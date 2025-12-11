ใหญ่กว่าศาลอาญาโลก!รบ.สหรัฐฯกลัวโดนเช็กบิลขู่คว่ำบาตรอีกเป็นชุด ต้องรับปากไม่สืบสวนทรัมป์หลังพ้นตำแหน่ง

รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ต้องการให้ศาลอาญาระหว่างประเทศ(ไอซีซี) ปรับแก้เอกสารการสถาปนา เพื่อรับประกันว่าจะไม่ทำการสืบสวนผู้นำจากพรรครีพับลิกันรายนี้และพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเขาครั้งที่พ้นจากตำแหน่ง พร้อมขู่กำหนดมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่อีกเป็นชุด หากว่าศาลแห่งนี้ไม่ยอมทำตาม
ถ้าศาลไม่ทำตามข้อเรียกร้องดังกล่าวของรัฐบาลสหรัฐฯ เช่นเดียวกับข้อเรียกร้องอื่นๆอีก 2 ข้อ ประกอบด้วยยุติการสืบสวนพวกผู้นำอิสราเอลเกี่ยวกับสงครามในกาซา และยุติสืบสวนทหารสหรัฐฯต่อการกระทำของพวกเขาในอัฟกานิสถาน ทางวอชิงตันอาจลงโทษพวกเจ้าหน้าที่ไอซีซีเพิ่มเติม และอาจคว่ำบาตรตัวศาลเองด้วย จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่
การคว่ำบาตรศาลจะเท่ากับเป็นการยกระดับยุทธการต่อต้านไอซีซีของสหรัฐฯ ในขณะที่ศาลอาญาระหว่างประเทศแห่งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดาเจ้าหน้าที่อเมริกามาช้านาน ทั้งจากพรรครีพับลิกันและเดโมแครต ที่บอกว่าศาลละเมิดอธิปไตยของอเมริกา
เจ้าหน้าที่รัฐบาลทรัมป์ ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม เผยว่าวอชิงตันได้สื่อสารข้อเรียกร้องไปยังสมาชิกไอซีซี บางส่วนในนั้นเป็นพันธมิตรของอเมริกา และแสดงจุดยืนดังกล่าวให้ศาลทราบ ทั้งนี้สหรัฐฯไม่ได้เป็นรัฐภาคีของธรรมนูญกรุงโรมที่สถาปนาศาลอาญาระหว่างประเทศในปี 2002 ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นในฐาะศาลทางเลือกสุดท้าย ที่มีอำนาจดำเนินคดีกับประมุขแห่งรัฐ
พวกผู้พิพากษาไอซีซี ออกหมายจับ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล, โยอาฟ กัลแลนท์ อดีตรัฐมนตรีกลาโหม และ ฮิบราฮิม ฮัล-มาสรี ผู้นำฮามาส เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อน สำหรับคำกล่าวหาก่ออาชญากรรมสงครามและก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ระหว่างความขัดแย้งกาซา
ก่อนหน้านั้นในเดือนมีนาคม 2020 อัยการของไอซีซี เปิดการสืบสวนเหตุการณ์ต่างๆในอัฟกานิสถาน ในนั้นรวมถึงความเป็นไปได้ที่ทหารสหรัฐฯอาจก่ออาชญากรรมต่างๆนานา ก่อนที่ในปี 2021 ศาลให้ความสำคัญน้อยลงต่อการตรวจสอบบทบาทของอเมริกา แต่ยังไม่ได้ยุติการสืบสวนอย่างเป็นทางการ
เพื่อบีบให้ไอซีซียกเลิกข้อกล่าวหาเหล่านี้ เมื่อช่วงต้นปีทางสหรัฐฯได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ไอซีซี 9 ราย ในนั้นรวมถึงผู้พิพากษาและอัยการ แต่ไม่ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรศาลทั้งองค์กร ซึ่งจะก่อความปั่นป่วนอย่างรุนแรงต่อการทำงานของศาลแห่งนี้
"มีความกังวลมากขึ้นว่าในปี 2029 ไอซีซีจะหันความสนใจมาที่ประธานาธิบดี, รองประธานาธิบดี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามและคนอื่นๆ หาทางดำเนินคดีกับพวกเขา" เจ้าหน้าที่รัฐบาลทรัมป์กล่าว "มันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และเราจะไม่ยอมปล่อยให้มันเกิดขึ้น" ทำเนียบขาวยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้
รอยเตอร์รายงานว่าความพยายามใดๆในการเปลี่ยแปลงธรรมนูญกรุงโรม เพื่อรองรับความต้องการของสหรัฐฯ จะเป็นไปอย่างช้าๆและยากลำบาก เนื่องจากมันจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากบรรดาชาติต่างๆที่ให้สัตยาบันรับรองธรรมนูญกรุงโรมถึง 2 ใน 3
"การปรับแก้ธรรมนูญกรุงโรม เป็นเอกสิทธิ์ของรัฐภาคี" สำนักงานประชาสัมพันธ์ของไอซีซีกล่าว พูดแทนในนามของศาลและตัวประกัน ตอบคำถามของรอยเตอร์ อย่างไรก็ตามหน่วยงานแห่งนี้ไม่ได้ตอบคำถาม กรณีที่ถูกถามว่าวอชิงตันได้ติดต่อมา ขอเอกสิทธิ์คุ้มกันทรัมป์จากการถูกดำเนินคดีหรือไม่
การคว่ำบาตรศาลแห่งนี้ทั้งองค์กร จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานพื้นฐานในแต่ละวัน ไล่ตั้งแต่ขีดความสามารถในการจ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ไปจนถึงการเข้าถึงบัญชีธนาคาร เช่นเดียวกับการเข้าถึงซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำงานในแต่ละวัน
