ไทยพึงระวัง!'ฮุนเซน'กร้าวหมดความอดทนแล้ว สั่งกองทัพเขมรโจมตีตอบโต้ทุกจุด

สมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่ล่าสุดปิดการมองเห็นอีกครั้ง สั่งการให้กองทัพเขมรโจมตีทุกจุดที่ฝ่ายศัตรูโจมตีมา หลังกล่าวหาว่าไทย ประกาศจะเข้ายึด "11 จุดยุทธศาสตร์" และบอกว่าที่ผ่านมา กัมพูชา "อดทนมากว่า 24 ชั่วโมง เพื่อรอการหยุดยิงและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง
ในข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ฮุนเซน เขียนว่า "นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย บอกว่าเขาจะใช้กำลังโจมตี 11 จุด ไม่แน่ชัดว่า 11 จุดเหล่านั้นคือที่ไหน จึงสั่งให้กองกำลังใช้อาวุธครบมือโจมตีตอบโต้ในทุกตำแหน่งที่ถูกฝ่ายไทยรุกเข้ามา" พร้อมระบุว่าแนวตั้งรับของกัมพูชามีฐานที่มั่นแข็งแรง และกองทัพไทย "ไม่สามารถตีฐานได้"
ในโพสต์ยังกล่าวว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้กัมพูชาจำเป็นต้องใช้ยุทธวิธี "ทำลายขีดความสามารถของกำลังทหารไทยในบริเวณรุกล้ำ" โดยมองว่าเป็นการปกป้องตนเองจากการถูกคุกคาม
ประธานวุฒิสภารายนี้กล่าวว่า "เราปกป้องดินแดนของเราด้วยสนามเพลาะที่เข้มแข็งและอาวุธทุกชนิด พวกผู้รุกรานต้องเคลื่อนที่เพื่อโจมตีฐานที่มั่นของเรา พวกเขาไม่อาจไปถึงสนามเพลาะโดยไม่มีเหล็กคุ้มกันศีรษะ สถานการณ์นี้มอบความได้เปรียบแก่เราในการใช้ยุทธศาสตร์ทำลายกองกำลังที่มีชีวิตของศัตรูผ่านการโจมตีตอบโต้"
นอกจากนี้แล้ว ฮุนเซน ยังตอบโต้ถ้อยคำของผู้นำกองทัพไทย ที่ก่อนหน้านี้ประกาศว่าอาจต้อง "ทำลายสมรรถนะกองทัพกัมพูชาในระยะยาว" เพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทย โดยเขาบอกว่า "เป็นคำพูดที่แข็งกร้าวยิ่งกว่าชาติมหาอำนาจโลกในด้านอาวุธและทางทหารเสียอีก และแน่นอนว่าเราจะไม่นั่งอยู่เฉยๆและปล่อยให้พวกแกทำลายเรา"
ในตอนท้าย ฮุนเซน กล่าวถึงคนกัมพูชาบางกลุ่ม ที่เคยกล่าวหาเขาเป็นพวกกระหายสงคราม ครั้งที่กัมพูชาต่อสู้กลับเพื่อปกป้องตนเองในเดือนกรกฏาคม โดยระบุว่าตอนนั้นกัมพูชาจะเลือกสันติวิธี ก็ยังถูกกล่าวหาว่าหวาดกลัวไทย แต่เมื่อจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อปกป้องแผ่นดิน ก็ไม่รู้ว่าคนกลุ่มนั้นจะกล่าวหาอีกแบบใด
"ตอนที่เราอดทนอดกลั้นด้วยข้อตกลงหยุดยิงและต้องการคลี่คลายความขัดแย้งด้วยสันติวิธี พวกเขากล่าวหาเราว่าหวาดกลัวไทยและไม่กล้าโจมตีหรือยอมสละดินแดนให้ไทยแลกกับสันติภาพ" ฮุนเซนกล่าว "ตอนนี้เรากำลังสู้รบเพื่อปกป้องตนเอง แล้วพวกเขาจะพูดว่ายังไงอีก? กัมพูชาต้องการสันติภาพ แต่กัมพูชาถูกบีบให้ต่อสู้กลับเพื่อปกป้องดินแดนของเรา"
(ที่มา:dap-news./เฟซบุ๊กฮุนเซน)