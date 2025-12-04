ทำชาวบ้านเดือดร้อน! เที่ยวบินไปจีนหันหัวกลับญี่ปุ่น เหตุผู้โดยสารทะเลาะแอร์ฯ โมโห 'ไม่ได้นั่งข้างแฟน'

เที่ยวบินของสายการบินสปริงแอร์ไลน์ส (Spring Airlines) ซึ่งมุ่งหน้าไปยังนครเซี่ยงไฮ้ของจีน จำเป็นต้องหันหัวกลับโตเกียวเป็นการฉุกเฉิน หลังผู้โดยสารชายคนหนึ่งทะเลาะกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเรื่องขอเปลี่ยนที่นั่ง
รายงานระบุว่า เที่ยวบิน IJ005 ออกเดินทางจากโตเกียวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. เวลา 19.43 น. ตามเวลาท้องถิ่น แต่กัปตันตัดสินใจนำเครื่องวกกลับหลังออกเดินทางไปได้ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที และเครื่องบินได้กลับมาลงจอดที่สนามบินนาริตะในเวลาประมาณ 22.40 น.
หลังจากขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารชายคนหนึ่งได้ขอให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินช่วยย้ายที่นั่งให้เขาไปนั่งข้างๆ แฟนสาว ทว่าพนักงานปฏิเสธ จนเกิดการโต้เถียงกันขึ้น
ผู้โดยสารคนหนึ่งบนเที่ยวบินนี้เล่าว่า ชายคนดังกล่าวและพนักงานต้อนรับยังคงทะเลาะกันต่อเนื่อง นานเกือบ 2 ชั่วโมงหลังจากเครื่องขึ้น
ในที่สุดพนักงานต้อนรับจึงตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจ และเครื่องบินลำนี้ได้วกกลับไปลงจอดฉุกเฉินที่กรุงโตเกียว
หลังจากเครื่องบินลงจอดแล้ว ผู้โดยสารชายคนดังกล่าวถูกตำรวจควบคุมตัวไป ส่วนผู้โดยสารคนอื่นๆ ที่พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยก็ได้รับเงินชดเชยคนละ 10,000 เยน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสายการบินไม่ได้จัดที่พักให้ระหว่างที่รอเที่ยวบินใหม่ ผู้โดยสารจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องนั่งรอที่เก้าอี้ในสนามบิน
ที่มา: must share news