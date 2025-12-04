หนักกว่าแถวนี้อีก!ข้าราชการคูเวตถูกจับได้ นั่งๆนอนๆไม่ทำงาน10ปีกินเงินฟรีๆ10ล้าน

หนึ่งในบทลงโทษหนักหน่วงที่สุดในช่วงไม่กี่ที่ผ่านมา สำหรับคดีฉ้อโกงเงินเดือนหลวงในคูเวต ศาลแห่งหนึ่งสั่งจำคุกข้าราชการรายหนึ่งเป็นเวลา 5 ปีและให้ชดใช้เงิน 1,016,000 ดอลลาร์(ราว 32 ล้านบาท) สำหรับการรับเงินเดือนจากภาครัฐติดต่อกันนานกว่า 1 ทวรรษ ทั้งที่ไม่เคยมาทำงานเลยในช่วงเวลาดังกล่าว
ในเอกสารของศาล ระบุว่าข้าราชการรายดังกล่าว ซึ่งสื่อมวลชนคูเวตไม่เปิดเผยชื่อ ทำงานในกรมบริการพลเรือน แต่ไม่เคยทำงานเลย แม้ได้รับเงินเดือนมาโดยตลอดในช่วง 10 ปีหลังสุด เขาหายหน้าไปจากที่ทำงานและไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ใดๆ แต่ยังคงมีการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคารของเขาในทุกเดือน อย่างไรก็ตามหลังจากตรวจพบความผิดปกติ เจ้าหน้าที่ได้เปิดสืบสวนคดีอาญากับเขา ตามข้อกล่าวหาการได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายและยักยอกทรัพย์สินของรัฐ
แม้ข้าราชการรายนี้เคยได้รับการชำระคดีจากศาลกฎหมายอื่น 2 แห่ง แต่ท้ายที่สุดแล้ว ศาลฎีกาพิพากษากลับคำตัดสินดังกล่าว โดยชี้ว่ามีหลักฐานที่ชายรายดังกล่าวปฏิเสธไม่ได้ โดยนอกเหนือจากจำคุก 5 ปีแล้ว เขายังถูกสั่งให้คืนเงินเดือนสะสมทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 339,000 ดอลลาร์(ราว 10 ล้านบาท) เช่นเดียวกับจ่ายค่าปรับอีก 2 เท่า สำหรับบทลงโทษครั้งนี้
ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Al Qabas Arabic สื่อมวลชนท้องถิ่น ระบุว่าคำตัดสินดังกล่าวถือเป็นคำพิพากษาที่หนักหน่วงที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และมีขึ้นท่ามกลางความพยายามอันเข้มข้นของคูเวต ในการจัดการกับการฉ้อโกงเงินเดือนและการทุจริตในการบริหารงาน
ทั้งนี้คดีที่เกิดขึ้นในคูเวตนี้ ไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างที่คุณคิด ก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์ครูอิตาลีรายหนึ่งลาป่วยต่อเนื่องเป็นเวลา 16 ปี เช่นเดียวกับผู้หญิงชาวฝรั่งเศสที่ถูกฟ้องร้องโดยบริษัทของเธอเอง โทษฐานที่ไม่ทำงานอะไรเลยเป็นเวลากว่า 20 ปี
(ที่มา:ออดดิตีเซ็นทรัล)