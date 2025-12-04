โดนแล้ว! ครอบครัวเหยื่อโคลัมเบียฟ้องสิทธิมนุษยชน IACHR หลัง "บอสใหญ่เพนตากอน" รับ “ดูไลฟสด” รอบแรกโจมตีเรือสปีดโบ๊ท 11 คนบนเรือขนยากลางแคริบเบียน โบ้ย "ผบ.หน่วยซีล" ตักสินใจยิงซ้ำจมเรือ

เอพี/เอเจนซีส์ – เพนตากอนมีรายงานรู้ว่ามีคนรอดหลังโจมตีครั้งแรกกลางทะเลแคริบเบียนแหล่งข่าวเปิดมีคนปีนกลับเข้าเรือ แต่กองกำลังสหรัฐฯยังยิงต่อรอบ 2 สังหารหมด รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ ยอมรับดูไลฟสดปฎิบัติการทหารรอบแรกจริงแต่อ้างไม่เห็นคนรอบชีวิต ทั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์และรมว.กลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ รีบถอยฉากอ้างไม่เกี่ยวเปิดชื่อมือคุมปฎิบัติการ พลเรือเอก แฟรงก์ “มิตช์” แบรดลีย์ (Adm. Frank “Mitch” Bradley) ส่วนครอบครัวเหยื่อชาวโคลัมโบฟ้องดำเนินคดีผู้นำกลาโหมสหรัฐฯ
เอพีรายงานวานนี้(3 ธ.ค)ว่า อ้างอิงจากแหล่งข่าวใกล้ชิด 2 คน เปิดเผยชื่อให้ข้อมูลว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯรู้ว่ามีคนรอดชีวิตบนเรือลักลอบขนยาเสพติดกลางทะเลแคริบเบียนในการโจมตีครั้งแรกเมื่อกันยายน แต่กองทัพสหรัฐฯยังคงเดินหน้าโจมตีเรือสปีดโบทต่อหลังจากนี้
เอพีชี้ว่า แหล่งข่าวเปิดเผยในวันพุธ(3)อ้างว่า เหตุผลของการโจมตีซ้ำเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากต้องการจมเรือสปีดโบ้ท โดยรัฐบาลประธานาธิบดีสหรัฐฯโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงในเวลานั้นว่าคนทั้งหมด 11 คนบนเรือขนยาเสพติดเสียชีวิต
อ้างอิงจากบีบีซีของอังกฤษรายงานวันเดียวกัน(3) รัฐมนตรีกระทรวงการสงครามสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ (Pete Hegseth) ออกมาเปิดเผยกับนักข่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีสหรัฐฯวันอังคาร(3)ที่มีทรัมป์เข้าร่วมว่า เขาไม่เห็นด้วยตาของตัวเองสำหรับคนบนเรือที่รอดชีวิตก่อนที่จะมีการโจมตีครั้งที่ 2 เกิดขึ้น
ทั้งนี้เฮกเซธยอมรับว่า ตัวเองเฝ้ามอนิเตอร์ปฎิบัติการโจมตีแบบเรียลไทม์ไลฟสดสำหรับการโจมตีเรือครั้งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ก.ย แต่อ้างว่าไม่ได้เห็นการโจมตีระลอก 2 เพราะต้องรีบไปเข้าประชุมอื่น
CNN ของสหรัฐฯรายงานว่า ดูเหมือนทั้งผู้นำสหรัฐฯและรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯต่างพยายามตีตัวออกห่างจากปฎิบัติการโจมตีรอบ 2 ต่อเรือสปีดโบ๊ท และได้เปิดเผยชื่อผู้บัญชาปฎิบัติการจากหน่วยซีล พลเรือเอก แฟรงก์ “มิตช์” แบรดลีย์ (Adm. Frank “Mitch” Bradley) ที่ในวันนี้(4)ต้องเดินทางมาสภาคองเกรสสหรัฐฯเพื่อขึ้นให้การต่อปฎิบัติการจมเรือขนยาเสพติดในกันยายน และปฎิบัติการโจมตีเรือยาเสพติดอื่นรวม 20 ลำสังหารไป 83 คน
CBS News ของสหรัฐฯรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวว่า มีรายงานพบว่ามีคนบทเรือ 2 คนจากทั้งหมด 11 คนที่รอดชีวิตมาได้หลังเรือโดนยิงครั้งแรกได้พยายามปีนกลับขึ้นเรือก่อนที่เรือดังกล่าวจะโดนยิงซ้ำสอง
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า คนบนเรือที่รอดชีวิตพยายามที่จะเก็บรวบรวมยาเสพติดบางส่วนบนเรือให้ปลอดภัย และคนเหล่านั้นดูเหมือนกับสื่อสารกับคนอื่นในเวลานั้น ดูเหมือนมีเรืออื่นๆอยู่ใกล้ที่สามารถช่วยคนเหล่านั้นได้
อย่างไรก็ตาม ครอบครัวของ อาลีฮานโดร การ์รันซา เมดินา (Alejandro Carranza Medina) หนึ่งในผู้เสียชีวิตบนเรือเป็นชาวโคลัมเบียได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีต่อสหรัฐฯในเรื่องนี้ที่อ้างว่า ผู้ตายเป็นชาวประมง
คำฟ้องที่ดำเนินการโดยทนายความชื่อดังถูกส่งไปยังคณะกรรมการร่วมอเมริกาด้านสิทธิมนุษยชน IACHR และถือเป็นคดีแรกในการโจมตีต่อเรือลักลอบขนยาเสพติด
ทั้งนี้ IACHR เป็นส่วนหนึ่งขององค์การนานารัฐอเมริกา( Organization of American States )ที่ก่อนตั้งเพื่อปกป้องและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในโลกซีกตะวันตกและมีสหรัฐฯเข้าร่วม
El Pais ของสเปนรายงานว่า คำฟ้องนี้มีเป้าหมายไปโดยตรงที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ โดยชี้ว่าเป็นคนสั่งการโจมตี และได้ไฟเขียวจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