สหรัฐฯ เลิกแนะนำฉีดวัคซีนป้องกัน 'ไวรัสตับอักเสบบี' ในทารกแรกเกิด แพทย์เตือนเสี่ยงทำอัตราการป่วยพุ่งสูง

ที่ปรึกษาด้านวัคซีนของสหรัฐฯ ได้ยกเลิกคำแนะนำให้ทารกแรกเกิดชาวอเมริกันทุกคนควรได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B) ซึ่งถือเป็นชัยชนะเชิงนโยบายครั้งสำคัญของโรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าจะเป็นการทำลายความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขที่สั่งสมมาหลายทศวรรษ
คณะกรรมการแนะนำให้ฉีดวัคซีนเฉพาะทารกที่เกิดกับมารดาที่ตรวจพบเชื้อไวรัสเป็นบวก หรือไม่ทราบสถานะการติดเชื้อ แทนที่คำแนะนำสากลในปี 1991 ที่มุ่งปกป้องเด็กทุกคนจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
สำหรับเด็กส่วนใหญ่ที่มารดาตรวจพบเชื้อไวรัสเป็นลบ คณะกรรมการระบุว่า ผู้ปกครองควรปรึกษากับผู้ให้บริการด้านสุขภาพว่าควรเริ่มฉีดวัคซีนชุด 3 เข็มหรือไม่และเมื่อใด และแนะนำให้ฉีดเข็มแรกไม่เร็วกว่าอายุ 2 เดือน
ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและกลุ่มแพทย์ รวมถึงสมาคมแพทย์อเมริกัน ออกมาประณามการเคลื่อนไหวดังกล่าว โดยกล่าวว่าการตัดสินใจเช่นนี้สร้างอุปสรรคต่อวัคซีน และขัดแย้งกับหลักฐานด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีมานานหลายทศวรรษ
อัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งอาจนำไปสู่โรคตับร้ายแรง ลดลงเกือบ 90% ในสหรัฐอเมริกา จาก 9.6 ต่อ 100,000 คน ก่อนที่การฉีดวัคซีนจะแพร่หลาย เหลือเพียงประมาณ 1 ต่อ 100,000 คน ในปี 2018
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) ซึ่งปัจจุบันบริหารงานโดย จิม โอนีล รักษาการผู้อำนวยการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก เคนเนดี และไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ จะใช้คำแนะนำของคณะกรรมการเพื่อนำไปกำหนดแนวทางด้านสาธารณสุขของสหรัฐฯ
คำแนะนำเหล่านี้มีผลต่อความคุ้มครองประกันสุขภาพของสหรัฐฯ และมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือแพทย์ที่กำลังเลือกวัคซีนที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย ด้านสมาคมบริษัทประกันภัยระบุว่าจะยังคงให้ความคุ้มครองครอบคลุมการฉีดวัคซีนต่อไป
“วัคซีนนี้มีความปลอดภัยอย่างเหลือเชื่อ และมีผลในเชิงบวกต่อระบบสาธารณสุขมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่เริ่มมีการฉีด การยกเลิกความริเริ่มในการปกป้องเด็กทุกคนจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีทั่วประเทศอย่างแน่นอน” ดร.ริชาร์ด รัปป์ ศาสตราจารย์ด้านกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทกซัสสาขาการแพทย์ กล่าว
ด้านสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (American Academy of Pediatrics) ระบุว่า ยังคงสนับสนุนการฉีดวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด
โรคตับอักเสบบีส่วนใหญ่แพร่กระจายผ่านทางเลือด น้ำอสุจิ หรือของเหลวในร่างกายบางชนิด และสามารถแพร่กระจายได้โดยการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ เช่น ผู้ดูแลหรือเพื่อน
ที่มา: รอยเตอร์