นายพลรัสเซียโว! กองทัพรุกคืบตลอดแนวรบในยูเครน เผย 'ปูติน' สั่งปิดจ๊อบให้ได้ที่ 'เมอร์โนฮราด'

พลเอก วาเลรี เกราซิมอฟ ของรัสเซีย แถลงเมื่อวันนี้ (9) ว่า กองกำลังของมอสโกยังคงสามารถรุกคืบไปตามแนวรบทั้งหมดในยูเครน และเตรียมที่จะเผด็จศึกทหารยูเครนซึ่งถูกปิดล้อมอยู่ในเมืองเมอร์โนฮราด (Myrnohrad)
ระหว่างการประชุมที่ศูนย์บัญชาการกับเจ้าหน้าที่ของกลุ่ม Center Grouping ซึ่งกำลังสู้รบอยู่ในเขตดนีโปรเปตรอฟสก์ของยูเครน เกราซิมอฟ กล่าวว่า ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ได้สั่งการให้กองทัพหยิบยื่นความแพ้ให้แก่ทหารยูเครนที่เมอร์โนฮราด เมืองทางตะวันออกของโปครอฟสก์ที่เคยมีประชากรราว 46,000 คนในช่วงก่อนสงคราม
เกราซิมอฟ กล่าวว่า เวลานี้รัสเซียยึดอาคารต่างๆ ในเมอร์โนฮราดได้แล้วมากกว่า 30%
รัสเซียยังอ้างว่าสามารถยึดเมืองโปครอฟสก์ ซึ่งพวกเขาเรียกชื่อสมัยโซเวียตว่า ครัสโนอาร์เมสก์ (Krasnoarmeysk) เอาไว้ได้ทั้งหมดแล้ว และยังอ้างว่าได้ปิดล้อมกองกำลังยูเครนที่เมอร์โนฮราด ซึ่งชาวรัสเซียเรียกว่า ดิมิทรอฟ (Dimitrov)
ยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของรัสเซียหลายครั้งที่ว่าโปครอฟสก์พ่ายแพ้แล้ว และระบุว่ากองกำลังยังคงยึดครองพื้นที่บางส่วนของเมือง และกำลังสู้รบตอบโต้รัสเซียที่เมอร์โนฮราด
ปัจจุบันรัสเซียควบคุมพื้นที่ราว 19.2% ของยูเครน รวมถึงคาบสมุทรไครเมียซึ่งผนวกเข้าในปี 2014, ลูฮันสก์, มากกว่า 80% ขอโดเนตสก์, ราว 75% ของเคียร์ซอนและซาปอริซเซีย รวมถึงพื้นที่บางส่วนของคาร์คิฟ ซูมี ไมโคลาอิฟ และดนีโปรเปตรอฟสก์
ยูเครนประกาศจะรักษาแนวป้องกันเอาไว้ และจะบีบให้รัสเซียต้องจ่ายราคาแสนแพงสำหรับสิ่งที่อ้างว่าเป็นเพียงการยึดพื้นที่เพิ่มเพียงเล็กน้อย
ปูติน กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า รัสเซียจะเข้าควบคุมภูมิภาคดอนบาสของยูเครนทั้งหมดด้วยกำลังทหาร เว้นแต่กองกำลังยูเครนจะถอนกำลังออกไป ซึ่งเคียฟปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง
ที่มา: รอยเตอร์