ตอบไปไม่มีอำนาจแล้ว!ทรัมป์ต่อสายคุย'อนุทิน'3ทุ่มคืนนี้ มั่นใจกอบกู้ข้อตกลงหยุดยิงไทย-เขมร

นายอนุทิน ชาญวีรกุล รักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยเปิดเผยในวันศุกร์(12ธ.ค.) มีกำหนดพุดคุยทางโทรัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในค่ำวันนี้ ตามรายงานของรอยเตอร์ ท่ามกลางเหตุปะทะระหว่างกัมพูชาและไทยที่ลากยาวเข้าสู่วันที่ 5 ในขณะที่ผู้นำอเมริกา เชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยกอบกู้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง 2 ฝ่ายได้สำเร็จ
รอยเตอร์ระบุนายอนุทิน เปิดเผยกับพวกผู้สื่อข่าวว่า การพูดคุยทางโทรศัพท์กับ ทรัมป์ จะมีขึ้นในเวลา 21.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น
ทรัมป์ หวังเข้าแทรกแซงอีกครั้งเพื่อหยุดการสู้รบและกอบกู้ข้อตกลงหยุดยิงที่เขาเป็นคนกลางเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และในวันพฤหัสบดี(11พ.ย.) เขายืนยันเป็นวันที่ 3 ว่าจะโทรศัพท์หาผู้นำของทั้งไทยและกัมพูชา ในความพยายามหยุดการสู้รบ
ณ งานเลี้ยงหนึ่้งของสภาคองเกรสวันพฤหัสบดี(11พ.ย.) ทรัมป์ อวดอ้างตนเองในฐานะผู้สร้างสันติภาพโลก และแสดงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถดึงข้อตกลงหยุดยิงกลับสู่เส้นทาง
"เราช่วยคลี่คลาย 8 สงคราม ลองคิดดู มี 8 สงครามที่คลี่คลาย แม้ไทยและกัมพูชา ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องโทรศัพท์พูดคุยกับไทยและกัมพูชา 2-3 รอบ แต่เราจะนำพามันกลับสู่เส้นทาง" เขากล่าว
รอยเตอร์รายงานว่ากองทัพของไทยและกัมพูชา สู้รบกันในหลายจุดตามแนวชายแดนระยะทางกว่า 817 กิโลเมตร โดยในบางพื้นที่มีการปะทะกันดุเดือดที่สุดนับตั้งแต่ศึกสงคราม 5 วันในเดือนกรกฎาคม ซึ่ง ทรัมป์ เป็นคนช่วยหยุดการสู้รบดังกล่าว ด้วยการต่อสายโทรศัพท์หาผู้นำทั้ง 2 ชาติ ให้ระงับความขัดแย้งระหว่าง 2 ประเทศ ครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์เร็วๆนี้
ในเหตุปะทะรอบล่าสุด มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 20 รายและบาดเจ็บมากกว่า 200 คน นอกจากนี้แล้วยังมีประชาชนอีกหลายแสนคนต้องพลัดถิ่นฐาน ท่ามกลางการยิงปืนใหญ่และจรวดตอบโต้กันไปมาตลอดทั้งวัน
(ที่มา:รอยเตอร์)