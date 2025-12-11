"สิงคโปร์" วิตกสถานการณ์สู้รบไทย-กัมพูชา เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายอดทนอดกลั้น อินฟลูเขมรอดีตทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯโพสต์ถาม “ทหารไทยใช้เป็นแต่ F-16 หรือ”

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - กระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์วันนี้(10 ธ.ค)แนะนำพลเรือนแดนลอดช่องให้เลี่ยงเข้าพื้นที่ความขัดแย้งไทย-กัมพูชาบริเวณพรมแดนหลังไทยวันจันทร์(8 ธ.ค)เปิดฉากโจมตีทางอากาศ อินฟลูเขมรอดีตนาวิกโยธินสหรัฐฯโพสต์ถาม ทหารไทยจะทำยังไงถ้าไม่มีเครื่องบิน F-16
หนังสือพิมพ์สเตรทไทม์สของสิงคโปร์รายงานวันพุธ(10 ธ.ค)ว่า ชาวสิงคโปร์ในกัมพูชาและไทยควรอ่านข่าวจากแหล่งข่าวทางการอย่างใกล้ชิด ทำตามคำแนะนำของรัฐบาลในพื้นที่และระมัดระวังตัวเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง กระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์ออกคำเตือนการเดินทางวันนี้(10)ในพื้นที่สู้รบพรมแดนไทย-กัมพูชา
ทั้งนี้เกิดขึ้นหลังกองทัพไทยเปิดฉากโจมตีทางอากาศเมื่อวันที่ 8 ธ.คตลอดแนวพรมแดนติดกัมพูชาท่ามกลางการสู้รบที่กลับมาอีกครั้งในพื้นที่พิพาทส่งผลทำให้คุกคามต่อข้อตกลงหยุดยิงที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นตัวกลางเมื่อกรกฎาคมกลางปี
การโจมตีเกิดขึ้นหลังการกล่าวหาซึ่งกันและกันในช่วงสุดสัปดาห์ในการยิงข้ามพรมแดน และมีประชาชนหลายแสนคนต้องถูกอพยพออกจากพื้นที่พรมแดน
นอกจากนี้ในการสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชาล่าสุดมีรายงานการเสียชีวิตและคนบาดเจ็บจากทั้ง 2 ฝ่าย
โฆษกกระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า “สิงคโปร์รู้สึกวิตกอย่างลึกซึ้งต่อการกลับมาปะทะอีกครั้งตลอดพรมแดนไทย-กัมพูชาและรายงานการสูญเสียของทั้ง 2 ฝ่าย
“พวกเราขอเรียกร้องให้ทั้งสองชาติใช้ความอดทนอดกลั้นและแก้ไขความแตกต่างผ่านการสนทนาและเจรจาตามจิตวิญญาณและหลักการของแถลงการณ์ร่วม”
และเสริมว่า “นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างกัมพูชาและไทย และผลประโยชน์กว้างขวางมากขึ้นของอาเซียน”
ขณะเดียวกันอินฟลูเขมรอดีตนาวิกโยธินสหรัฐฯคนดัง Jacob in Cambodia โพสต์อินโฟร์กราฟฟิกแสดงปฎิบัติการเครื่องบินรบ F-16 ของไทยแนวพรมแดนไทย-กัมพูชาผ่านแพลตฟอร์ม X วันพุธ(10) พร้อมตั้งคำถามสุดกวนว่า “มีใครรู้บ้างไหมว่ากองทัพไทยจะรบอย่างไรถ้าไม่มีเครื่องบินรบ F-16?”
โดยก่อนหน้าในวันอังคาร(9)ยังได้ออกมาชี้ว่า
การใช้เครื่องบิน F-16 ในการโจมตีของฝ่ายไทยทำให้นำความขัดแย้งไปสู่อีกระดับ และใช้วาทะเขมรอ้างไปถึงว่า ไทยสามารถบิน F-16 ได้ เพราะการได้รับอนุมัติจากสหรัฐฯต่อชิ้นส่วน การซ่อมบำรุง และกระสุน พร้อมข่มขู่ว่า หากวอชิงตันของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ พิจารณาว่าไทยใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือทำให้การปะทะเกิดยกระดับ ไทยอาจเสี่ยงสูญเสียการสนับสนุนสำหรับเครื่องบินหรือกระบวนการสนับสนุนล่าช้าที่ Jacob in Cambodia อดีตทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯหัวใจเขมรอ้างว่า เครื่องบินรบ F-16 ต้องพึ่งพาการอัปเกรดและอื่นๆเหล่านี้
พร้อมกับแสดงความเห็นต่อการแถลงของพล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบกที่แถลงยืนยันว่า “ครั้งนี้เราจำเป็นต้องลิดรอนขีดความสามารถของกัมพูชา ‘เพื่อให้กัมพูชาหมดสภาพ’ ในแนวคิดที่เข้ามาในดินแดนเรา”
โดย Jacob in Cambodia โพสต์วันที่ 9 ธ.คว่า “นี่ดูเหมือนคนบ้าที่กำลังกระหายหิวต่อความตายและการทำลายล้าง นี่ผมยังมองไม่ชัดหรือ?”
อย่างไรก็ตามเขาตั้งคำถามไปถึงการแถลงของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาที่อ้างว่า กองกำลังไทยมีรายงานยิงแก๊สพิษในชุมชนเขตพลเรือนของจังหวัดบันเตียเมียนเจย (ตรงข้ามจังหวัดสระแก้ว) และเป็นการโจมตีอย่างไม่เลือกหน้าและละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
อินฟลูเขมรอดีตทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯโพสต์วันนี้ตั้งคำถามว่า คำว่า “แก๊สพิษ” นั้นเป็นคำที่มีความหมายกว้าง และต้องการรู้ว่าสิ่งใดที่กระทรวงกลาโหมเขมรจัดว่ามันเป็นแก๊สพิษในสถานการณ์นี้ ที่ดูคล้ายจะเป็นการออกมาต่อต้านเฟคนิวส์ข่าวปลอมของอินฟลูเขมร