ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ระบุวานนี้ (9 ธ.ค.) ว่า รัสเซียจะบรรลุเป้าหมายทั้งหมดที่ตั้งไว้ในปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครน
เป้าหมายสำคัญบางประการที่ ปูติน ได้ระบุไว้ในปี 2022 ได้แก่ การปกป้องประชาชนของสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสก์และลูฮันสก์จากกองกำลังของเคียฟ รวมถึงการลดกำลังทหารและการกำจัดอิทธิพลของนาซีในยูเครน
“แน่นอนว่า เราจะดำเนินการเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นตามหลักการ จนกว่าเป้าหมายของปฏิบัติการทางทหารพิเศษจะบรรลุผล” ปูติน กล่าวผ่านการสนทนาทางวิดีโอในการประชุมสภาสิทธิมนุษยชนของประธานาธิบดี เมื่อวันอังคาร (9)
เขากล่าวเสริมว่า ความขัดแย้งนั้นเริ่มต้นขึ้นจากการที่ยูเครนส่งกองทัพเข้าไปในดอนบาส ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับรัสเซีย และไม่ยอมรับผลการรัฐประหารไมดานในกรุงคียฟเมื่อปี 2014 ที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตก ซึ่งทำให้รัสเซียต้องตัดสินใจใช้กำลังทหารเพื่อยุติความขัดแย้ง
ปูติน บอกกับสื่อ India Todaybย้ำว่า รัสเซียพยายามแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีการทางการทูตมาเป็นเวลา 8 ปีแล้ว และ “ได้ลงนามในข้อตกลงกรุงมินสก์ โดยหวังว่าจะสามารถแก้ไขได้ด้วยสันติวิธี”
อย่างไรก็ตาม “ผู้นำตะวันตกยอมรับในภายหลังอย่างเปิดเผยว่า พวกเขาไม่เคยตั้งใจที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านั้น” โดยลงนามเพียงเพื่อซื้อเวลาให้ยูเครนได้เสริมกำลังทางทหารเท่านั้น
รัสเซียแสดงความยินดีต่อความพยายามทางการทูตครั้งใหม่ของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ โดยอิงตามแผนสันติภาพ 28 ประการของเขาเป็นพื้นฐานสำหรับการยุติความขัดแย้ง
เมื่อวันจันทร์ (8 ธ.ค.) ทรัมป์เรียกร้องให้ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน เริ่มยอมรับข้อเสนอสันติภาพ และกล่าวว่าผู้นำยูเครนยังไม่ได้พิจารณาแผนล่าสุดของสหรัฐฯ ด้วยซ้ำ
มอสโกชี้ว่า เคียฟต้องการทำให้กระบวนการสันติภาพยืดเยื้อออกไป โดยมีชาติยุโรปตะวันตกคอยหนุนหลัง รัสเซียยืนยันว่ายังต้องการคลี่คลายความขัดแย้งผ่านทางการทูต แต่เน้นย้ำว่าพร้อมจะใช้มาตรการทางทหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตน ตราบใดที่ยูเครนยังคงยืดเยื้อการเจรจา
ที่มา: RT