อ่วม! ศรีลังกาออกคำเตือนดินถล่มหลัง “ไซโคลนดิตวาห์” ร้ายแรงสุดในศตวรรษที่ 21 ของแดนสิงหลคร่าชีวิตไปแล้วกว่า 618 “เมียนมา” ใจดีส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้เต็มลำเครื่องบิน

เอเอฟพี – เจ้าหน้าที่ศรีลังกาวันอาทิตย์(7 ธ.ค) ออกคำเตือนดินถล่มและฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุไซโคลนดิตวาห์(Cyclone Ditwah) ที่ร้ายแรงหลังยอดเสียชีวิตพุ่ง 618 คน
เอเอฟพีรายงานวันนี้(8 ธ.ค)ว่า มีประชาชนศรีลังกากว่า 2 ล้านคนหรือเกือบ 10% ของประชากรทั้งหมดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นผลมาจากฤทธิ์พายุไซโคลนดิตวาห์ (Cyclone Ditwah)ร้ายแรงที่สุดในศตวรรษที่ 21 ของแดนสิงหล
ศูนย์จัดการภัยพิบัติศรีลังกา DMC (Disaster Management Centre) กล่าวว่า พายุมรสุมยิ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและแถบเนินเขามีสิทธิ์ถล่ม รวมไปถึงพื้นที่แถบภูเขาภาคกลางและตอนกลางทางตะวันตกเฉียงเหนือ
เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินในวันอาทิตย์(7)ถูกส่งออกไปเพื่อลำเลียงสิ่งของยังชีพในชุมชนที่โดนตัดขาดด้วยดินถล่มในตอนกลางของประเทศ
กองทัพอากาศศรีลังกาแถลงว่า ได้รับสิ่งของบรรเทาทุกข์เต็มเครื่องบินมาจากเมียนมาในวันอาทิตย์(7) และเป็นความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ชุดล่าสุดจากต่างชาติ
รัฐบาลโคลัมโบของศรีลังกายืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิต 618 ราย โดยมี 464 รายมาจากแหล่งปลูกชาเลื่องชื่อในภาคกลางของศรีลังกาในขณะที่อีก 209 คนยังคงสูญหาย
ขณะที่ตัวเลขในศูนย์ผู้ประสบภัยของรัฐลดลงมาอยู่ที่ 100,000 คนจากยอดสูงสุดที่ 225,000 คนหลังน้ำลดทั่วประเทศภายในวันอาทิตย์(7) อ้างอิงจาก DMC
เอเอฟพีรายงานว่า บ้านไม่ต่ำกว่า 75,000 คนเสียหายรวมไปถึง 5,000 หลังที่ถูกทำลายพังราบ
ทั้งนี้รัฐบาลศรีลังกาในวันศุกร์(5) ได้เปิดเผยแพกเก็จเยียวยาครั้งใหญ่เพื่อสร้างบ้านและทำให้ธุรกิจกลับคืนมาอีกครั้งหลังเพิ่งฟื้นจากล้มละลายทางเศรษฐกิจเมื่อปี 2022
เจ้าหน้าที่ระดับสูงศรีลังกาก่อนหน้าได้กล่าวว่า การฟื้นฟูและการบูรณะใหม่อาจต้องใช้เงินสูงถึง 7พันล้านดอลลาร์
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF แถลงวันศุกร์(5)ว่า กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคำขอของศรีลังกาสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มอีก 200 ล้านดอลลาร์เพื่อการฟื้นฟู
เป็นเงินที่เพิ่มมาจากก้อน 347 ล้านดอลลาร์ที่มีกำหนดในเดือนนี้และเป็นส่วนหนึ่งของเงินช่วยเหลือ 4 ปี 2.9 พันล้านดอลลาร์ที่ตกลงในปี 2023
ประธานาธิบดีศรีลังกา อนุรา กุมาร ดิสสะนายาเก (Anura Kumara Dissanayake) แถลงต่อรัฐสภาในวันศุกร์(5)ว่า เศรษฐกิจศรีลังกาฟื้นตัวได้อย่างมากแต่ไม่แข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดต่อแค่เฉพาะเหตุการณ์ร้ายล่าสุด
กระทรวงการคลังศรีลังกาออกแถลงการณ์ในช่วงคืนดึกวันศุกร์(5)ว่า ผู้รอดชีวิตจะได้รับสูงสุด 10 ล้านรูปีศรีลังกา( 33,000 ดอลลาร์)ในการซื้อที่ดินในพื้นที่ปลอดภัยและสร้างบ้านหลังใหม่
และอีกทั้งรัฐบาลจะเยียวยาจ่ายคนละ 1 ล้านรูปีศรีลังกา (3,240 ดอลลาร์)ให้กับผู้เสียชีวิตแต่ละคนหรือเหยื่อที่พิการถาวร
เอเอฟพีชี้ว่า อย่างไรก็ตามรัฐบาลศรีลังกาไม่ได้ออกมาเปิดเผยว่ามูลค่าแพกเก็จทั้งหมดนั้นเท่าใด ยิ่งสร้างความวิตกจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไม่นานมานี้ที่ยังคงเผชิญกับความยากลำบาก