ช็อก! กลุ่มก่อการร้าย IS ได้ผู้นำสูงสุดคนใหม่หลังสิ้นยุค “อาบู บักร์ อัล-บักดาดี” หนี MI5 ของอังกฤษเข้าไปตั้งฐานใหม่ใน “โซมาเลีย” ทิ้งเมียชาวผู้ดีกับลูกอีก 3 คนยังอยู่ในลอนดอน

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – กลุ่มก่อการร้าย IS ที่เคยขยายอิทธิพลทั้งในอิรักและซีเรียและอ้างความรับผิดชอบโจมตีกรุงปารีสเมื่อ 2015 สังหารไปหลายร้อยคนล่าสุดได้ผู้นำสูงสุดคนใหม่ อับดุล คาดีร์ มูมิน (Abdul Qādir Mūmin) หลังหลบหนี MI5 จากอังกฤษเข้าไปตั้งฐานใหญ่ในแถบภูเขาที่โซมาเลียเพื่อกอบกู้กลุ่มก่อการร้ายขึ้นมาใหม่ ทิ้งภรรยาชาวอังกฤษและลูก 3 คนไว้ในเมืองสเลาจ์( Slough) ทางตะวันตกของกรุงลอนดอน
เดลีเอ็กซเพรสอังกฤษรายงานวันนี้(8 ธ.ค)ว่า อับดุล คาดีร์ มูมิน (Abdul Qadir Mumin) อายุราว 75 ปีเกิดในโซมาเลีย เชื่อว่าถือ 3 สัญชาติโซมาเลีย สวีเดน และอังกฤษได้ย้ายไปอาศัยในสวีเดนก่อนที่จะเข้ามาปักหลักในอังกฤษและได้รับสัญชาติอังกฤษใรที่สุด ชายชาวโซมาเลียผู้นี้เชื่อว่าเป็นผู้นำสูงสุดกลุ่มก่อการร้าย IS คนใหม่ และมีภรรยาชาวอังกฤษและลูก 3 คนที่ยังคงอาศัยอยู่ที่นั่น
มูมินตามรายงานระบุว่าปัจจุบันอาศัยทางเหนือของโซมาเลีย แต่เขาได้ทิ้งภรรยาชาวอังกฤษเชื้อชาติโซมาเลีย มูนา อับดุล (Muna Abdule) และลูกชาย 1 คนวัย 20 ปี ลูกสาว 2 คนวัย 18 ปีและ 17 ปี อ้างอิงจากเดลีเมลของอังกฤษพบว่า ภรรยาวัย 43 ปีอาศัยในแฟลตการเคหะในเมืองสเลาจ์( Slough) ทางตะวันตกของกรุงลอนดอน
เขาที่เคยเป็นนักการศาสนาสุดโต่งในมัสยิดคูบา ( Quba Mosque) ในเมืองเลสเตอร์( Leicester) ก่อนย้ายมาที่กรุงลอนดอนในฐานะแขกรับเชิญประจำมัสยิดแห่งใหม่แทน
ทั้ง อับดุล คาดีร์ มูมิน ผู้นำสูงสุดกลุ่มก่อการร้าย IS นั้นขึ้นชื่อว่ามีความสามารถพิเศษในการเชิญชวนหาสมาชิกใหม่เข้าร่วมกลุ่มก่อการร้าย และในเวลานี้กำลังอยู่ระหว่างการหลบหนีจากกองกำลังในโซมาเลียที่ตามล่าตัวเขาอยู่
สื่ออังกฤษชี้ว่า เชื่อกันว่าเขากบดานในฐานที่มั่นในภูมิภาคภูเขาที่ห่างไกล อาริด บารี( arid Bari) มูมินขยายกำลังจากแต่เดิมแค่ 30 คนในปี 2015 มาอยู่ที่ 1,200 คนภายในสิ้นปี 2024
เชื่อกันว่า มูมินเข้ามาแทนที่ผู้นำกลุ่ม ISIS คนแรก อาบู บักร์ อัล-บักดาดี ที่เคยแผ่อิทธิพลทั้งในอิรักและซีเรียที่ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น IS หรือสาธารณรัฐอิสลาม โดย IS อ้างประกาศความรับผิดชอบในเหตุโจมตีต่อเนื่องกรุงปารีสเมื่อวันที่ 13 พ.ย ปี 2015 ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป 130 คนและบาดเจ็บอีก 416 คน โดยอ้างเหตุผลว่าแก้แค้นการโจมตีทางอากาศของฝรั่งเศสต่อเป้าหมายก่อการร้ายในอิรักและซีเรีย และในเวลานั้นประธานาธิบดีฝรั่งเศส ฟร็องซัว ออลลองด์ ชี้ว่าเป็นการก่อสงครามของ IS อ้างอิงจากวิกีพีเดีย
