ใกล้หมดอำนาจ!เซเลนสกีเสียงอ่อยถูกทรัมป์กดดันหนัก พร้อมจัดเลือกตั้งถ้ารับประกันความมั่นคง

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน เมื่อวันอังคาร(9ธ.ค.) บอกว่าเขาพร้อมจัดการเลือกตั้งใหม่ ถ้ามีการรับประกันความมั่นคงสำหรับจัดการเลือกตั้งในชาติที่ถูกสงครามฉีกเป็นชิ้นๆแห่งนี้
ความเห็นของเขามีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวหาเคียฟ "กำลังใช้สงคราม" หลีกเลี่ยงการเลือกตั้ง ซึ่งถูกเลื่อนออกมา ตามหลังมีการประกาศกฎอัยการศึกในประเทศแห่งนี้ หลังถูกรัสเซียรุกรานในเดือนกุมภาพันธ์ 2022
"ผมพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง" เซเลนสกีบอกกับพวกผู้สื่อข่าว และบอกต่อว่าเขากำลังขอให้สมาชิกรัฐสภาตระเตรียมข้อเสนอในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการแก้ไขพื้นฐานทางกฎหมายและกฎหมายการเลือกตั้งระหว่างมีอัยการศึก
แต่กระนั้นเขาบอกว่า เพื่อให้การเลือกตั้งใดๆเกิดขึ้น จำเป็นต้องมอบความมั่นคงก่อนเป็นลำดับแรก และร้องขอให้สหรัฐฯช่วยรับประกันความมั่นคง "สิ่งที่ผมกำลังร้องขอให้ตอนนี้ ผมประกาศอย่างเปิดเผยเลยว่า ผมกำลังขอให้สหรัฐอเมริกาช่วยผม เป็นไปได้อาจรร่วมมือกับสหายยุโรป ในการรับประกันความมั่นคงสำหรับจัดการเลือกตั้ง"
กฎอัยการศึกของยูเครน ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2022 ครั้งที่รัสเซียเปิดฉากรุกรานเต็มรูปแบบ ได้ห้ามจัดการเลือกตั้งในช่วงเวลาสงคราม
เมืองต่างๆของยูเครนถูกถล่มด้วยโดรนและขีปนาวุธของรัสเซียเกือบทุกวัน ขณะเดียวกันกำลังพลชาวยูเครนหลายแสนนายก็กำลังสู้รบในแนวหน้า
เซเลนสกี บอกด้วยว่าแผนเบื้องต้นของสหรัฐฯสำหรับยุติสงคราม ถูกแบ่งออกเป็นเอกสาร3 ฉบับ ประกอบด้วยกรอบการทำงานข้อตกลง 20 ข้อ และเอกสารอีก 2 ฉบับแยกกัน หนึ่งในนั้นคือการรับประกันความมั่นคงและอีกหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูยูเครนในยุคหลังสงคราม
"ใช่มีอยู่ 3 ฉบับ มันเป็นเรื่องจริง เรากำลังหารือเกี่ยวกับเอกสารเหล่านี้กับอเมริกา และได้เริ่มพูดคุยกับบรรดาชาติยุโรปไปแล้ว" เซเลนสกีกล่าว พร้อมหวังว่าจะส่งข้อเสนอสันติภาพฉบับปรับปรุงนี้ไปยังสหรัฐฯในวันพุธ(10ธ.ค.)
ทั้งนี้ เซเลนสกี ยอมรับด้วยว่าสหรัฐฯและบรรดาประเทศอื่นๆในนาโตบางชาติ ไม่ต้องการเห็นยูเครนเข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรทหารแห่งนี้ "เราคือผู้ยึดมั่นในความจริง เราต้องการเข้าร่วมนาโตจนิงๆ ในความเห็นของผม มันเป็นสิ่งยุติธรรม แต่พูดตรงๆเลย เรารู้อย่างชัดเจนว่า สหรัฐฯหรือประเทศอื่นๆบางชาติ ไม่ต้องการเห็นยูเครนในนาโต ณ เวลานี้"
(ที่มา:เอเอฟพี)