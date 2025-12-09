ต้องไปบอกขเมร!ญี่ปุ่นวิตก'ไทย-กัมพูชา'ปะทะรอบใหม่ จะร่วมมือ'US-มาเลย์-อื่นๆ'หาทางลดตึงเครียด

สถานทูตญี่ปุ่นประจำกรุงพนมเปญเมื่อวันจันทร์(8ธ.ค.) แสดงความกังวลใหญ่หลวงต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆระหว่างกัมพูชาและไทย ตามหลังทั้ง 2 ฝ่ายใช้มาตรการทางทหารรอบใหม่ แม้ลงนามในปฏิญญาร่วมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่มีเป้าหมายคลี่คลายความขัดแย้งตามแนวชายแดน
ในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ในวันจันทร์(8ธ.ค.) สถานทูตบอกการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและไทย "เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเสถียรภาพและการพัฒนาทั่วทั้งภูมิภาค" พร้อมบอกว่าญี่ปุ่นจับตาอย่างใกล้ชิดต่อสถานการณ์ต่างๆและคัดค้านการกระทำใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลาย
ถ้อยแถลงระบุต่อว่าญี่ปุ่นเรียกร้องรัฐบาลทั้ง 2 ชาติ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อข้อตกลงหยุดยิง, อดทนอดกลั้นขั้นสูงสุด และหาทางออกอย่างสันติผ่านการเจรจา ตามกรอบปฏิญญาร่วมในวันที่ 26 ตุลาคม
นอกจากนี้แล้วสถานทูตบอกด้วยว่าญี่ปุ่นจะเดินหน้าทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งหลาย ในนั้นรวมถึงสหรัฐฯ, มาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน และประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยลดความตึงเครียดและสนับสนุนทางออกอย่างสันติ
สำนักข่าวคิริโพสต์ของกัมพูชา ระบุว่าความกังวลของสถานทูตญี่ปุ่น มีขึ้นหลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย แถลงว่าปฏิญญาร่วมกับกัมพูชาถือเป็นโมฆะ ยุติการเจรจาและปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
คิริโพสต์อ้างรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ข่าวสดภาคภาษาอังกฤษ ระบุนายอนุทินกล่าวว่า เวลานี้เป็นเรื่องระหว่างไทยกับคู่ขัดแย้ง ซึ่งเข้าใจได้ว่าหมายถึงกัมพูชา แม้เขาไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศตรงๆ ขณะเดียวกันเขาปฏิเสธความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของมาตรการรีดภาษีของสหรัฐฯ
(ที่มา:คิริโพสต์)