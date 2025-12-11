ลูกสาวมาชาโดขึ้นรับแทน “รางวัลโนเบลสันติภาพ” ในพิธีสุดยิ่งใหญ่ที่นอร์เวย์แทน หลังเจ้าตัวแอบหนีลงเรือผ่านเกาะอาณานิคมดัตช์แต่มาไม่ทัน เซอร์ไพรซ์โบกมือทักทายในออสโลสำเร็จ

เอเจนซีส์ – อานา โครินา โซซา (Ana Corina Sosa) บุตรสาวผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลา มาเรีย โครินา มาชาโด (María Corina Machado) ขึ้นรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2025 ที่ถือเป็นรางวัลสูงสุดในพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในกรุงออสโล นอร์เวย์ โดยมีแขกรับเชิญผู้มีเกียรติตั้งแต่ชั้นสมาชิกราชวงศ์ไปจนถึงผู้นำประเทศต่างๆเข้าร่วมรวมประธานาธิบดีอาร์เจนตินาเพื่อนซี้ทรัมป์ ฆาบิเอร์ มิเลย์ (Javier Mile) แต่ประหลาดใจเจ้าของรางวัลโผล่ที่กรุงออสโลได้สำเร็จหลังแอบหลบหนีลงเรือเข้าเกาะกูราเซา (Curaçao) ที่ปกครองตัวเองและเป็นส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ตั้งในทะเลแคริบเบียนเมื่อวันอังคาร(9)ก่อนบินมาถึงนอร์เวย์โบกมือทักทายได้ในท้ายที่สุด
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(11 พ.ย)ว่า กลายเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ในการปรากฏตัวของผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลา มาเรีย โครินา มาชาโด (María Corina Machado)ที่สามารถเล็ดรอดออกมาจากเวเนซุเอลาเพื่อรับมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่ถือเป็นรางวัลสูงสุดในบรรดารางวัลทั้งหมดได้สำเร็จ โดยเธอขึ้นกล่าวในรัฐสภานอร์เวย์ไม่กี่ชั่วโมงหลังปรากฎตัวยืนทักทายฝูงชนที่เฉลียงของโรงแรมแกรนด์โฮเตลในกรุงออสโลเมื่อเวลา 02.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น
มาชาโดประกาศขอบคุณทุกคนที่เสี่ยงชีวิตเพื่อที่ทำให้เธอสามารถมาปรากฏตัวอยู่ที่นอร์เวย์ได้สำเร็จ
ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้า นักการเมืองและเหล่านักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยได้ออกมารวมตัวที่ด้านนอกเฉลียงโรงแรมไม่นานก่อนเวลาการปรากฎตัวของมาชาโด
ในการขึ้นกล่าวกลางรัฐสภา มาชาโดยืนข้างนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ โยนาส การ์ สเตอร์ (Jonas Gahr Støre) เปิดเผยว่า “ดิฉันไม่คิดว่าเหล่าเจ้าหน้าที่จะรู้ว่าดิฉันอยู่ที่ไหน และเป็นที่ชัดเจนมากว่าพวกเขาจะพยายามขัดขวางดิฉันในการเดินทางมาที่นี่”
และนอกจากการแถลงขอบคุณต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องที่เสี่ยงชีวิตช่วยเธอในการหลบหนีออกมาได้แล้วผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลากล่าวว่า “ดิฉันขอกล่าวต่อพลเมืองทุกนในโลกในชั่วโมงนี้และขอให้พวกคุณมั่นใจว่าดิฉันมีความหวังว่าเวเนซุเอลาจะเป็นอิสระและพวกเราจะเปลี่ยนประเทศให้เป็นความหวังและโอกาสของประชาธิปไตย”
เธอได้เปิดเผยว่าในระหว่างที่อยู่ในยุโรปมีความหวังจะเดินทางไปเยือนไม่กี่ประเทศแต่ได้วางแผนจะกลับเข้าเวเนซุเอลาทันทีหลังจากนี้
