'ยูเนสโก' เรียกร้องปกป้อง 'ปราสาทพระวิหาร' ท่ามกลางความขัดแย้ง 'ไทย-กัมพูชา'

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นอีกครั้งระหว่างกัมพูชาและไทย โดยเตือนว่าการสู้รบที่ทวีความรุนแรงกำลังคุกคามมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดน รวมถึงปราสาทพระวิหารซึ่งถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
องค์กรซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีสเรียกร้องให้มีการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเร่งด่วน “ในทุกรูปแบบ” พร้อมย้ำเตือนทุกฝ่ายถึงพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญากรุงเฮกปี 1954 ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในกรณีความขัดแย้งทางอาวุธ และอนุสัญญามรดกโลกปี 1972
“ยูเนสโกจะยังคงติดตามสถานการณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้ต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่า พวกมันจะได้รับการคุ้มครอง” คำแถลงของยูเนสโก ระบุ
คำแถลงยังระบุเพิ่มเติมว่า ยูเนสโกได้แบ่งปันพิกัดทางภูมิศาสตร์ของแหล่งมรดกโลกและสถานที่สำคัญระดับชาติกับทุกฝ่ายแล้ว “เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น”
คำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางทหารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามแนวชายแดน ซึ่งทางการกัมพูชาระบุว่ารวมถึงการโจมตีใกล้ๆ และบนพื้นที่โบราณสถานด้วย
ยูเนสโก ยืนยันว่าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและดำเนินมาตรการป้องกันฉุกเฉิน “ทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวย”
ปราสาทพระวิหาร ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย เป็นจุดปะทะที่สำคัญมาโดยตลอดในช่วงที่มีความตึงเครียดระหว่าง 2 ประเทศ
คำเตือนของยูเนสโกเน้นย้ำถึงความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นในระดับนานาชาติว่า การปะทะกันครั้งล่าสุดอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างถาวรต่อแหล่งโบราณสถานและแหล่งวัฒนธรรมที่ไม่อาจหาทดแทนได้
ที่มา: The Straits Times