“อังกฤษ” ปัดไม่ได้อยู่ระหว่างเจรจาบัวโนสไอเรส “ยกเลิกแซงค์ชันขายอาวุธอาร์เจนตินา” ย้อนไกลสมัยสงครามฟอล์กแลนด์เพื่อสานฝัน “มิเลย์” ให้แดนอาร์เจนไตน์เป็นมหาอำนาจทางการทหารระดับโลก

เอเจนซีส์ – รัฐบาลอังกฤษปฎิเสธตามข้ออ้างของประธานาธิบดีอาร์เจนตินาว่ากำลังอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อยกเลิกการแซงค์ชันห้ามการขายอาวุธให้อาร์เจนตินาที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่สงครามชิงหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ปี 1982
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(11 ธ.ค)ว่า ประธานาธิบดีอาร์เจนตินา ฆาบิเอร์ มิเลย์ ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลีเทเลกราฟว่า รัฐบาลบัวโนสไอเรสของเขากำลังเริ่มต้นการเจรจากับอังกฤษเกี่ยวกับข้อจำกัดการขายอาวุธ
โดยอาร์เจนตินาเมื่อปั 1982 ในช่วงเวลาสั้นๆได้บุกยุดหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ที่ซึ่งเป็นดินแดนอาณานิคมของอังกฤษ สงครามยาวนาน 10 สัปดาห์ทำให้ฝ่ายอังกฤษเสียชีวิตไป 255 คนและฝ่ายอาร์เจนตินาราว 649 คนก่อนที่บัวโนสไอเรสจะยอมแพ้
และหลังจากนั้นอังกฤษมีนโยบายห้ามการส่งออกอาวุธไปยังอาร์เจนตินาที่อาจเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการทหารแดนอาร์เจนไตน์
“ไม่มีมหาอำนาจโลกใดที่ปราศจากอำนาจทางการทหาร” มิเลย์เปิดเผยอ้างอิงจากเดลีเทเลกราฟและเสริมว่า “ไม่มีประเทศใดที่สามารถเรียกได้ตามบริบทระหว่างประเทศหากว่าพวกเขาไม่สามารถป้องกันพรมแดนของตัวเองได้”
ทั้งนี้ประธานาธิบดีอาร์เจนตินาเปิดเผยว่า เขาวางแผนที่จะไปเยือนอังกฤษในราวเมษายนหรือพฤษภาคมปีหน้า พร้อมชี้ว่าเขาต้องการที่จะได้เห็นหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ถูกส่งกลับคืนมาให้อาร์เจนตินาผ่านช่องทางการทูต
เดอะการ์เดียนชี้ว่า อย่างไรก็ตามโฆษกรัฐบาลอังกฤษของเซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ ออกมาปัดข้ออ้างของมิเลเกี่ยวกับการยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกอาวุธและอธิปไตยหมู่เกาะฟอล์กแลนด์
“อธิปไตยของหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ไม่มีสำหรับการเจรจาและพวกเราจะปกป้องสิทธิของหมู่เกาะในการกำหนดอนาคตตัวเอง”
ทั้งนี้ในปี 2013 พลเมืองหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ได้จัดการลงประชามติสำหรับอนาคตของดินแดนที่มีเสียงลงมติอย่างล้นหลามในการคงอยู่กับอังกฤษต่อไป
“ไม่มีการหารือกับอาร์เจนตินาเกี่ยวกับการผ่อนคลายของอังกฤษต่อการควบคุมการส่งออกอาวุธของตัวเอง”
อย่างไรก็ตามโฆษกถนนดาวนิงเสริมว่า “อย่างกว้างพวกเรากำลังมองไปที่การกระชับความสัมพันธ์ร่วมกันของพวกเรากับอาร์เจนตินาทุกภาคส่วนรวมการค้า วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มการเติบโตสำหรับประชาชนอังกฤษ”