ตำรวจฮ่องกงรวบหนุ่ม 'ถ่ายเซลฟี-ชูสองนิ้ว' กับอาคารที่ถูกไฟไหม้แถม 'บูลลี่เหยื่อ' เสี่ยงนอนคุก 7 ปี

ยูทูปเบอร์ชาวจีนวัย 26 ปี ถูกตำรวจฮ่องกงจับกุมในข้อหาต้องสงสัย "กระทำการโดยมีเจตนาปลุกปั่น" หลังมีการถ่ายคลิปวิดีโอเซลฟีกับหมู่อาคารสูงที่เกิดไฟไหม้ในฮ่องกงเมื่อวันที่ 26 พ.ย. และใช้คำพูดดูหมิ่นเหยื่อ
หนังสือพิมพ์โกลบอลไทมส์รายงานว่า ชายที่ชื่อว่า เคนนี (Kenny) และเป็นเจ้าของช่องยูทูปชื่อ "Kowloon King" ได้โพสต์วิดีโอแสดงความคิดเห็น "ด้วยความเกลียดชังและไร้มนุษยธรรม" เกี่ยวกับเหยื่อเพลิงไหม้ที่เขต Taipo ยกตัวอย่างเช่น การที่เขาพูดว่าไฟไหม้ครั้งนี้คือ "การแก้แค้น" และเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย "ไม่สมควรได้รับความเห็นอกเห็นใจ"
ยอดผู้เสียชีวิตจากเพลิงไหม้ครั้งนี้อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 159 ราย
ตามรายงานของสื่อจีน เคนนี เคยแสดงพฤติกรรมที่น่ารังเกียจอื่นๆ ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่น ขโมยแมวจรจัดจากวัด และขโมยอาหารจากผู้คน เป็นต้น
ทั้งนี้ ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นสมาชิกกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า "White Card Alliance" ซึ่งตามรายงานของ Dim Sum Daily ระบุว่า ประกอบด้วยบุคคลที่ "มองว่าการแหกกฎเกณฑ์เป็นสิ่งดีงาม และการละเมิดกฎเกณฑ์เป็นทรัพย์สินของแบรนด์"
หากศาลตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจถูกลงโทษจำคุกสูงสุดถึง 7 ปี
ที่มา: mothership.sg