ทั้งนี้ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวานนี้(10 ธ.ค)ว่า อานา โครินา โซซา (Ana Corina Sosa) บุตรสาวผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลา มาเรีย โครินา มาชาโด (María Corina Machado)เป็นตัวแทนแม่ขึ้นรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2025แทนแม่ในพิธีมอบรางวัลเกิดขึ้นที่หอประชุมกรุงออสโล นอร์เวย์ในวันพุธ(10) หลังจากแม่ของเธอที่เป็นฝ่ายค้านเวเนซุเอลาไม่สามารถเข้าร่วมพิธีรับรางวัลในวันดังกล่าวได้ โดยก่อนหน้าทางเจ้าหน้าที่ออสโลรับติดต่อมาชาโดไม่ได้ ที่ผ่านมาต้องอยู่อย่างหลบซ่อนมาเป็นเวลาร่วม 11 เดือนจากสาธารณะ
เกิดขึ้นหลัง 24 ชั่วโมงของความโกลาหลที่งานแถลงข่าวก่อนพิธีต้องสั่งยกเลิกไปโดยไม่มีการอธิบายเหตุผล
บนเวทีบุตรสาวผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอล่าอ่านสุนทรพจน์รับรางวัลที่เขียนโดยมาชาโดมีใจความว่า “พวกเราจะได้เสรีภาพก็ต่อเมื่อพวกเราปฎิเสธที่จะหันหลังให้ตัวของพวกเราเอง ไม่ว่าจะต้องเจ็บปวดมากเท่าใดเมื่อความรักเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างแท้จริงในชีวิตที่ทำให้พวกเรามีความแข็งแกร่งต่อการเพียรพยายามและเพื่อการมีอำนาจที่เหนือกว่า”
มาชาโดกล่าวผ่านสุนทรพจน์ว่า “เวเนซุเอลาจะหายใจอีกครั้ง” และเสริมว่า “พวกเราจะเปิดประตูคุกและมองคนจำนวนมากที่ถูกควบคุมตัวอย่างมิชอบก้าวเข้าสู่ดวงอาทิตย์ที่อบอุ่น โอบกอดคนเหล่านั้นที่ไม่เคยหยุดการสู้รบเพื่อพวกเขาในท้ายที่สุด”
เธอกล่าวว่า “พวกเราจะได้เห็นเหล่าคุณย่าและคุณยายเอาลูกหลายนั่งบนตักเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของคนเหล่านั้นที่ไม่ไปกล่าวปู่และตาแต่เป็นเรื่องของความกล้าของพ่อแม่เด็กเหล่านั้นเอง”
เดลีเมลของอังกฤษรายงานว่า สื่ออเมริกันรายงานอ้างว่า มาชาโดแอบหนีออกจากเวเนซุเอลาด้วยเรือและเดินทางเข้าเกาะกูราเซา (Curaçao) ที่ปกครองตัวเองและเป็นส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ตั้งในทะเลแคริบเบียนเมื่อวันอังคาร(9)
วอลสตรีทเจอร์นัลรายงานอ้างว่า มีคนในรัฐบาลประธานาธิบดีนิโกลัส มาดูโร รวมไปถึงทำเนียบขาวช่วยหลบหนีแต่รายงานนี้ยังไม่เป็นที่ยืนยัน
อย่างไรก็ตามสภาพอากาศเลวร้ายทำให้ส่วนมากของการเดินทางต้องล่าช้าออกไปส่งผลทำให้ผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาพลาดโอกาสที่จะเข้าร่วมพิธีรับรางวัลที่ทรงเกียรติแต่ก็คาดกันว่ามาชาโดจะเดินทางมาถึงกรุงออสโลในไม่ช้าหลังการหลบหนีออกนอกเวเนซุเอลาอย่างท้าทาย
โซซาบุตรสาวกล่าวว่า “แม่ต้องการมีชีวิตอย่างเสรีในเวเนซุเอลา และเธอจะไม่มีวันยอมจำนนต่อเป้าหมายนั้น” พร้อมเสริมว่า “นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเราทั้งหมดถึงรู้เหมือนดิฉันที่รู้ว่า แม่จะเดินทางกลับเข้าไปยังเวเนซุเอลาในไม่ช้า”
สื่ออังกฤษกล่าวในแถลงการณ์ของมาชาโดที่บันทึกทางเสียงจากโทรศัพท์มือถือที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ทางการโนเบลระบุว่า มีคนเป็นจำนวนมากที่เสี่ยงชีวิตเพื่อนำเธอมาถึงกรุงออสโล นอร์เวย์ เป็นการพูดก่อนเธอจะขึ้นเครื่องบิน
และเสริมว่า “ในทันทีที่ดิฉันเดินทางไปถึง ดิฉันจะสามารถโอบกอดคนในครอบครัวของดิฉันทุกคนและลูกๆของดิฉันที่ดิฉันไม่ได้พบนาน 2 ปีและชาวเวเนซุเอลาเป็นจำนวนมากรวมไปถึงชาวนอร์เวย์ที่ดิฉันรู้จักที่ได้ร่วมแบ่งปันความยากลำบากและการต่อสู้ของพวกเรา”
ในบรรดาแขกผู้มีเกียรตินอกเหนือจากสมาชิกราชวงศ์ต่างๆและแขกผู้มีเกียรติแล้วยังรวมไปถึงบรรดาผู้นำรวม 3 ผู้นำแดนละตินที่เข้าร่วมเป็นศักขีพยานรวมผู้นำจากเวเนซุเอลา เอกวาดอร์ ปานามา และปารากวัย เป็นต้น