'รัสเซีย-อินเดีย' ประกาศขยายความร่วมมือด้านการค้า-ป้องกันประเทศ 'ปูติน' ลั่นพร้อมส่งเชื้อเพลิงป้อนนิวเดลีอย่างต่อเนื่อง

ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ได้เสนอที่จะจัดส่งเชื้อเพลิงให้แก่อินเดียอย่างต่อเนื่องในวันศุกร์ (5 ธ.ค.) ซึ่งฝ่ายอินเดียยังคงตอบสนองอย่างระมัดระวัง แม้ว่า ปูติน และนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี จะตกลงขยายความร่วมมือด้านการค้าและการป้องกันประเทศที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีสายสัมพันธ์กันมายาวนานหลายทศวรรษก็ตาม
อินเดียซึ่งเป็นผู้ซื้ออาวุธและน้ำมันทางทะเลจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้ปูพรมแดงต้อนรับ ปูติน ระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้นำหมีขาวมาเยือนนิวเดลีนับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนในปี 2022
อย่างไรก็ตาม นิวเดลีก็อยู่ระหว่างเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ เพื่อขอลดภาษีศุลกากรลงโทษที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กำหนดไว้สำหรับสินค้าอินเดีย สืบเนื่องจากการที่อินเดียยังคงซื้อน้ำมันรัสเซีย
คาดว่าการนำเข้าพลังงานของอินเดียจะลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปีในเดือนนี้ หลังเผชิญผลกระทบจากมาตรการภาษีและคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
ริค สวิตเซอร์ รองผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ยังมีกำหนดเดินทางเยือนอินเดียในวันจันทร์ (8 ธ.ค.) ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ 2 คนวานนี้ (5)
รัสเซียแสดงความจำนงที่จะนำเข้าสินค้าจากอินเดียเพิ่มขึ้น เพื่อพยายามขยายมูลค่าการค้าให้ถึง 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030
ปูติน กล่าวว่า มอสโกพร้อมจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าจะมี "การจัดหาเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง" ให้แก่อินเดีย หลังจากที่เขาได้ออกมาตั้งคำถามเมื่อวันพฤหัสบดี (4) ถึงแรงกดดันของสหรัฐฯ ที่มีต่ออินเดียในการลดการซื้อน้ำมันจากรัสเซียว่า เป็นเรื่องที่ชอบธรรมหรือไม่
อย่างไรก็ตาม อินเดียดูเหมือนจะยังคงตอบสนองแบบระมัดระวังต่อข้อเสนอนี้
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับอนาคตของการค้าพลังงานระหว่าง 2 ประเทศ วิกรม มิสรี รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินเดียกล่าวว่า บริษัทพลังงานของอินเดียจะตัดสินใจโดยพิจารณาจาก "พลวัตของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป" และ "ปัญหาเชิงพาณิชย์ที่เผชิญขณะจัดหา" ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรและราคา
มิสรี กล่าวในการแถลงข่าวว่า ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างอินเดียและรัสเซียจะยังคงดำเนินต่อไปภายใต้กรอบการทำงานนี้
เพื่อย้ำเตือนถึงข้อควรระวัง รัฐวิสาหกิจน้ำมัน Indian Oil Corp และ Bharat Petroleum Corp ได้สั่งซื้อน้ำมันรัสเซียจากซัพพลายเออร์ที่ไม่ถูกคว่ำบาตรในเดือน ม.ค. เนื่องจากส่วนลดที่เพิ่มขึ้น ตามรายงานของรอยเตอร์
โมดี เอ่ยถึงความร่วมมืออันยั่งยืนระหว่างอินเดียกับรัสเซียว่าเป็นเสมือน “ดาวนำทาง” โดยกล่าวว่า “บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน และความไว้วางใจอย่างลึกซึ้ง ความสัมพันธ์เหล่านี้จึงยืนหยัดผ่านกาลเวลามาโดยตลอด”
“...เราได้ตกลงกันในโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจสำหรับระยะเวลาจนถึงปี 2030 ซึ่งจะช่วยให้การค้าและการลงทุนของเรามีความหลากหลาย สมดุล และยั่งยืนมากขึ้น” โมดี กล่าวกับผู้สื่อข่าว โดยมี ปูติน อยู่เคียงข้าง
โมดี ซึ่งโอบกอด ปูติน อย่างอบอุ่นที่ลานจอดเครื่องบินเมื่อเดินทางมาถึงในวันพฤหัสบดี (4) ยังย้ำถึงการสนับสนุนของอินเดียต่อการแก้ไขสงครามในยูเครนอย่างสันติ
คำแถลงร่วมที่ออกภายหลังการประชุมสุดยอดระบุว่า "ผู้นำทั้งสองย้ำว่าในสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อน ตึงเครียด และไม่แน่นอนในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอินเดียยังคงสามารถต้านทานแรงกดดันจากภายนอกได้"
ที่มา: รอยเตอร์