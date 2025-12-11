สหรัฐฯ ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ขนาบฝูงบินขับไล่ญี่ปุ่น โชว์แสนยานุภาพหลัง 'จีน-รัสเซีย' ซ้อมรบ

เครื่องบินทิ้งระเบิดติดอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ ขึ้นบินเหนือน่านน้ำทะเลญี่ปุ่นเคียงข้างเครื่องบินขับไล่ของแดนอาทิตย์อุทัยเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (10 ธ.ค.) โดยเป็นการแสดงแสนยานุภาพตอบโต้หลังจากที่จีนและรัสเซียได้ทำการฝึกซ้อมรบในน่านฟ้าและน่านน้ำรอบๆ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นแถลงวันนี้ (11) ว่า ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ "ยืนยันความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะป้องกันความพยายามฝ่ายเดียวใดๆ ในการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่โดยใช้กำลัง และยืนยันความพร้อมของทั้งกองกำลังป้องกันตนเอง (SDF) และกองกำลังสหรัฐฯ"
การบินของเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ B-52 ของสหรัฐฯ 2 ลำ พร้อมด้วยเครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35 ของญี่ปุ่น 3 ลำ และเครื่องบินขับไล่ครองอากาศ F-15 อีก 3 ลำ ถือเป็นครั้งแรกที่สหรัฐฯ แสดงแสนยานุภาพทางทหารนับตั้งแต่จีนเริ่มการฝึกซ้อมทางทหารในภูมิภาคนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของจีนและรัสเซียปฏิบัติภารกิจฝึกร่วมในทะเลจีนตะวันออกและมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเมื่อวันอังคาร (9) และการฝึกซ้อมของเรือบรรทุกเครื่องบินจีนที่ทำให้ญี่ปุ่นต้องส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นสกัด และโตเกียวชี้ว่าเครื่องบินของพวกเขาถูกจีนข่มขู่ด้วยการเล็งเรดาร์ล็อกเป้ายิง
สหรัฐฯ วิจารณ์การเผชิญหน้าดังกล่าวว่าเป็นเหตุการณ์ที่ "ไม่เอื้อต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค" และยืนยันว่า ความเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นนั้น "มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง"
ทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นที่ตั้งของกองกำลังสหรัฐฯ โดยญี่ปุ่นเป็นที่ตั้งของกองทัพอเมริกันที่ใหญ่ที่สุดในต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินและกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐฯ
จีนปฏิเสธข้อกล่าวหาของโตเกียว โดยชี้แจงว่าเครื่องบินรบของญี่ปุ่นที่บินใกล้เรือบรรทุกเครื่องบินได้ก่ออันตรายต่อปฏิบัติการทางอากาศของจีนทางตอนใต้ของญี่ปุ่น
ด้านกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่า ได้ส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นสกัดเช่นกัน เมื่อเครื่องบินของจีนและรัสเซียรุกล้ำเข้ามาในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศ (ADIZ) ของเกาหลีใต้เมื่อวันอังคาร (9) โดยหมายถึงพื้นที่ที่ขยายออกไปนอกน่านฟ้า และใช้สำหรับการเตือนภัยล่วงหน้า
ความตึงเครียดในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่นจุดชนวนข้อพิพาทกับปักกิ่งเมื่อเดือนที่แล้ว ด้วยคำกล่าวของเธอที่ว่า ญี่ปุ่นอาจตอบโต้ทางทหารหากจีนรุกรานไต้หวัน
จีนอ้างสิทธิเหนือเกาะไต้หวันซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย และไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังเข้าควบคุมเกาะแห่งนี้ซึ่งอยู่ห่างจากดินแดนญี่ปุ่นเพียง 100 กิโลเมตร และล้อมรอบด้วยเส้นทางเดินเรือที่โตเกียวต้องพึ่งพา
ที่มา: รอยเตอร์