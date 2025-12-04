ฮ่องกงสั่งรื้อ 'ตาข่ายนั่งร้าน' ออกจากอาคารกว่า 200 แห่งทั่วเกาะ ยอดเหยื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่พุ่ง 159 ศพ

เจ้าหน้าที่ฮ่องกงมีคำสั่งรื้อถอนตาข่ายนั่งร้านออกจากอาคารที่กำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงก่อสร้างภายในวันเสาร์นี้ (6 ธ.ค.) ขณะที่การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้กลุ่มอาคารที่พักอาศัยครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ
ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้กลุ่มอาคาร Wang Fuk Court เมื่อวันพุธที่แล้ว (26 พ.ย.) เพิ่มเป็นอย่างน้อย159 ราย โดยยังคงมีผู้สูญหายอีก 31 ราย
เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่า ตาข่ายป้องกันที่ใช้ห่อรอบอาคารซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงครั้งใหญ่ ไม่ได้มาตรฐานการทนไฟ
เบอร์นาเดตต์ ลินน์ ฮอน-โฮ รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาฮ่องกง กล่าวว่าจะมีการกำหนดแนวทางใหม่สำหรับการทดสอบวัสดุที่ใช้ทำนั่งร้านภายในสัปดาห์หน้า
ขณะนี้มีอาคารที่พักอาศัยส่วนบุคคลประมาณ 200 แห่ง และอาคารสาธารณะ 10 แห่ง ที่กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงในฮ่องกง
เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์ (SCMP) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในฮ่องกง ระบุว่า มีอาคารประมาณ 300 แห่งที่จะได้รับผลกระทบจากคำสั่งรื้อถอนตาข่าย
“ดิฉันขอรับรองต่อสาธารณชนว่า เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อเอาผิดกับผู้รับเหมาที่ใช้ตาข่ายนั่งร้านที่ไม่ได้มาตรฐาน” ลินน์ กล่าว
เธอกล่าวเสริมว่า ได้มีการเก็บตัวอย่างตาข่ายไปทดสอบแล้ว
เจ้าหน้าที่ระบุว่า กรณีของกลุ่มอาคาร Wang Fuk Court เปลวไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปบนตาข่ายป้องกันและวัสดุไวไฟอื่นๆ ที่อยู่ภายนอกกลุ่มอาคาร
ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาในข้อหาฆ่าคนโดยไม่เจตนาอย่างน้อย 15 ราย ขณะที่การสืบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ยังคงดำเนินต่อไป
ที่มา: BBC