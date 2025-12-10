น้ำมันลงต่อกังวลอุปทานล้น หุ้นสหรัฐฯทรงตัวและทองคำปรับขึ้น

ราคาน้ำมันขยับลงต่อเนื่องในวันอังคาร(9ธ.ค.) จับตาการเจรจาสันติภาพยุติสงครามของรัสเซียในยูเครน ที่ก่อความกังวลอุปทานล้นตลาด ส่วนวอลล์สตรีททรงตัวและทองคำปรับขึ้น นักลงทุนเฝ้ารอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ในช่วงกลางสัปดาห์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมกราคม ลดลง 63 เซนต์ ปิดที่ 58.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 55 เซนต์ ปิดที่ 61.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ยูเครนจะแชร์แผนสันติภาพฉบับปรับปรุงกับสหรัฐฯ ตามหลังการพูดคุยในลอนดอนระหว่างปะธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี และพวกผู้นำฝรั่งเศส, เยอรมนีและสหราชอาณาจักร
สันติภาพระหว่างยูเครนและรัสเซียอาจนำไปสู่การปลดมาตรการคว่ำบาตรของนานาชาติที่กำหนดเล่นงานบรรดาบริษัทรัสเซีย และปลดปล่อยอุปทานน้ำมันเข้าสู่ตลาด
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯทรงตัวในวันอังคาร(9ธ.ค.) นักลงทุนคาดหมายว่าเฟดจะใช้น้ำเสียงเชิงแข็งกร้าว แม้นหากปรับลดดอกเบี้ยอีกรอบในสัปดาห์นี้
ดาวโจนส์ ลดลง 179.03 จุด (0.38 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 47,560.29 เอสแอนด์พี ลดลง 6.00 จุด (0.09 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,840.51 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 30.58 จุด (0.13 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,576.49 จุด
เฟดเริ่มประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินในวันอังคาร(9ธ.ค.) ด้วยนักลงทุนคาดหมายว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ย 0.25% แม้เงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือระดับเป้าหมาย 2% ของทางธนาคารกลาง
ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินส่งสัญญาณที่ผสมผสานเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย บางส่วนเตือนว่าแรงกดดันทางราคาอาจเร่งขึ้นอีกรอบ แต่บางส่วนมีความกังวลมากกว่าต่อสภาวะของตลาดแรงงาน
ส่วนราคาทองคำปรับขึ้นในวันอังคาร(9ธ.ค.) นักลงทุนยังคงมองในแง่บวก ก่อนหน้าการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 0.40 % ปิดที่ 4,236.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)