่น่ากลัว
ไทม์สยังเรียก AI ว่า เป็นเครื่องมือของผลที่ตามมาในการแข่งขันอำนาจที่ยิ่งใหญ่นับตั้งแต่การมาถึงของอาวุธนิวเคลียร์
บีบีซีรายงานว่า บรรดาผู้เชี่ยวชาญแถลงว่า มันได้แสดงให้เห็นว่า AI แพร่รวดเร็วและอยู่เบื้องหลังอย่างแข็งแกร่งนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงสังคม
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์บูมหลังบริษัท OpenAI ได้แนะนำ ChatGPT เมื่อปลายปี 2022 และยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันซีอีโอใหญ่ แซม อัลต์แมน (Sam Altman) ได้เปิดเผยเมื่อกันยายนล่าสุดว่า มีผู้ใช้แชตบ็อตร่วม 800 ล้านคนในแต่ละสัปดาห์
ส่วนบริษัทไฮเทคต่างๆพากันแข่งเทเงินหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และโครงสร้างพื้นฐานของ AI เพื่อต้องการอยู่ให้เหนือคู่แข่ง
สื่ออังกฤษชี้ว่า หน้าปกนิตยสารไทมส์ของปีนี้โดยชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นงานศิลปะที่แสดงอักษร AI ร้อมลอบไปด้วยพนักงานและอีกชิ้นเป็นภาพเขียนที่ให้ความสำคัญไปที่บรรดาผู้นำทรงอิทธิพลไฮเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ของโลกจำนวน 8 คน
ที่เมตาพบว่า มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก มีรายงานว่าให้ความสำคัญบริษัทไปที่เทคโนโลยีรวมไปถึง แชตบ็อตปัญญาประดิษฐ์ที่ฝังตัวอยู่ในแอปชื่อดังต่างๆของบริษัท
นิตย์สารไทม์สยังได้กล่าวไปถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จีนในบทความการประกาศให้กลุ่มสถาปนิกแห่ง AI เป็นบุคคลแห่งปีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทางการโดยชี้ว่า
บริษัท AI จีนเล็กๆที่ปลุกให้ตะวันตกตื่นคือ DeepSeek ทำให้จีนที่เป็นเหมือนสปุตนิกของแดนมังกรสามารถลดช่องว่างในการแข่งขันกับซิลิคอนแวลลีย์ที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญของซิลิคอนแวลลีย์ไม่คิดฝัน
โดยในบรรดาซีอีโอเทคฝั่งจีนในด้าน AI ได้แก่ โรบิน ลี (Robin Li) ของ Baidu ที่นอกจากเสิร์ชเอ็นจินแล้วยังออกนวตรกรรมแว่นตาปัญญาประดิษฐ์ออกมาสำหรับการสวมใส่ที่ได้รับเสียงชื่นชมในการที่สามารถทำให้เมื่อสวมแล้วจะมีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการแปลภาษาได้อย่างไม่ติดขัดผ่านหูฟังที่ติดอยู่
ดีน บอลล์ (Dean Ball) ที่ช่วยประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เขียนแผนปฎิบัติการ AI (AI Action Plan) ที่เปิดเผยเมื่อกรกฎาคมกลางปีกล่าวว่า “มันเป็นเหมือนการปลุกให้ตื่นที่พวกเราต้องการ” และเสริมว่า “มันเป็นเหมือนการเซ็ตสำหรับลักษณะของธรรมชาติการแข่งขันที่พวกเรามีก่อนหน้าพวกเราและความเร็วที่พวกเราต้องเคลื่อนไหว”