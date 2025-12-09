xs
รัสเซียเสนอมอบ 'เหรียญรางวัล' ให้ทหาร-พลเรือนที่ช่วย 'เก็บกู้ศพ' จากพื้นที่สู้รบ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระทรวงกลาโหมรัสเซียเสนอมอบเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับทหารและพลเรือนที่ช่วยเก็บกู้ศพจากพื้นที่สู้รบ ซึ่งถือเป็นตัวบ่งชี้อย่างเห็นได้ชัดว่ามอสโกกำลังเผชิญความยุ่งยากในการชี้แจงเกี่ยวกับผู้สูญหาย ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปีหลังเปิดศึกรุกรานยูเครน

ร่างเอกสารซึ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ (8 ธ.ค.) ในฐานข้อมูลอย่างเป็นทางการของกฎระเบียบที่เสนอ แนะนำให้มีการมอบเหรียญรางวัลสำหรับบุคคลที่มีส่วนช่วยในการ "อพยพทหารที่สละชีพ และบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในสมรภูมิการสู้เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต"

มอสโกยังมีข้อเสนอมอบเหรียญรางวัลสำหรับการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้เพื่อช่วยในการอพยพศพจากแนวหน้า และระบุตัวตนของผู้เสียชีวิต

รัสเซียถือว่าความสูญเสียจากการสู้รบเป็นความลับทางราชการ เช่นเดียวกับยูเครน

ทหารรัสเซียมากกว่า 1 ล้านคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บนับตั้งแต่การรุกรานยูเครนในเดือน ก.พ. ปี 2022 ตามการประเมินของหน่วยข่าวกรองทางทหารของอังกฤษที่เผยแพร่เมื่อต้นปีนี้

ที่มา: รอยเตอร์
