เอาจนได้! “ทรัมป์” ประเดิม "รางวัลสันติภาพ FIFA” วิจารณ์แซด “อินฟานติโน” คนใกล้ชิดเผด็จการทหารพม่านั่งประธานคณะกรรมการ

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กลายเป็นบุคคลสันติภาพโลกในวันศุกร์(5 ธ.ค)ที่จัดให้โดยประธานฟีฟ่าชาวอิตาลี จานนี อินฟานติโน มอบรางวัลสันติภาพ FIFA ให้ผู้นำสหรัฐที่ศูนย์เคนเนดี เซ็นเตอร์ ( Kennedy Center) สร้างความวิตกหลังพบมหาเศรษฐีเมียนมา Zaw Zaw เกี่ยวข้องกับเผด็จการทหารพม่าและเคยโดยสหรัฐฯคว่ำบาตรนั่งตำแหน่งประธานคณะกรรมการตัดสินด้านความรับผิดชอบทางสังคมฟีฟ่า
อีโคโนมิคส์ไทม์สรายงานวันเสาร์(6 ธ.ค)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กลายเป็นคนแรกประเดิมรับรางวัลสันติภาพ FIFA ในวันศุกร์(6)ก่อนหน้าการจับสลากแบ่งสายเวิลด์คัพปี 2026 ที่กรุงวอชิงตันดีซี
รางวัลนี้เพิ่งตั้งมาได้แค่เดือนกว่านั้นได้มีการมอบขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ศูนย์เคนเนดี เซ็นเตอร์ ( Kennedy Center) โดยประธานฟีฟ่าชาวอิตาลี จานนี อินฟานติโน ที่พยายามเอาใจทรัมป์เป็นผู้มอบด้วยตัวเองท่ามกลางศักขีพยานทั้งนายกรัฐมนตรีแคนาดา และประธานาธิบดีเม็กซิโกร่วมในพิธีอ้างอิงจากภาพรอยเตอร์
สหรัฐฯจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับเม็กซิโกและแคนาดาในศึกเวิลด์คัพปี 2026
“ได้โปรดต้อนรับผู้ชนะรางวัลแรกสุดของรางวัลสันติภาพ FIFA ได้แก่ประธานาธิบดีสหรัฐฯคนที่ 45 และคนที่ 47 โดนัลด์ เจ. ทรัมป์” ประธานฟีฟ่าประกาศก่อนมอบเหรียญรางวัลและประกาศเกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำสหรัฐฯ “สำหรับการโปรโมทสันติภาพและความสามัคคีทั่วโลก”
หนังสือพิมพ์แอลเอไทม์สวิเคราะห์ว่า ประธานฟีฟ่าพยายามอย่างหนักเพื่อเอาใจผู้นำสหรัฐฯและโดยชี้ไปที่ฟีฟ่าสร้างรางวัลใหม่เพื่อทรัมป์ พร้อมเปิดเผยว่า อินฟานติโนเข้าหาทรัมป์เพื่อปกป้องการแข่งเวิลด์คัพปี 2026 โดยในสหรัฐฯจะจัดขึ้นที่เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ที่เชื่อว่าจะทำให้เงินสะพัดกว่า 9 พันล้านดอลลาร์ และเมื่อพฤศจิกายนก่อนหน้าประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปิดตัว “วีซ่าเวิลด์คัพ” ให้พิเศษสำหรับแฟนๆแข้งลูกหนังที่จะเข้ามาโดยเฉพาะ
ดิอีโคโนมิคส์ไทม์สรายงานว่า คนจำนวนมากออกมาแสดงความเห็นผ่านโซเชียลมีเดียว่า การรับรางวัลสันติภาพ FIFA ของทรัมป์เพื่อปลอบใจทดแทนรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2025 ที่เขาพลาดไปโดย มาเรีย โครินา มาชาโด ( María Corina Machado) ฝ่ายค้านเวเนซุเอลาชนะแทนมากกว่าจะเป็นการมอบเพราะความพยายามด้านสันติภาพอย่างแท้จริง
