“สถานทูตสหรัฐฯ” ประจำไทยโร่เตือนภัยสีแดง “การปะทะไทย-กัมพูชา” ยิงข้ามพรมแดนต่อเนื่อง อินฟลูเขมรอดีตทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯเปิด”ภาพดาวเทียม” โชว์การเคลื่อนไหวทหารไทย

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – สถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเทพฯวันนี้(8 ธ.ค) ออกคำเตือนความมั่นสีแดงให้พลเมืองอเมริกันอยู่ห่าง 50 ก.มพื้นที่การปะทะไทย-กัมพูชาบริเวณพรมแดนหลัง 2 ฝ่ายยิงต่อเนื่อง อินฟลูเขมรอดีตทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯคนดังเปิดเผยภาพดาวเทียมโชว์การเคลื่อนไหวฝ่ายไทยใกล้ปราสาทคนาล้ำเข้าดินแดนกัมพูชา
สถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเทพฯออกแถลงการณ์วันจันทร์(8 ธ.ค)ผ่านเว็บไซต์ทางการ เตือนภัยฉุกเฉินความมั่นคงสีแดงถึงการยกระดับความขัดแย้งการใช้อาวุธตลอดพรมแดนไทย-กัมพูชาไปยังพลเมืองอเมริกัน
แถลงการณ์เตือนภัยมีใจความว่า
“สถานทูตสหรัฐฯกำลังเฝ้าจับตาการรายงานของการยกระดับครั้งใหญ่ในความขัดแย้งตลอดพรมแดนไทย-กัมพูชา โดยในวันที่ 8 ธันวาคม รายงานของการยิงตอบโต้ของปืนใหญ่และปืนเล็กบริเวณพื้นที่พรมแดนมีความหนักหน่วง ทั้ง 2 ฝ่ายอ้างจากรายงานยังคงยิงข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่องและยังคงผันผวน”
ในแถลงการณ์กล่าวเตือนไปยังพลเมืองอเมริกันว่า “พลเมืองสหรัฐฯสมควรหลีกเลี่ยงจากการเดินทางภายใน 50 ก.มของพรมแดนไทย-กัมพูชาเนื่องมาจากความขัดแย้งและสถานการณ์ทางความมั่นคงที่ไม่สามารถคาดเดาได้”
สถานทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทยแจ้งเตือนต่อว่า “รัฐบาลสหรัฐฯมีความสามารถจำกัดในการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นพลเมืองอเมริกันที่อาศัยหรือเดินทางไปยังพื้นที่ได้รับผลกระทบสมควรทำตามคำแนะนำจากหน่วยบริการความมั่นคงของไทยและเฝ้าติดตามเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสำหรับข้อมูลที่อัปเดต”
ด้านอินฟลูเขมรคนดัง Jacob in Cambodia อดีตทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯได้เปิดเผยภาพดาวเทียมการเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยใกล้ปราสาทคนาบนแพลตฟอร์ม X
เป็นการอ้างอิงมาจาก นาธาน รูเซอร์ (Nathan Ruser)ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ เทคโนโลยี และความมั่นคงประจำสถาบันยุทธศาสต์ออสเตรเลีย ASPI
โดยบนแพลตฟอร์ม X อินฟลูเขมรได้โพสต์วันนี้(8)มีใจความว่า
“ฝ่ายไทยมุ่งหน้าเคลื่อนไหวรอบปราสาทคนาร์อย่างไม่แผ่ว เส้นทางดาวเทียมและถนนมุ่งหน้าใหม่แสดงให้เห็นการผลักดันไปข้างหน้าสู่แนวหน้าผาที่สูงชัน โดยที่มีที่ตั้งกำลังไม่กี่จุดในเวลานี้ผ่านเส้นเขตแดนและไม่สนใจว่าเป็นดินแดนกัมพูชา”
พร้อมกับแสดงโพสต์ของนักวิจัยจาก ASPI ของออสเตรเลียที่แสดงภาพดาวเทียมการเคลื่อนไหวทหารไทยประกอบ
รูเซอร์ได้โพสต์ว่า “หนึ่งในจุดร้อนของการปะทะวันนี้ระหว่างกัมพูชาและไทยอยู่ในพื้นที่ปราสาทคนา โดยในไม่กี่เดือนที่ผ่านมากองกำลังฝ่ายไทยได้ขยายจุดที่ตั้งเพิ่มขึ้นในพื้นที่แถบนี้รวมถึงที่ราบสูงใกล้ปราสาทคนา (พื้นที่นี้ราว 70 ม.เข้าไปในดินแดนกัมพูชา อ้างอิงจากแผนที่ไทย)
อินฟลูเขมรอดีตทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯในวันเดียวกัน(8) ยังโพสต์ภาพจากกล้องทีวีวงจรปิดที่จังหวัดบันเตียเมียนเจย ( Banteay Meanchey) จับภาพช่วงเวลารถถังฝ่ายไทยและหน่วยกองกำลังกึ่งทหารผลักดันผ่านขดลวดสนามและเข้าสู่หมู่บ้านหมู่บ้านเปรย์จัน( Prey Chan)