สื่อนอกรายงาน! ไทยเปิดฉากโจมตีพื้นที่ชายแดนกัมพูชา ด้าน 'อันวาร์' วอน 2 ฝ่ายอดกลั้น-หวั่นข้อตกลงหยุดยิงล่ม

นายกรัฐมนตรี อันวาร์ อิบราฮิม แห่งมาเลเซีย เรียกร้องวันนี้ (8 ธ.ค.)ให้ไทยและกัมพูชาใช้ความอดทนกลั้นหลังจากความขัดแย้งปะทุขึ้นอีกครั้ง พร้อมเตือนว่าการสู้รบอาจทำลายความพยายามอย่างรอบคอบในการยุติการหยุดยิงที่เขาช่วยเป็นตัวกลาง
“การสู้รบที่ปะทุขึ้นใหม่มีความเสี่ยงที่จะทำลายความพยายามอย่างระมัดระวังที่ได้ทำไปเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านทั้งสอง” อันวาร์ ในฐานะประธานอาเซียน กล่าวในโพสต์บน X
“เราขอเรียกร้องให้ทั้ง 2 ฝ่ายใช้ความอดกลั้นอย่างที่สุด รักษาช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้าง และใช้กลไกที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”
สื่อต่างประเทศรายงานข่าว กองทัพไทยแถลงเปิดฉากโจมตีทางอากาศตามแนวชายแดนที่มีข้อพิพาทกับกัมพูชา หลังจากทั้งสองประเทศต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายหนึ่งละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เป็นตัวกลาง
โฆษกกองทัพบกไทยระบุว่า มีทหารไทยเสียชีวิตอย่างน้อย 1 นาย และบาดเจ็บ 8 นาย ในการปะทะครั้งใหม่ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 5.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมเสริมว่าได้มีการเรียกกำลังสนับสนุนทางอากาศเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารของกัมพูชา
กองทัพอากาศไทยระบุว่า กัมพูชาได้ระดมอาวุธหนัก ปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน่วยรบ และจัดเตรียมหน่วยสนับสนุนที่อาจยกระดับปฏิบัติการทางทหาร
“เหตุการณ์เหล่านี้กระตุ้นให้เกิดการใช้กำลังทางอากาศเพื่อยับยั้ง และลดขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชา” คำแถลงระบุ
ด้านกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุในถ้อยแถลงว่า กองทัพไทยได้เปิดฉากโจมตีกองกำลังของตนเมื่อช่วงเช้ามืดใน 2 พื้นที่ หลังจากปฏิบัติการยั่วยุมานานหลายวัน และยืนยันว่ากองกำลังกัมพูชาไม่ได้ตอบโต้
สมเด็จ ฮุน เซน อดีตผู้นำกัมพูชาซึ่งเป็นบิดาของนายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต กล่าวว่า กองทัพไทยเป็น “ผู้รุกราน” ที่พยายามยั่วยุให้เกิดการตอบโต้ และเรียกร้องให้กองกำลังกัมพูชาใช้ความอดกลั้น
“เส้นแดงสำหรับการตอบโต้ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว” ฮุนเซน กล่าวบนเฟซบุ๊ก โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม “ผมขอเรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอบรมเจ้าหน้าที่และทหารทุกคนให้เหมาะสม”
กองทัพไทยระบุว่า กองทัพกัมพูชาได้ยิงจรวด BM-21 ไปตกยังพื้นที่พลเรือนของไทย แต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ล่าสุด รอยเตอร์อ้างข้อมูลจาก เมต เมียสเพียกเดย์ (Met Measpheakdey) รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชา ซึ่งได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันจันทร์ (8 ธ.ค.) ว่า มีพลเรือนเขมร 3 รายในจังหวัดอุดรมีชัยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการสู้รบระหว่างกองกำลังไทยและกัมพูชา
ขณะเดียวกัน สื่อกัมพูชาหลายสำนักรายงานว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มเปิดฉากโจมตีพื้นที่ชายแดนกัมพูชาหลายจุดตั้งแต่ช่วงเช้า จนส่งผลให้เด็กๆ เขมรต้องวิ่งหนีตายจากโรงเรียน
ในประเทศไทย พลเรือนมากกว่า 385,000 คนใน 4 เขตตามแนวชายแดนได้รับคำสั่งให้อพยพ โดยกว่า 35,000 คนได้พักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้ว ตามข้อมูลจากกองทัพไทยก
มีช โสวันนารา (Meach Sovannara) นักการเมืองฝ่ายค้าน ยืนยันว่าพลเรือนกัมพูชากำลังอพยพออกจากพื้นที่สู้รบตามแนวชายแดนเช่นกัน
“ผมได้ยินเสียงปืนใหญ่” เขากล่าวกับรอยเตอร์ผ่านข้อความเสียงจากเมืองสำโรง เมืองเอกของจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งอยู่ติดกับไทย
ทางการกัมพูชาระบุว่า ประชาชนกว่า 1,100 ครอบครัวในจังหวัดอุดรมีชัยได้รับการอพยพแล้ว
ข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาปะทุรุนแรงจนกลายเป็นเหตุยิงปะทะนาน 5 วันในเดือน ก.ค. ก่อนจะมีข้อตกลงหยุดยิงที่ อันวาร์ และทรัมป์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงสันติภาพฉบับขยายระหว่าง 2 ประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา
การปะทะเมื่อเดือน ก.ค. ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 48 ราย และมีผู้พลัดถิ่นฐานชั่วคราวประมาณ 300,000 คน
ที่มา: รอยเตอร์, เอเจนซีส์