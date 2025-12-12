ผู้เชี่ยวชาญเขมรเล่นใหญ่!แนะหนทางกำราบไทย ทำลายศักยภาพทางทหาร-พึ่งมหาอำนาจกดดันด้านการทูต

บรรดานักรัฐศาสตร์กัมพูชา พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การตอบโต้ด้วยการทำลายศักยภาพทางทหารของศัตรู และใช้กลไกลทางการทูตและกฎหมายระหว่างประเทศกดดันไทยอย่างจริงจัง เป็นเพียงหนทางเดียวที่จะสามารถหยุดในสิ่งที่พวกเขากล่าวหาว่าเป็นการทำสงครามรุกรานของไทยต่ออธิปไตยของกัมพูชา ตามรายงานของ dap-news สื่อมวลชนเขมร
รายงานของ dap-news อ้างคำสัมภาษณ์ของ Dr. Kin Phe ผู้อำนวยยการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งราชบัณฑิตยสถานกัมพูชา ระบุว่าไทยผู้หยิ่งยโส โหดร้ายและป่าเถื่อน กล่าวอ้างว่ามีอาวุธทันสมัยและยิ่งใส่กัมพูชา ทำลายบ้านเรือน เข่นฆ่าพลเรือน ก่อความเสียหายแก่ที่ตั้งมรดกชาติและมรดกโลก เช่นเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชา เขาบอกว่าเพื่อทำลายวงจรนี้ มีเพียงความเข้มแข็งของกัมพูขาและแรงกดดันอย่างจริงจังจากประชาคมนานาชาติที่สามารถหยุดความก้าวร้าวนี้ได้
เขากล่าวว่า "เรามีเพียงแค่หนทางทำลายศักยภาพทางทหารของสยาม ถ้าเราไม่ทำลายสยาม สยามจะไม่มีวันยอมจำนนและจะเดินหน้าโหดร้ายป่าเถื่อนต่อไป ลำดับที่ 2 เราต้องพึ่งกลไกด้านการทูตและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งต้องพึ่งพิงอย่างมากต่อแรงกดดันจากประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 5 ชาติมหาอำนาจ ได้แก่ จีน, สหรัฐฯ, ฝรั่งเศส, สหราชอาณาจักร และ รัสเซีย ให้ออกแรงทางการทูต เศรษฐและทางทหาร กดดันไทย"
ศาสตราจารย์ Yang Pov เลขาธิการใหญ่ของราชบัณฑิตยสถานกัมพูชาและนักรัฐศาสตร์ อ้างว่าการรุกรานของไทยต่ออธิปไตยของกัมพูชา จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม ยังไม่แสดงสัญญาณใดๆว่าไทยต้องการยุติสงครามและไม่มีความทะเยอทะยานรุกราน ไทยมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่เต็มไปด้วยคอรัปชัน ไม่เกรงกลัวต่อการละเมิดอย่างร้ายแรงกฎหมายระหว่างประเทศและบรรดาชาติมหาอำนาจ ดังนั้น กัมพูชาจะสามารถยุติสงครามได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้มแข็งและหยุดความรู้สึกรักใคร่เสน่หาที่มีกับไทย
"ไทยมีนโยบายชั่วร้ายและใช้อำนาจกดขี่ ถ้าพวกเขาอ่อนแอ ไทยจะต่อสู้และจากนั้นก็จะต่อรองยึดดินแดนกัมพูชา นี่คือนโยบายชั่วร้ายและกดขี่ของไทย เพราะฉะนั้นกัมพูชาไม่อาจอ่อนแอได้ เราต้องโชว์ความเข้มแข็งเพื่อต่อต้านและปกป้องดินแดน เป็นไปตามสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม และแผนที่แนบของสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม"
Thong Mengdawit นักวิจัยและวิเคราะห์ด้านความมั่นคงและภูมิรัฐศาสตร์ อ้าวว่าการรุกรานของไทยต่อกัมพูชาจะไม่ลดลง เพราะว่าเวลานี้รัฐบาลไทยกำลังเอาใจกองทัพและกลุ่มผู้ภักดีต่อสถาบัน เพื่อขยายอิทธิพลหรือระดมเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมจากพวกเขา อย่างไรก็ตาม เพื่อจบความขัดแย้งนี้ กัมพูชาจำเป็นต้องเข้มแข็งและเดินหน้าใช้สิทธิในการป้องกันตนเองและกฎหมายระหว่างประเทศกดดันไทย และผลักพวกนักการเมืองไทยลงท่อระบายน้ำไป
เขากล่าวว่า "รัฐบาลไทยและทหารไทย มีความสุขและภูมิใจในชัยชนะตามแนวชายแดนบางส่วนและทำลายปราสาทเขมร แต่กัมพูชาจะไม่เงียบ จะเดินหน้าส่งทหารและอาวุธโจมตีอาวุธและกองบัญชาการทหารของไทยตามแนวชายแดน และปิดล้อมทหารไทยในฐานะสัญญาณแห่งการต่อต้าน"
(ที่มา:dap-news)