นั่งไม่ติด!คองเกรสสหรัฐฯหาทางสกัดสงคราม หลังทรัมป์ประกาศจะยกทัพบุกเวเนฯเร็ววันนี้

กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาจากทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน ยื่นญัตติหนึ่งในวันพุธ(3ธ.ค.) ที่จะขัดขวางกองทัพสหรัฐฯเปิดปฏิบัติการทางทหารกับเวเนซุเอลา โดยปราศจากการเห็นชอบจากสภาคองเกรส หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศว่ายุทธการภาคพื้นจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้า
กองทัพสหรัฐฯปฏิบัติการโจมตีไปแล้วอย่างน้อย 21 รอบ เล่นงานเรือต่างๆที่กล่าวอ้างว่าเป็นของพวกลักลอบขนยาเสพติดในแคริบเบียนและแปซิฟิก นับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน สังหารผู้คนไปแล้วอย่างน้อย 83 ราย ในขณะที่ ทรัมป์ ยกระดับเสริมกำลังทหารกดดันรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร
ทรัมป์ กำลังชั่งใจทางเลือกต่างๆ ในนั้นรวมถึงโจมตีดินแดนเวเนซุเอลา สำหรับยุทธการที่รัฐบาลของเขาเรียกว่าเป็นความพยายามหยุดอุปทานยาเสพติดผิดกฎหมายไหลบ่าเข้าสู่สหรัฐฯ ซึ่งคร่าชีวิตพลเมืองอเมริกาจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม มาดูโร ปฏิเสธว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย
ประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาว เน้นย้ำคำพูดในช่วง 2 วันที่ผ่านมาว่า การโจมตีทางภาคพื้นจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้
ในปฏิกิริยาตอบสนองต่อคำพูดของประธานาธิบดี ทาง 3 วุฒิสภาจากเดโมแครต ทิม เคน จากเวอร์จิเนีย, ชัค ชูเมอร์ จากนิวยอร์ก และ อดัม ชิฟฟ์ จากแคลิฟอร์เนีย รวมถึง รันด์ พอล วุฒิสภาสังกัดพรรครีพับลิกันจากเคนทักกี เผยว่าพวกเขาได้ยื่นญัตติเกี่ยวกับอำนาจในการทำสงคราม
สมาชิกสภาคองเกรสเหล่านี้ ที่พยายามซ้ำๆในการยับยั้งท่าทีกร้าวร้าวของทรัมป์ที่มีต่อเวเนซุเอลา บอกในวันอังคาร(2ธ.ค.) ว่าพวกเขาจะยื่นญัตติใหม่ บีบให้สภาคองเกรสลงมติในประเด็นนี้ ถ้ารัฐบาลเปิดฉากโจมตี
อย่างไรก็ตามในวันพุธ(3ธ.ค.) สมาชิกสภาคองเกรสเหล่านี้บอกว่าความเห็นของทรัมป์ กระตุ้นให้เขาต้องเดินหน้าในทันที "เรากำลังถูกลากเข้าสู่สงครามกับเวเนซุเอลา โดยปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายหรือการอนุมัติจากสภาคองเกรส และวุฒิสภาจำเป็นต้องเตรียมพร้อมหยุดสงครามผิดกฎหมาย ที่ทำให้กำลังพลของอเมริกาหลายพันนายตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น" ชิฟฟ์ กล่าวในถ้อยแถลง
ภายใต้กฎระเบียบของวุฒิสภา ญัตติอำนาจในการทำสงครามถือเป็นเอกสิทธิ์ นั่นหมายความว่าพวกเขาจำเป็นต้องเรียกประชุมเพื่อลงมติภายในไม่กี่วันข้างหน้า
(ที่มา:รอยเตอร์)