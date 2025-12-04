เคยไปแล้วไม่ใช่หรือ!ว่าที่ผอ.ใหม่นาซา ตั้งเป้าเอาชนะจีนในการกลับไปเหยียบดวงจันทร์

จาเรด ไอแซคแมน มหาเศรษฐีจากสายธุรกิจอวกาศ บุคคลที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เสนอชื่อให้ก้าวมาเป็นผู้อำนวยการองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติอเมริกา(นาซา) อวดอ้างในวันพุธ(3ธ.ค.) ว่าเขามีแผนส่งมนุษย์อวกาศสหรัฐฯกลับไปยังดวงจันทร์ ก่อนหน้าจีน และหาทางวาดภาพตนเองว่าเป็นอิสระจาก อีลอน มัสก์ ซีอีโอของสเปซเอ็กซ์ ระหว่างเข้าให้ปากคำกับวุฒิสภาเป็นครั้งที่ 2 ในกระบวนการรับรองตำแหน่ง
ไอแซคแมน เจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซ ซึ่งเคยบินสู่วงโคจรมาแล้ว 2 รอบ ในภารกิจมนุษย์อวกาศเอกชนล้วน ในฐานะลูกค้าและผู้ร่วมงานกับสเปซเอ็กซ์ บอกกับบรรดาสมาชิกวุฒิสภา ว่าการล้าหลังจีนในการแข่งขันเพื่อไปถึงดวงจันทร์ อาจกลายเป็นตัวเปลี่ยนสมดุลอำนาจบนโลก
"ครั้งสุดท้ายที่ผมนั่งต่อหน้าพวกคุณ ผมแนะนำตนเอง คุณสมบัติ นำเสนอความท้าทายและโอกาสต่างๆนานาที่รออยู่เบื้องหลัง" ไอแซคแมนกล่าว "คราวนี้ ผมอยู่ที่นี่ ด้วยสารแห่งความเร่งด่วน"
ทรัมป์ เสนอชื่อ ไอแซคแมน ให้ทำหน้าที่ผู้นำหน่วยงานอวกาศของสหรัฐฯแห่งนี้ในเดือนธันวาคม 2024 แต่ถอนชื่อเขาออกไปในเดือนพฤษภาคม 2025 หลังจากเกิดศึกวิวาทระหว่างประธานาธิบดีจากรีพับลิกันกับมัสก์ จนต้องแต่งตั้ง ฌอน ดัฟฟี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ ให้ทำหน้าที่ผู้บริหารชั่วคราวของนาซา ในเดือนกรฏาคม
สมาชิกวุฒิสภาจากเดโมแครต มีความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่ไอแซคแมนมีความใกล้ชิดกับมัสก์ ผู้ซึ่งบริษัทของเขามีสัญญากับนาซามูลค่ากว่า 15,000 ล้านดอลลาร์ และอาจได้ประโยชน์จากนโยบายบางอย่างที่ไอแซคแมนสนับสนุน
มัสก์ สนับสนุนการเสนอชื่อ ไอแซคแมน ครั้งที่ ทรัมป์ ได้รับเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2024 มัสก์หวังยกเครื่องโครงการอวกาศของสหรัฐฯด้วยมุ่งเน้นไปยังดาวอังคารมากยิ่งขึ้น ครั้งที่เขาเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดของทรัมป์
ไอแซคแมน ปฏิเสธความเชื่อที่ว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกับมัสก์ ซึ่งจะทำให้บทบาทของเขาอาจก่อผลประโยชน์ทับซ้อน เขาชี้แจงว่าที่ได้มีโอกาสขึ้นบินสู่อากาศกับสเปซเอ็กซ์ 2 รอบ เป็นเพราะสเปซเอ็กซ์เป็นเพียงบริษัทเดียวที่มีศักยภาพส่งมนุษย์อวกาศขึ้นสู่วงโคจร
ทรัมป์ เสนอชื่อ ไอแซคแมน อีกรอบ ในเดือนพศจิกายน หรือราว 2 สัปดาห์ หลังจาก ดัฟฟี เผยว่าเขาได้เชิญบริษัทอื่นๆเข้ามาแข่งขันกับสเปซเอ็กซ์ ในสัญญาลงจอดบนดวงจันทร์ครั้งใหญ่ของทางนาซา ความเคลื่อนไหวอันนำไปสู่การโต้เถียงต่อหน้าสาธารณะระหว่าง ดัฟฟี กับ มัสก์ ว่าใครกันแน่ที่ควรเป็นผู้นำของหน่วยงานอวกาศแห่งนี้
เทด ครูซ วุฒิสมาชิกจากรีพับลิกัน ประธานคณะกรรมาธิการพาณิชย์ของวุฒิสภา ซึ่งกำกับดูแลนาซา ขอคำรับประกันจาก ไอแซคแมน ว่าเขาจะให้ความสำคัญกับการส่งมนุษย์อวกาศกลับไปยังดวงจันทร์ ภายใต้โครงการอาร์เตมิสของหน่วยงานอวกาศแห่งนี้ ความพยายามมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่มีบรรดาบริษัทเอกชนเข้ามาร่วมด้วย และมียานอวกาศที่ออกแบบมาเพื่อลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์ของสเปซเอ็กซ์เป็นแก่นกลาง
ไอแซคแมน เน้นย้ำคำพูดของเขาที่เคยกล่าวไว้เมื่อเดือนเมษายน ว่านาซาสามารถให้ความสำคัญกับดวงจันทร์และดาวอังคารไปพร้อมๆกัน และตอกย้ำหนักแน่นกว่าเดิมเกี่ยวกับการกลับสู่ดวงจันทร์อย่างรวดเร็ว และวางรากฐานการปรากฏตัวในระยะยาว อันเป็นเป้าหมายของโครงการอาร์เตมิส ตามหลังภารกิจอพอลโลช่วงสั้นๆ ระหว่างทศวรรษที่ 1960 ถึง 1970
(ที่มา:รอยเตอร์)