ดิเอ็กซเพรสรายงานว่า อับดุลภรรยาของผู้นำกลุ่ม IS ได้เปิดเผยกับเดลีเมลว่า ชีวิตของเธอนั้นไม่ง่ายนับตั้งแต่สามีได้ทอดทิ้งเธอและลูกไปโดยไม่บอกกล่าวว่าจะเดินทางไปที่ใด
อับดุลทำงานให้บริษัทด้านสุขภาพแห่งหนึ่งในอังกฤษให้สัมภาษณ์ว่า “เขาทอดทิ้งพวกเรา...พวกเราไม่ได้เคยเห็นหรือได้ยินจากเขาอีกเลยไม่ต่ำกว่า 10 ปี พวกเราไม่เกี่ยวกับเขา”
มูมินกลายเป็นอีมีร์ผู้นำสูงสุดของกลุ่มก่อการร้ายในโซมาเลียเชื่อมโยงเครือข่าย IS ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำสูงสุดของเครือข่าย IS หลังสหรัฐฯลงมือโจมตีทางอากาศในโซมาเลีย
เดลีเมลแสดงความเห็นว่าแต่พบว่าในเวลาเดียวกันครอบครัวของผู้นำ IS ยังคงอาศัยในอังกฤษนั้นถือเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจและแตกต่างจากชีวิตในสมรภูมิรบในโซมาเลียของสามี มูมิน
สื่ออังกฤษกล่าวว่า อับดุลพูดภาษาอังกฤษที่ไม่ค่อยชัดกล่าวต่อว่า “พวกเราไม่ได้คุยเกี่ยวกับเขาเลย พวกเราแค่ดำรงชีวิตอยู่ของพวกเราเอง” ในการเปิดเผย
ภรรยาผู้นำสูงสุด IS ยอมรับว่าเคยเดินทางไปหาสามีที่โซมาเลียจริง โดยกล่าวว่า “ดิฉันได้เดินทางไปโซมาเลียครั้งหนึ่งเพื่อเยี่ยมเขาเพราะเขาได้กล่าวว่า เขาเปลี่ยนไปซึ่งนั่นไม่เป็นความจริง นั่นมันเกิดขึ้นเมื่อกว่า 10 ปีก่อนหน้า และดิฉันไม่ได้ติดต่ออีกเลยนับตั้งแต่นั้น”
ทั้งนี้หนึ่งในลูกชายของเธอเคยทำงานในฐานะที่ปรึกษาทางด้านภาษี แต่ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าในเวลานี้เขาทำงานอะไรส่วนลูกสาว 2 คนกำลังอยู่ในวัยเรียน
เดลีเมลรายงานว่า หน่วยข่าวกรองชี้ว่ามีผู้ก่อการร้ายไม่ต่ำกว่า 30 ประเทศเดินทางไปโซมาเลียเพื่อเข้าร่วมกับ IS ของมูมิน พร้อมกับสมาชิกติดอาวุธจากแทนซาเนีย โมร็อกโก เยเมน อาร์เจนตินา แม้กระทั่งโลกตะวันตกเช่น แคนาดา และ เยอรมัน
ขณะที่หนังสือพิมพ์อังกฤษTimes ของอังกฤษเคยรายงานว่ามูมิน อาศัยอยู่ในอังกฤษมานานหลายสิบปี(ปี 2003 – ปี 2010)สามารถหนีเล็ดลอดหน่วยความมั่นคงอังกฤษ MI5 ในปี 2010 เข้าไปในโซมาเลีย ที่เริ่มต้นมีสมุนที่จงรักภักดีแค่ 30 คนในปี 2015 ก่อนที่จะมีถึง 1,200 คนในปี 2024 โดยพลเอก ไมเคิล แลงลีย์ (Michael Langley) อดีตผบ. กองบัญชาการสหรัฐฯประจำแอฟริกา AFRICOM เคยให้การต่อสภาคองเกรสสหรัฐฯว่า เมื่อเมษายนต้นปี 2025 ว่า “IS บัญชาการเครือข่ายโลกจากโซมาเลีย”
โดยข่าวกรองตะวันตกเคยยืนยันว่า ISโซมาเลียกลายเป็นศูนย์กลางโลกสำหรับท่อน้ำเลี้ยงทางการเงินและการโจมตีพร้อมกันเช่นในปี 2021 เหตุระเบิดสนามบินคาบูลมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ 200 คน