การไม่เปิดเผยต่อกระบวนการคัดเลือกกลายเป็นคำถามว่าเหตุใดผู้นำอเมริกันจึงชนะรางวัลนี้ ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อ้างว่าประสบความสำเร็จสามารถยุติสงครามได้ 7- 9 สงครามรวมความขัดแย้งไทย-กัมพูชา และข้อตกลงหยุดยิงกาซา
อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนของอังกฤษพบว่า ฟีฟ่าแต่งตั้ง มหาเศรษฐีพม่า Zaw Zaw วัย 59 ปีเกี่ยวข้องกับเผด็จการทหารพม่าและเคยโดยสหรัฐฯคว่ำบาตรนั่งตำแหน่งประธานคณะกรรมการตัดสินด้านความรับผิดชอบทางสังคมฟีฟ่า
Zaw Zaw ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ฟุตบอลเมียนมามานานร่วม 20 ปี และมีหลายบริษัทของเขาเคยถูกสหรัฐฯและสหภาพยุโรปสั่งคว่ำบาตรมาแล้วระหว่างปี 2009 – ปี 2016
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯก่อนหน้าได้เคยระบุถึง Zaw Zaw ว่าเป็นหนึ่งในคนใกล้ชิดของเผด็จการทหารพม่าช่วงระหว่างการปราบปรามและละเมิดสิทธิมนุษยชน และหนังสือพิมพ์อังกฤษยังได้อ้างไปถึงโทรเลขการทูตสหรัฐฯที่รั่วออกมาภายนอกว่า มหาเศรษฐีพม่านั้นเป็นคนวงในเผด็จการทหารพม่าที่กำลังรุ่งเรืองโดยมีผลประโยชน์ทางธุรกิจในหลายภาคส่วนตั้งแต่ธุรกิจด้านอัญมณีไปจนถึงซีเมนต์พร้อมไปการกีฬาฟุตบอล โดยเขาเป็นเจ้าของทีมฟุตบอล Delta United
เชื่อกันว่า Zaw Zaw มีบทบาทสำคัญในความรุนแรงในพม่าของกองทัพพม่าที่รวมถึงการเชื่อมโยง “การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์” ทั้งนี้ประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันตั้ง Zaw Zaw เมื่อตุลาคมที่ผ่านมาให้ตั้งกระบวนการตัดสินสำหรับรางวัลสันติภาพฟีฟ่า
ดิอีโคโนมิคไทม์สชี้ว่า อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานโดยตรงที่ชี้ว่า Zaw Zaw มีอิทธิพลต่อการตัดสินมอบรางวัลที่ทรงเกียรตินี้ให้แก่ โดนัลด์ ทรัมป์
อ้างอิงจากเดอะการ์เดียน คณะกรรมการความรับผิดชอบทางสังคมที่อยู่ในฟีฟ่าจะเป็นผู้รับผิดชอบการคัดเลือกผ่านกระบวนการและตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะ
ประธานฟีฟ่าได้ประกาศในวันศุกร์ว่า “นี่เป็นรางวัลของคุณ นี่เป็นรางวัลสันติภาพของคุณ” ขณะที่ทรัมป์ก้าวขึ้นมาบนเวทีเพื่อรับรางวัลโดยเขาประกาศว่า นี่เป็นหนึ่งในเกียรติยศสูงสุดของเขาทีเดียวก่อนที่จะออกมาอ้างเครดิตสร้างสันติภาพยุติสงครามการสู้รบระหว่างอินเดีย-ปากีสถาน และช่วยเหลือชีวิตคนหลายล้านในคองโกและที่อื่นๆทั่วโลกรวมความขัดแย้งไทย-กัมพูชา และสร้างสันติภาพในกาซาด้วยข้อตกลงหยุดยิง 20 ข้อของทำเนียบขาว เป็นต้น