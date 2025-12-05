สภาคองเกรสสหรัฐฯเปิดภาพใหม่ “วิลล่าเอปสตีน” บนเกาะสวาทหาดสวรรค์ส่วนตัว ใช้เป็นรังรักเก็บเหยื่อเด็กต่ำกว่าบรรลุนิติภาวะ

เอเจนซีส์ - คณะกรรมาธิการตรวจสอบสายพรรคเดโมแครตล่าสุดเปิดเผยภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนของวิลล่าบนเกาะส่วนตัวหนึ่งในหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา (US Virgin Island) ของอดีตมหาเศรษฐีวอลสตรีทละเมิดทางเพศเด็ก เจฟฟรีย์ เอปสตีน ที่มีการนำเด็กต่ำกว่าอายุนิติภาวะมาบนเกาะที่ถูกใช้เป็นรังรัก
ยูเอสเอทูเดย์ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(3 ธ.ค)ว่า คณะกรรมาธิการด้านกำกับและความรับผิดชอบประจำสภาล่างสหรัฐฯ ( the House Oversight and Accountability Committee) จากพรรคเดโมแครตกดดันกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ DOJ ให้เปิดเผยแฟ้มลับเอปสตีน(Epstein Files) ทั้งหมดต่อสาธารณะ และในวันพุธ(3)ได้เปิดเผยภาพวิลล่าบนเกาะส่วนตัวคือ เกาะลิเติลเซนต์เจมส์ (Little St James Island)ที่ซื้อไว้โโยอดีตมหาเศรษฐีวอลสตรีทละเมิดทางเพศเด็ก เจฟฟรีย์ เอปสตีน ที่เชื่อว่ามีการนำเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปีมาที่นี่
หนังสือพิมพ์สหรัฐฯรายงานว่า DOJ มีเวลาแค่วันที่ 19 ธ.ค ในการเปิดเผยเอกสารแฟ้มลับเอปสตีนหลังกฎหมายผ่านสภาคองเกรสสหรัฐฯและประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามเมื่อพฤศจิกายนล่าสุด
เอกสารดังกล่าวมาจากคดีทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับ เจพีมอร์แกน ธนาคารดอยช์แบงก์ และหมู่เกาะเวอร์จินไอร์แลนด์ของสหรัฐฯ
ส.ส รัฐแคลิฟอร์เนียแกนนำจากพรรคเดโมแครต โรเบิร์ต การ์เซีย (Rep. Robert Garcia)ซึ่งนั่งอยู่ในคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวได้ออกแถลงการณ์มีใจความว่า “พวกเราจะยังคงเปิดเผยเอกสารและไฟล์ที่พวกเราได้รับ”
และเสริมว่า “บรรดาเหยื่อที่ยังคงมีชีวิตสมควรได้รับความยุติธรรมและความจริง พวกเราต้องการให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯเปิดเผยเอกสารทั้งหมดเดี๋ยวนี้”
สื่อสหรัฐฯชี้ว่า ภาพใหม่และวิดีโอคลิปแสดงให้เห็นถึงวิลล่าหรูของเอปสตีน รวมห้องนอนหลายห้อง โทรศัพท์ และห้องที่ดูเหมือนเป็นออฟฟิศหรือห้องสมุด และกระดานดำที่มีคำว่า “fin”, “intellectual”, “deception” และ “power” เขียนทิ้งไว้
นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายไม่กี่ภาพแสดงห้องที่มีเก้าอี้หมอฟันและหน้ากากแขวนบนกำแพง โดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สเคยรายงานว่า แฟนสาวคนสุดท้ายของเอปสตีนที่เป็นทันตแพทย์ที่ใช้ออฟฟิศร่วมกับหนึ่งในบริษัทบังหน้าของเขา(shell company)
ภาพถ่ายและคลิปที่เผยแพร่วานนี้(3)มาจากเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา ได้ถ่ายไว้ในปี 2020 หลังการเสียชีวิตในเรือนจำของอดีตมหาเศรษฐีวอลสตรีทผู้อื้อฉาว
ทั้งนี้พบว่าเขาเป็นเจ้าของ 2 เกาะเล็กๆของหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา ที่มีการเรียกว่าเป็น “เกาะของพวกไคร่เด็ก” ที่พบว่าเอปสตีนได้ล่อลวงหญิงสาวและเด็กวัยรุ่นร่วมหลายสิบคนมาที่เกาะลิเติลเซนต์เจมส์ (Little St James Island)และถูกกักขังเพื่อทำการลวนลาม ข่มขืน
เขาเสียชีวิตจากการฆ่าตัวจายในเรือนจำนิวยอร์กระหว่างรอไต่สวนเมื่อปี 2019