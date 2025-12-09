'หวัง อี้' ฟ้องรมต.เยอรมนี 'ญี่ปุ่น' ข่มขู่ใช้กำลังคุกคามทางทหารต่อจีน

หวัง อี้ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีว่า ญี่ปุ่นกำลังคุกคามทางทหารต่อจีน ซึ่ง “เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิง” หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเครื่องบินขับไล่ของจีนมีการเล็งเรดาร์ไปที่เครื่องบินทหารญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นประณามการเผชิญหน้าครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่อันตราย ขณะที่จีนก็กล่าวโทษญี่ปุ่นที่ส่งเครื่องบินเข้าไปก่อกวนกองทัพเรือจีนซ้ำแล้วซ้ำเล่าระหว่างที่กำลังดำเนินการฝึกบินบนเรือบรรทุกเครื่องบินทางตะวันออกของช่องแคบมิยาโกะ ตามที่จีนได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้
ความสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่นทวีความตึงเครียดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ กล่าวต่อรัฐสภาว่า การรุกรานไต้หวันของจีนอาจกระตุ้นให้ญี่ปุ่นตอบโต้ในทางทหาร เพราะถือว่าคุกคามความมั่นคงของญี่ปุ่นด้วย
ในการประชุมกับ โยฮันน์ วาเดฟุล รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันจันทร์ (8 ธ.ค.) หวัง กล่าวว่า เนื่องจากปีนี้เป็นวันครบรอบ 80 ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่น “ในฐานะประเทศที่พ่ายแพ้” จึงควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังมากขึ้น
“แต่เวลานี้ผู้นำคนปัจจุบันกำลังพยายามฉวยโอกาสจากปัญหาไต้หวัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ญี่ปุ่นเคยยึดครองเป็นอาณานิคมมานานครึ่งศตวรรษ และก่ออาชญากรรมนับไม่ถ้วนต่อชาวจีน เพื่อก่อความวุ่นวายและคุกคามจีนในทางทหาร นี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิง” สำนักข่าวซินหวารายงานถ้อยแถลงของ หวัง
ญี่ปุ่นปกครองไต้หวันในฐานะอาณานิคมตั้งแต่ปี 1895 ถึง 1945 และเมื่อสงครามสิ้นสุดลง ไต้หวันก็ถูกส่งมอบให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐจีน ซึ่งต่อมาได้อพยพมายังเกาะแห่งนี้ในปี 1949 หลังจากพ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์ของ เหมา เจ๋อตง
หวังกล่าวว่า “ผู้นำคนปัจจุบันของญี่ปุ่นเพิ่งแสดงความคิดเห็นอย่างไม่รอบคอบเกี่ยวกับสถานการณ์สมมติเกี่ยวกับไต้หวัน”
สถานะของไต้หวันในฐานะดินแดนของจีน “ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ และกฎหมายที่แน่นหนาหลายชุด” หวัง กล่าวเสริม
ไต้หวันซึ่งปฏิเสธการอ้างสิทธิเหนือดินแดนของปักกิ่ง ได้กล่าวหาจีนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์ โดยกล่าวว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้ดำรงอยู่ในปี 1945 และสาธารณรัฐจีนยังคงเป็นชื่อทางการของไต้หวันจนถึงปัจจุบัน
หวัง กล่าวว่า เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐที่สืบทอดต่อจากสาธารณรัฐจีน ดังนั้นจึงมีอำนาจอธิปไตยเหนือไต้หวัน "โดยธรรมชาติ"
เซียว กวงเหว่ย โฆษกกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน แถลงที่กรุงไทเปว่า เกาะแห่งนี้ "ไม่ใช่" ส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน และไม่เคยถูกปกครองโดยจีน
"มีเพียงรัฐบาลไต้หวันที่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่สามารถเป็นตัวแทนของชาวไต้หวัน 23 ล้านคนในประชาคมระหว่างประเทศและในบริบทพหุภาคี" เซียว กล่าวเสริม
เมื่อถูกถามถึงเหตุผลของปักกิ่งในการใช้เรดาร์กับเครื่องบินรบของญี่ปุ่นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มิโนรุ คิฮาระ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ย้ำจุดยืนของโตเกียวที่โต้แย้งึคำอธิบายของจีนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
“การฉายแสงเรดาร์เป็นระยะๆ เป็นการกระทำที่อันตรายเกินกว่าความปลอดภัยและความจำเป็น” เขาระบุในงานแถลงข่าววันนี้ (9)
คิฮาระ ปฏิเสธที่จะยืนยันรายงานข่าวที่ว่า ปักกิ่งไม่ได้ตอบรับการติดต่อของญี่ปุ่นผ่านสายด่วนทวิภาคี ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2018
ที่มา: รอยเตอร์