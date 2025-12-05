ยุติธรรมไหม! ผู้โดยสาร 'สิงคโปร์แอร์ไลน์ส' โพสต์ TikTok โวยหมดโอกาสเลือกอาหารที่ชอบเพราะ 'นั่งท้ายลำ'

เกิดกรณีดราม่าในโลกออนไลน์ เมื่อผู้โดยสารบนเที่ยวบิน 13 ชั่วโมงของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SIA) จากกรุงลอนดอน ออกมาโพสต์ TikTok แสดงความรู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้มีโอกาสเลือกอาหารที่ตนเองชื่นชอบ เนื่องจากนั่งอยู่แถวที่ 2 จากท้ายสุด พร้อมเสริมว่าผู้โดยสารคนอื่นๆ ในแถวสุดท้ายก็หมดสิทธิเลือกอาหารเช่นเดียวกัน
ผู้โดยสารที่ใช้ชื่อ @hanxooy บน TikTok ได้แชร์ประสบการณ์ของเขาเมื่อวันที่ 19 พ.ย. หัวข้อ “ประสบการณ์แย่ๆ บนเที่ยวบินระยะไกล”
เจ้าของโพสต์เล่าถึง "ประสบการณ์อันน่าเศร้า" บนเที่ยวบิน 13 ชั่วโมงจากลอนดอนไปยังสิงคโปร์ ซึ่งแม้เขาจะย้ำว่าไม่มีปัญหาใดๆ กับการบริการของสายการบิน แต่เขาไม่พอใจกับอาหารบนเครื่องที่ได้รับ
ผู้โดยสารคนนี้อธิบายว่า เขาได้ตรวจสอบเมนูบนเครื่องล่วงหน้าแล้ว และตัดสินใจเลือกเมนูไก่
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเขานั่งอยู่แถวที่ 2 จากท้ายสุด จึงกลายเป็นหนึ่งในผู้โดยสารกลุ่มท้ายๆ ที่ได้รับบริการ
เมื่อรถเข็นอาหารมาถึง เมนูไก่ก็ไม่มีให้เลือกอีกต่อไป
เจ้าของโพสต์แสดงความหงุดหงิด โดยอ้างว่าสายการบิน"มีเวลาเตรียมตัวมากมาย" เนื่องจากรู้แน่ชัดว่าจะมีผู้โดยสารกี่คนบนเที่ยวบิน
แม้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะได้รับอาหารเช่นกัน แต่มันก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่เขาต้องการ เขายังบอกด้วยว่าตนไม่สามารถกินปลาราดซอสฮอร์สแรดิชเป็นอาหารเช้าได้ และยังเกิดอาการปวดท้องตลอดเที่ยวบินอีกด้วย
เจ้าของโพสต์สรุปโพสต์ของเขาว่า "ในฐานะผู้โดยสารคนหนึ่งที่นั่งแถวท้ายสุด ผมรู้สึกผิดหวังที่เราเสียเปรียบ"
โฆษกของ SIA ได้ชี้แจงกับ Must Share News โดยกล่าวขอโทษผู้โดยสารที่ไม่ได้รับอาหารจานหลักที่เขาต้องการ
ผู้แทนสายการบินอธิบายว่า จำนวนตัวเลือกอาหารที่โหลดบนเที่ยวบินนั้นจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น
- ประวัติความต้องการในอดีต
- โปรไฟล์เส้นทาง
- ข้อควรพิจารณาในการดำเนินงาน
แม้ว่า SIA จะพยายามคาดการณ์ความต้องการอย่างแม่นยำ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม แต่ “ตัวเลือกอาหารบางรายการอาจไม่มีให้บริการในบางครั้ง”
ที่มา: Must Share News