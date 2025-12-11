วิวาห์ล่ม!ญาติบ่าว-สาวอินเดียยกพวกซัดกันนัว เพียงเพราะของหวานหมด(ชมคลิป)

งานฉลองสมรสในเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย กลับกลายเป็นฝันร้ายอย่างไม่คาดคิดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังญาติเจ้าบ่าวและเจ้าสาวยกพวกตะลุมบอนกัน อันมีต้นเหตุจากการที่ของหวานบริเวณเคาเตอร์ ไม่เพียงพอสำหรับรับแขก
รายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ Makkal Osai ระบุว่าครอบครัวเจ้าสาวพบว่า รัสกุลลา ขนมหวานยอดนิยมของอินเดีย หมดระหว่างต้อนรับแขก กระตุ้นให้เกิดการโต้เถียงกัน เสียงโวยวายลุกลามกลายเป็นทะเลาะวิวาท และเหตุตะลุมบอนกันเกิดขึ้นในช่วงที่คู่สมรสใหม่กำลังมุ่งหน้าไปยังสถานที่จัดงาน หลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ พบเห็นญาติๆขว้างปาเก้าอี้และจานเข้าใส่กัน ในเหตุกระทบกระทั่งลงไม้ลงมือที่เกิดขึ้นภายในอาคารจัดเลี้ยง
แม้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 ฝ่าย แต่ครอบครัวเจ้าบ่าวเสนอให้เดินหน้างานแต่งต่อไป อย่างไรก็ตามดูเหมือนฝ่ายเจ้าสาวจะโกรธแค้นไม่หาย ตัดสินใจยกเลิกงานทั้งหมด
ครอบครัวเจ้าบ่าวเผยว่าพวกเขาเป็นฝ่ายเตรียมการจองโรงแรมและกล่าวอ้างว่า ระหว่างเหตุตะลุมบอน ครอบครัวของเจ้าสาวได้เอาเพชรพลอยที่นำมาเป็นสินสอดกลับไปด้วย
พวกเขาเผยด้วยว่าครอบครัวเจ้าสาวยังไปแจ้งความเท็จเกี่ยวกับการผิดสัญญาสินสอดอีกต่างหาก ตามหลังเกิดเหตุการณ์ "เราพยายามตกลงกับครอบครัวเจ้าสาว ว่างานแต่งควรเดินหน้าต่อ แต่มันไม่ได้ผล" ลูกพี่ลูกน้องของเจ้าบ่าวระบุ
(ที่มา:เอเชียวัน)